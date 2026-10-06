Heiliger Rafqa Die erste libanesische St. Jrabta, Batrun, Heilige Rafqa, libanesische maronitische Nonne, Inkarnation des Glaubens und des Leidens, die Gott angeboten wurde. 1897 war sie eine der Gründerinnen..

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Heiliger Rafqa Der erste libanesische St. Jrabta, Batrun

Heiliger Rafqa, libanesischer Maroniter, Inkarnation des Glaubens und des Leidens, das Gott angeboten wird.

1897 war sie eine der Gründerinnen des Klosters Saint Joseph von Jrabta auf den Höhen von Batrun.

Noch heute begrüßt ihre unterirdische Kirche viele Pilger, die gekommen sind, um sich an den Orten zu versammeln, an denen sie gelebt und gebetet hat.

Im Jahr 1885 bat sie Gott zu wissen, dass Seine Leiden sofort mit immensen Schmerzen in Kopf und Augen getroffen werden. Ein amerikanischer Arzt, der versucht, sie zu behandeln, wird sie aus Versehen im Auge behalten.

Sie starb am 23. März 1914 und ist auf dem Friedhof des von ihr gegründeten Klosters begraben, wo ein geheimnisvolles Licht ihr Grab für zwei Nächte erleuchten wird.

Seine Stickerei, die während seines Lebens im Kloster mit eigenen Händen gemacht wurde, ist jetzt erhalten und dem Heiligtum ausgesetzt.

Heiliggesprochen am 10. Juni 2001 von Johannes Paul II., ist der heilige Rafqa die erste libanesische Frau und nahöstlich heilig erklärt. Es wird jedes Jahr am 23. März gefeiert.

📍 Couvent Saint-Joseph, Jrabta, Batroun

Sehen Sie sich das Originalvideo auf YouTube an

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews