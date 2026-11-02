Die inländischen Mehrwertsteuereinnahmen gingen in der ersten Hälfte des Jahres 2026 im Libanon um 10,8 % zurück, wie aus Presseberichten hervorgeht. Der Rückgang erreichte im zweiten Quartal 45,9 Prozent, aber ein Steueraufschub verzerrt den Jahresvergleich. Mit diesen Zahlen wird daher kein entsprechender Rückgang des Verbrauchs gemessen. Die Diskrepanz zwischen den Einfuhreinnahmen und dem Rückgang der Ankünfte von Passagieren beleuchtet die Schwierigkeiten der lokalen Aktivität, ohne dass ein genauer Anteil des Rückgangs auf jeden Sektor zurückzuführen ist.

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Die Mehrwertsteuereinnahmen aus inländischen Transaktionen gingen im zweiten Quartal 2026 stark zurück. Laut Al Akhbar vom 2. November 2026 gingen sie im Vergleich zum gleichen Zeitraum von 2025 um 45,9 Prozent zurück. Diese Zahl deutet auf eine Verschlechterung der Einnahmen hin, misst jedoch nicht direkt einen entsprechenden Rückgang des Verbrauchs. Der Zeitpunkt der Steuerzahlung stört den Vergleich. Um den Trend einzuschätzen, müssen daher auch die Ergebnisse des Semesters untersucht und lokale Operationen von Importen unterschieden werden.

Die Tageszeitung basiert auf dem Bericht des Finanzministeriums für das erste Halbjahr 2026. Es bringt Steuerdaten näher an den Rückgang der Passagierankünfte und zu kommerziellen und touristischen Schwierigkeiten. Das Ganze beschreibt eine geschwächte lokale Wirtschaft. Es zeigt auch, warum einige Einnahmen ohne eine allgemeine Erholung voranschreiten können.

Ein starker Rückgang im zweiten Quartal

Al Akhbar berichtet, dass die Mehrwertsteuer auf inländische Transaktionen von 25.100 Milliarden Pfund auf 13.600 Milliarden Pfund gestiegen ist. Diese Beträge beziehen sich auf die zweiten Quartale 2025 bzw. 2026. Der Rückgang liegt damit bei 45,9 Prozent. Gleichzeitig sank die Mehrwertsteuer auf Einfuhren um 6,2 %. Alle Komponenten zusammengenommen, sanken die Mehrwertsteuereinnahmen um 24,7% gegenüber dem Quartal.

Die beiden Sammlungsmethoden entwickeln sich daher nicht mit der gleichen Geschwindigkeit. Der Rückgang ist für die inländischen Operationen viel größer. Dieser Unterschied verdient Aufmerksamkeit, da die betreffenden Einnahmen mit steuerpflichtigen Verkäufen und Dienstleistungen im Land zusammenhängen. Sie reagieren empfindlich auf das Aktivitätsniveau und die Konsumausgaben. Der Zeitpunkt, zu dem der Staat die Steuer einzieht, kann jedoch auch das Ergebnis eines Quartals erheblich verändern.

Steuerstundung verzerrt den Jahresvergleich

Im Jahr 2025 verlängerte das Finanzministerium die Frist für die Meldung und Zahlung der Mehrwertsteuer im vierten Quartal 2024 bis zum 20. Juni. Laut Al Akhbar hatte diese Verschiebung einige der Einnahmen in Richtung des zweiten Quartals 2025 verschoben. Der Vergleichszeitraum umfasst somit gestaffelte Zahlungen, die nicht alle einer in diesen drei Monaten durchgeführten Tätigkeit entsprechen.

Dieser Timing-Effekt macht das vierteljährliche Lesen schwierig. Eine außergewöhnlich hohe Rezeptur während des Bezugszeitraums kann den Rückgang ein Jahr später noch verstärken. Die Tageszeitung erwähnt auch eine Erhöhung der inländischen Mehrwertsteuer um 126,3 % im ersten Quartal 2026. Es fordert die Berücksichtigung dieser Sammlungsbewegungen, um die Abfolge einer starken Progression und eines deutlichen Rückgangs zu verstehen.

Semester bestätigt Lücke zwischen Binnenmarkt und Importen

Die Prüfung des ersten Semesters ermöglicht es, das Quartal in einen längeren Zeitraum zu stellen. Laut Al Akhbar sank die auf Inlandstransaktionen erhobene Mehrwertsteuer um 10,8%. Es steht bei 28.100 Milliarden Pfund für die ersten sechs Monate des Jahres. Der Rückgang bleibt somit halbjährlich, wenngleich deutlich weniger ausgeprägt als allein im zweiten Quartal.

Andererseits folgt die auf Einfuhren erhobene Mehrwertsteuer einer anderen Richtung. Sie steigt um 2,5% auf 52.700 Milliarden Pfund. Rund 65% der Mehrwertsteuereinnahmen für die sechs Monate stammen somit aus der Sammlung am Eingang der Waren. Die restlichen 35 % entfallen auf die Inlandsgeschäfte. Diese Aufschlüsselung beschreibt den Ursprung der erhobenen Steuer; Sie stellt kein direktes Maß für den Anteil der Einfuhren an allen Wirtschaftszweigen dar.

Der Kontrast ist wichtig, um die Haushaltslage zu beurteilen. Ein Anstieg der Einnahmen an der Grenze kann eine schwächere Entwicklung des Binnenmarktes verschleiern. Es reicht nicht aus festzustellen, dass Unternehmen mehr verkaufen oder dass Haushalte mehr Ressourcen haben. Die verschiedenen Komponenten der Mehrwertsteuer müssen vor der Bewertung der Tätigkeit gesondert geprüft werden.

Die Einfuhrsteuer misst keine Endverkäufe

Al Akhbar erinnert daran, dass die inländische Steuer von steuerpflichtigen Umsätzen auf dem lokalen Markt abhängt. Die Einfuhrsteuer wird erhoben, wenn Waren in den Libanon einreisen. Seine Entwicklung hängt insbesondere vom Wert der Waren und ihrer Zusammensetzung ab. Es spiegelt nicht unbedingt das Tempo wider, mit dem diese Produkte dann an die Verbraucher verkauft werden.

Die Tageszeitung stellt diese Bewegungen auch in einen Kontext steigender Preise nach dem Regionalkrieg, insbesondere Öl. Er verwies auf die Auswirkungen dieses Anstiegs auf den libanesischen Markt. Der Anstieg des Warenpreises fügt neben den Mengen und dem Steuerplan einen weiteren Faktor zum Lesen der Quittungen hinzu.

Weniger Reisende, weniger Ausgaben im Zusammenhang mit Aufenthalten

Steuereinnahmen sind nicht der einzige untersuchte Indikator. Al Akhbar zitierte einen 37-prozentigen Rückgang der Ankünfte im Libanon im ersten Halbjahr. Die Zahl wäre von etwa 1,6 Millionen auf 1 Million gestiegen. Diese Zahlen stammen aus den Daten der Bank of Lebanon, die im Bericht des Finanzministeriums enthalten sind. Die Abfahrten gingen um 27,4% zurück.

Die täglichen Schätzungen, dass der Rückgang der Ankünfte wahrscheinlich mehrere Aktivitäten betroffen: Unterkunft, Gastronomie, Handel und touristische Dienstleistungen. Diese Ausgaben tragen zur Inlandssteuererhebung bei. Die Annäherung verstärkt daher die Annahme eines schwächeren Verbrauchs, ohne dass es möglich ist, den Anteil der MwSt.-Abnahme, der jedem Sektor zuzurechnen ist, genau zu messen.

Erhöhungen der Abgaben reichen nicht aus, um eine Rückforderung nachzuweisen

Die Variation umfasst auch alle Steuereinnahmen. Laut Al Akhbar wuchsen sie im ersten Quartal um 45,1 Prozent, bevor sie im zweiten Quartal um 12,7 Prozent fielen. Gleichzeitig stiegen einige Import- und Kraftstoffeinnahmen mit dem Effekt höherer Sätze weiter an. Auf diese Weise kann die Sammlung von einer Änderung der Probenahme profitieren, während die Aktivität fragil bleibt.

Dieser Unterschied ist für die öffentlichen Finanzen von zentraler Bedeutung. Mehr Einnahmen können aus höheren Steuern und nicht unbedingt aus mehr Verkäufen stammen. Die Zeitung glaubt, dass eine solche Unterstützung einen Teil der Verluste für einen bestimmten Zeitraum kompensieren kann. Es weist jedoch darauf hin, dass es keine Erholung des Verbrauchs oder eine Erweiterung der wirtschaftlichen Basis, die Einnahmen generiert, zeigt.

Quellen

Al Akhbar, 2. November 2026, Seite 5.

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