Organregister: Wie der Libanon versucht, ein fast verschwundenes System wieder aufzubauen

Der Libanon versucht, sein nationales Organtransplantationssystem wiederzubeleben, das durch aufeinanderfolgende Krisen fast gelähmt ist. Neue Strukturen, öffentliche Finanzierung, Krankenhauskoordination, Wartelisten und Spendenbewusstsein müssen neu aufgebaut werden. Das Problem geht über die Operation hinaus: Wiederherstellung der gesamten Kette, um einen potenziellen Spender in eine erfolgreiche und nachhaltige Transplantation zu verwandeln.

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Eine Wiederbelebung, die von einem System zum Wiederaufbau beginnt, keine weiße Seite

Gesundheitsminister Rakan Nassereddine kündigte die Reaktivierung einer nationalen Struktur zur Organisation von Organspenden und -transplantationen sowie zur Vorbereitung der erforderlichen Durchführungsvorschriften für die Wiederaufnahme der vom Ministerium finanzierten Maßnahmen an. Die Anzeige mag technisch erscheinen. Es betrifft jedoch eine medizinische Kette, die zu den komplexesten gehört, die ein Gesundheitssystem aufrechterhalten kann: einen Spender zu identifizieren, die medizinischen Bedingungen der Probe zu bestätigen, mehrere Teams zu koordinieren, die Organe zu behalten, Empfänger auszuwählen, die Transplantation durchzuführen und lebenslang zu verfolgen.

Der Libanon entdeckt dieses Medikament nicht. Er hatte allmählich ein nationales Experiment mit einer Struktur aufgebaut, die der Spende und Transplantation von Organen und menschlichem Gewebe gewidmet war. Diese Organisation arbeitete jahrelang, bevor ihre Aktivitäten allmählich gelähmt wurden. Die ab 2020 ausgelöste Finanzkrise, die Pandemie, die Unzulänglichkeit und Unregelmäßigkeit der Haushalte und später das Verschwinden einer zentralen Figur im System schwächten ein System, das bereits auf eine ständige Koordinierung zwischen Ministerien, Krankenhäusern, Ärzten, Laboratorien, Familien und religiösen Behörden angewiesen war.

Die angekündigte Wiederbelebung beinhaltet daher nicht die Eröffnung eines neuen Programms. Es besteht darin, eine bereits bestehende Architektur wiederherzustellen, zu verstehen, warum sie fast gestoppt wurde, und festzustellen, ob der Staat heute nicht nur in der Lage ist, chirurgische Operationen zu finanzieren, sondern alles, was diese Operation ermöglicht.

1999: aufbau eines nationalen rahmens

Eine Nationale Kommission für Organtransplantation wurde 1999 durch Ministerialbeschluss Nr. 1:59 gegründet. Andere Entscheidungen organisierten dann aufeinander folgende Verwaltungsräte, namentlich zwischen 2005 und 2009. Diese Institutionalisierung war unverzichtbar. Eine Transplantation kann nicht allein auf Initiative eines Chirurgen oder Krankenhauses erfolgen. Sie erfordert gemeinsame Regeln für die Erhebung, die Zustimmung, die Auswahl der Empfänger und den Informationsfluss.

Im selben Jahr, in der Nacht vom 23. auf den 24. Januar 1999, wurde eine natürliche Herztransplantation an das Hammoud Universitätskrankenhaus in Saida unter der Leitung des Herzchirurgen Mohammad Saab und in Zusammenarbeit mit einem Team des Rizk Krankenhauses gemeldet. Diese Episode gehört zum medizinischen Gedächtnis eines Landes, das dann über die menschlichen und Krankenhausfähigkeiten verfügte, um sehr hochrangige Interventionen durchzuführen.

Die Herausforderung war jedoch breiter als die Chirurgie. Damit ein nationales Programm funktionieren kann, muss ein Tod, der eine Spende ermöglicht, unverzüglich gemeldet, medizinische Kriterien überprüft, die Familie begleitet, verfügbare Sammlungsteams und kompatible Empfänger unverzüglich identifiziert werden. Ein einzelner Schrittfehler kann das Organ unbrauchbar machen. Die Funktion der nationalen Struktur bestand gerade darin, diese Akteure zu verbinden.

Das Problem war nicht nur medizinisch: Es musste eine Kultur des Gebens geschaffen werden

Das Programm stellte schnell fest, dass die medizinische Kompetenz nicht ausreichte. Organspenden beeinflussen Tod, Körper, Familie und religiöse Überzeugungen. Im Jahr 2006 gab eine Umfrage unter 2.500 Personen an, dass 52 Prozent für die Spende waren, während 22 Prozent dagegen waren. Religion schien der erste Grund für die Ablehnung zu sein. Dieses Ergebnis führte zu einem wichtigen Teil der Arbeit zur Sensibilisierung.

Mehrere Jahre lang wurden Kampagnen in Schulen, Universitäten und anderen öffentlichen Räumen organisiert. Ziel war nicht nur die Verteilung von Spenderkarten. Es war notwendig zu erklären, was eine Abgabe ist, das Geschenk nach dem Tod vom Geschenk des Lebens zu unterscheiden, auf die Ängste der Familien zu reagieren und vor allem ein klares Wort von den religiösen Autoritäten zu erhalten.

Diese Strategie führte zu einem intensiven Dialog mit den Gemeindeleitern. 2015 wurde ein Kooperationsprotokoll mit der Bischofskommission für die Gesundheitspastoral, vertreten durch Bischof Maroun Ammar, unterzeichnet. Dann, im Mai 2016, führte die Arbeit dazu, dass Fatwas, kirchliche Briefe und Unterschriften von Gemeindevertretern auf Geschenkkarten erhalten wurden. Diese Phase, die unter dem Mandat von Gesundheitsminister Wael Abu Faour durchgeführt wurde, hatte einen sehr konkreten Umfang: die Idee zu heben, dass das Geschenk automatisch der Religion widersprechen würde.

In einem Land, in dem die konfessionelle Mitgliedschaft Teil des gesellschaftlichen Lebens ist, war diese Anerkennung unverzichtbar. Eine Familie, die mit dem brutalen Tod eines Verwandten konfrontiert war, hatte keine Zeit, eine theologische Debatte zu eröffnen. Zu wissen, dass seine religiöse Autorität bereits eine Position eingenommen hat, kann die Unsicherheit verringern, wenn eine Entscheidung schnell getroffen werden soll.

Ab 2020 bricht die Kette an mehreren Stellen zusammen

Der Rückgang des Programms lässt sich nicht mit einer einzigen Ursache erklären. Die Finanzkrise traf zuerst die öffentlichen Haushalte und Krankenhäuser. Transplantationen erfordern biologische Untersuchungen, Kompatibilitätstests, Medikamente, spezialisierte Teams und Konservierungsfähigkeiten. Einige dieser Ausgaben hängen von importierten Produkten oder teuren Technologien ab. Wenn die öffentliche Finanzierung unregelmäßig wird, wird die gesamte Kette zerbrechlich.

Die Covid-19-Pandemie fügte eine weitere Pause hinzu. Sensibilisierungskampagnen wurden unterbrochen oder reduziert, während sich die Gesundheitseinrichtungen auf gesundheitliche Notfälle konzentrierten. Ein Spendenprogramm hängt auch von der Kontinuität seiner öffentlichen Präsenz ab. Wenn Kampagnen verschwinden, nimmt die Registrierung ab, Familien sind mit dem Thema weniger vertraut und Fachleute selbst können einige Berichtsreflexe verlieren.

Der Haushalt der nationalen Struktur blieb dann unzureichend und unregelmäßig. Es reicht nicht aus, eine legale Existenz zu haben. Eine Transplantationsorganisation muss über Dauerhaftigkeit, Koordinatoren und operative Mittel verfügen, wenn ein potenzieller Spender auftritt, auch nachts oder am Wochenende. Der Mangel an stabiler Finanzierung verwandelt eine theoretisch nationale Struktur in ein Gerät, das nicht in der Lage ist, mit der von der Transplantationsmedizin geforderten Geschwindigkeit zu reagieren.

Das Verschwinden von Antoine Georges Stephan hinterließ ein menschliches Vakuum

Neben der finanziellen und institutionellen Krise verschwand Professor Antoine Georges Stephan, medizinischer Direktor und Gründer der nationalen Struktur, Ende 2024. Sein Tod schuf ein Führungsvakuum in einem Bereich, in dem gesammelte Erfahrung sehr wichtig ist. Nationale Koordination funktioniert nicht nur mit Texten; Es basiert auch auf Menschen, die mit Teams aus verschiedenen Institutionen zusammenarbeiten können.

Diese Abhängigkeit von wenigen Zahlen ist selbst eine institutionelle Schwäche. Ein robustes System muss den Abgang seines Gründers überleben. Die angekündigte neue Struktur sollte daher vermeiden, eine überpersonalisierte Organisation zu replizieren. Es muss Verantwortlichkeiten zuweisen, Koordinatoren ausbilden, Verfahren dokumentieren und mehrere akademische Einrichtungen integrieren, damit die Operation nicht auf einer Person basiert.

Stephans Verschwinden erinnert auch an den Verlust von Fähigkeiten im libanesischen Gesundheitssystem seit der Krise. Transplantation erfordert Chirurgen, Anästhesisten, Reaktoren, Nephrologen, Kardiologen, Immunologen, spezialisierte Krankenschwestern und Techniker. Der Relaunch muss daher nicht nur überprüfen, ob die Texte existieren, sondern auch, ob die notwendigen Teams noch verfügbar sind und mobilisiert werden können.

Die Zahlung der Transaktion ist nicht genug

Die Ankündigung der Eigentümerschaft einer Abteilung ist eines der offensichtlichsten Hindernisse: Kosten. Aber Transplantation kann nicht als isolierter chirurgischer Akt finanziert werden. Vor der Intervention muss sich der Empfänger einer Prüfung unterziehen und in ein System zur Bestimmung der Förderfähigkeit aufgenommen werden. Wenn ein Organ verfügbar ist, müssen die notwendigen Tests schnell durchgeführt werden. Nach der Transplantation sollte der Patient überwacht und behandelt werden, um eine Abstoßung zu verhindern.

Die tatsächlichen Kosten verteilen sich daher auf mehrere Zeiträume. Es entstehen Kosten vor der Transplantation, Kosten für Sammlung und Transport, Betriebskosten und Kosten nach der Intervention. Ein Programm, das Krankenhausaufenthalte finanziert, aber es dem Patienten ermöglicht, allein für Untersuchungen oder Medikamente zu bezahlen, die für die Nachsorge erforderlich sind, schafft eine unvollständige Deckung. Das Überleben des Transplantats hängt genau von dieser Kontinuität ab.

Die Abteilung muss auch klären, wie Krankenhäuser bezahlt werden. Wenn öffentliche Erstattungen zu spät kommen, können die Institutionen zögern, erhebliche Kosten zu verursachen. Die Wiederherstellung erfordert daher ein spezifisches finanzielles Verfahren, das schnell genug ist, um sicherzustellen, dass die medizinische Entscheidung nicht durch die Angst vor einer unbezahlten Rechnung gelähmt wird.

Der verstorbene Spender, die schwierigste Verbindung zum Wiederaufbau

Ein Teil der Transplantationen kann von lebenden Spendern durchgeführt werden, insbesondere bei bestimmten Nierentransplantationen. Aber ein umfassendes nationales Programm hängt auch von der Post-Todesspende ab. Hier wird die Koordination am komplexesten. Es ist notwendig, kompatible medizinische Situationen schnell zu identifizieren, rechtliche und medizinische Kriterien anzuwenden, die Familie zu kontaktieren und die Sammlung innerhalb kürzester Zeit zu organisieren.

Die Zustimmung ist daher ein zentrales Element. Spenderkarten und Sensibilisierungskampagnen können einen Willen ausdrücken, aber die praktische Funktionsweise hängt vom rechtlichen Rahmen ab und davon, wie Familien beteiligt sind. Ein Krankenhausteam, das sich einer trauernden Familie gegenübersieht, muss in der Lage sein, den Prozess genau, ohne Druck und ohne Zweideutigkeit zu erklären.

Vertrauen ist unerlässlich. Jeder Verdacht auf Bevorzugung bei der Organverteilung kann ein Programm zerstören. Die neue Struktur muss daher transparente Kriterien für Wartelisten und Zuweisungen festlegen. Der medizinische Notfall, Kompatibilität und Regeln müssen bekannt sein. Sozialer Status, Beziehungen oder finanzielle Leistungsfähigkeit können nicht zu impliziten Kriterien werden.

Regionale Zahlen zeigen, was ein organisiertes System darstellt

Die im Dossier zitierten arabischen Experimente geben nützliche Größenordnungen an, ohne eine direkte Klassifizierung zu ermöglichen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten hatte das Hayat-Programm am 12. August 2026 mehr als 39.000 registrierte Spender und hatte seit seiner Gründung zu mehr als 1.195 Transplantationen beigetragen. Diese Zahlen bedeuten nicht, dass die 39.000 Eingeschriebenen tatsächlich ein Organ gaben; Sie messen eine Basis von Freiwilligen und ein kumulatives Volumen von Operationen.

In Tunesien meldeten Schätzungen, die am 17. Mai 2026 veröffentlicht wurden, mehr als 1.500 Patienten auf den Wartelisten für Nierentransplantationen, verglichen mit etwa 16.000 registrierten Spendern. Auch hier sind die Kategorien nicht direkt mit denen der Vereinigten Arabischen Emirate oder des Libanon vergleichbar. Einige Zahlen messen Registrierungen, andere von Transplantationen oder wartenden Patienten.

Das Interesse dieser Beispiele liegt anderswo. Sie zeigen, dass ein modernes Programm auf Registern, Daten und der Fähigkeit basiert, potenzielle Spender und Empfänger gleichzeitig zu verfolgen. Die libanesische Erholung wird daher eigene aktualisierte Zahlen vorlegen müssen. Wie viele Patienten warten heute auf eine Transplantation? Wie viele sind förderfähig? Wie viele Spender sind registriert? Wie viele Krankenhäuser können jede Art von Intervention durchführen? Ohne diese Daten ist es unmöglich, den Bedarf zu planen.

Die ersten Monate werden die der Architektur sein, noch keine Versprechungen

Rakan Nassereddine sagte, dass die neue Struktur bald ihre ersten Treffen abhalten und die notwendigen Durchführungsverordnungen für die Organisation des Sektors vorbereiten sollte. Dieser Schritt ist weniger sichtbar als eine erfolgreiche Transplantation, aber er wird bestimmen, was folgt. Die Zusammensetzung der Organisation, die medizinischen und administrativen Verantwortlichkeiten, die Beziehungen zu Krankenhäusern und die Finanzierungsvereinbarungen sollten geklärt werden.

Die neue Architektur wird auch die Lehren aus dem vorherigen Stillstand berücksichtigen müssen. Ein gelegentlicher Haushalt reicht nicht aus. Eine Struktur ohne organisierte Nachfolge ist anfällig. Ad-hoc-Sensibilisierungskampagnen ersetzen keine laufende Strategie. Und die öffentliche Verwaltung der Operation muss mit der von Untersuchungen und Folgemaßnahmen verknüpft werden.

Die Herausforderung besteht daher darin, von einer Ankündigung zu einer echten operativen Kette überzugehen. An dem Tag, an dem ein potenzieller Spender in einem Krankenhaus identifiziert wird, muss das System wissen, wer anrufen, wer die Kriterien überprüfen, wer die Familie kontaktieren, wer die Tests organisieren, wie der Empfänger ausgewählt wird, wer die Operation durchführen und wer für jeden Schritt bezahlen soll. Genau in diesem Moment werden wir wissen, ob die Struktur wirklich existiert.

Vertrauensaufbau mit Medizin

Dem Libanon war es gelungen, die Einstellung zur Organspende zu ändern, indem Ärzte, öffentliche Einrichtungen, Schulen, Universitäten und religiöse Behörden einbezogen wurden. Diese Konstruktion dauerte Jahre. Seine Schwächung zeigt, dass eine Kultur der Gabe nie endgültig erworben wird. Wenn Institutionen aus dem öffentlichen Raum verschwinden, wird das Thema wieder distanziert und Familien befinden sich allein angesichts einer äußerst schwierigen Entscheidung.

Der Relaunch muss daher die Bewusstseinsarbeit fast zeitgleich mit der Regulierungsarbeit wieder aufnehmen. Sie muss die Verfahren erklären, die erhaltenen religiösen Positionen in Erinnerung rufen, Krankenhausteams ausbilden und zeigen, dass die Zuweisung von Organen auf fairen Regeln beruht. Vertrauen wird nicht durch ministerielle Entscheidung verordnet.

Das Land hat immer noch die notwendige Geschichte, Fähigkeiten und Erfahrung, um diesen Mechanismus wieder aufzubauen. Aber der Einsatz ist jetzt anspruchsvoller als 1999. Es geht nicht mehr darum zu beweisen, dass der Libanon weiß, wie man Transplantationen durchführt. Sie muss zeigen, dass sie in der Lage ist, eine funktionsfähige Institution trotz Krisen aufrechtzuerhalten, die gesamte Pflegekette zu finanzieren und den Weggang der Menschen zu überleben, die sie geschaffen haben. Der Erfolg wird daher nicht an der ersten angekündigten Operation gemessen. Es wird die Fähigkeit messen, diese erste Operation zum Beginn eines nachhaltigen Systems zu machen.

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