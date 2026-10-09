Gilgamesch Unsterblichkeit

Gilgamesch
Nach Humbabas Fall wendet sich Gilgameschs Geschichte einer dunkleren Suche zu: der der Unsterblichkeit.
« Enkidu drückt dagegen darauf, dass die Götter dieses ungestrafte Verbrechen nicht verlassen werden. » Unbehagen setzt sich nach dem Sieg ein.
Die Götter senden dann den himmlischen Stier, um die Helden ihrer Empörung im heiligen Wald zu bestrafen.
Enkidu wird krank und stirbt, so dass Gilgamesch von einer neuen Trauer und Angst überwältigt wird: der seines eigenen Todes.
Dann ging der König von Uruk durch Berge und Wüsten und suchte einen Weg, dem Schicksal der Menschen zu entkommen.
Er trifft Out-Napishti, den einzigen Überlebenden der Großen Flut, der ihm die Existenz einer Pflanze ewiger Jugend offenbart.
Aber eine Schlange stiehlt es ihm während seines Schlafes: Gilgamesch versteht, dass kein Mensch dem Tod entkommt.
Gottes Zeder, Bcharre, Nordlibanon
Kommentare