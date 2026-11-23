Der grüne Brief wird in Frankreich bereits im Januar 2027 1,67 € kosten, verglichen mit 1,52 € im Jahr 2026. Die Regulierungsbehörde prognostiziert jedoch einen Rückgang der durchschnittlichen Postausgaben der Haushalte. Die Preise steigen, aber die Nutzung nimmt ab. Dies wird durch die jährlichen Haushaltspläne, -volumina und -projektionen verdeutlicht.

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In Frankreich wird der grüne Brief von 20 Gramm am 1. Januar 2027 von 1,52 € auf 1,67 € steigen. Die Regulierungsbehörde erwartet jedoch einen Rückgang des durchschnittlichen Haushaltspostbudgets. Es wird nicht erwartet, dass das Porto billiger wird: Die Berechnung geht davon aus, dass die Haushalte die Postdienste weniger nutzen werden.

La Poste veröffentlichte ihre Preise für Sendungen aus der Metropolregion Frankreich im Jahr 2027. Das neue Raster folgt einer Stellungnahme von Arcep vom 21. Juli und wurde am 27. Juli veröffentlicht. Das am 5. November veröffentlichte Observatorium der Regulierungsbehörde hilft zu verstehen, warum ein teurerer Stempel mit niedrigeren durchschnittlichen Ausgaben einhergehen kann.

Der Preis der 20-Gramm-Marke steigt um 15 Cent

Der Standardpreis des grünen Briefes von 20 Gramm stieg von 1,39 Euro im Jahr 2025 auf 1,52 Euro im Jahr 2026. Es wird 1,67 Euro im Januar 2027 erreichen, ein Anstieg von fast 10% über ein Jahr. Über zwei Jahre beträgt die Lücke 28 Cent, etwas mehr als 20%. Diese Zahlen beziehen sich auf die gleiche Produkt- und Gewichtsklasse. Sie gelten nicht für alle Post- oder Portomodi.

La Poste: Preise aus der Metropolregion Frankreich für Briefe bis 20 g Produkt 2026 2027 Differenz Grüner Brief, innerer Versand 1,52 € 1,67 € +0,15 € Grüner Brief zu Hause drucken 1,49 € 1,63 € +0,14 € Innen empfohlen R1, ohne Quittung 6,11 € 6,47 € +0,36 € International empfohlen R1, ohne Quittung 7,20 € 7,50 € +0,30 €

Der Hausstempel und der digitale Telefonstempel sind nicht dasselbe Produkt. Die erste wird für 1,63 Euro angezeigt, ohne Papier und Druck. Die zweite folgt dem Standardtarif für grüne Briefe. Ein Folgebrief oder eine Empfehlung erfüllt auch andere Bedürfnisse. Das empfohlene Dokument liefert einen Nachweis der Einzahlung; Der Erhaltsbescheid ist eine Option, die separat in Rechnung gestellt wird.

Warum das durchschnittliche Budget nicht dem Stückpreis folgt

Der Arcep vergleicht drei jährliche Beträge. Der durchschnittliche Korb von 2026 wurde auf 26,71 Euro neu geschätzt. Wenn die Haushalte 2027 die gleiche Nutzung beibehalten würden, würden die neuen Tarife diese Ausgaben auf 28,62 EUR erhöhen. Unter Berücksichtigung des erwarteten Rückgangs der Nutzung reduziert die Regulierungsbehörde ihre Projektion auf 24,40 EUR. Der prognostizierte Rückgang liegt demnach bei 2,31 Euro, während bei konstanten Volumina der Preisanstieg 1,91 Euro mehr kosten würde.

Dieser Warenkorb enthält den grünen Brief, das empfohlene, das Paket und Dienstleistungen wie Postumladung. In der Projektion 2027 stellt der grüne Brief 10,47 Euro dar und empfiehlt 6,53 Euro. Sie allein wiegen fast sieben Euro von zehn der geschätzten Ausgaben. Die 24,40 Euro sind weder eine Pauschale noch der Betrag, den jeder Haushalt zahlen wird.

Für einen Haushalt, der zehn grüne Briefe von 20 Gramm im Jahr zu unveränderten Raten innerhalb jedes Jahres verschickt, ist die Berechnung unterschiedlich: 15,20 Euro im Jahr 2026, verglichen mit 16,70 Euro im Jahr 2027. Dies bedeutet zusätzliche 1,50 Euro bei gleichem Betrag. Daher sagt Arcep nicht, dass der gleiche Service billiger sein wird. Seine Projektion ist auf den Rückgang des Verbrauchs von Postdiensten zurückzuführen.

Weniger Falten für ein Netzwerk, das sie weiterhin verteilen muss

Das letzte jährliche Arcep-Observatorium zählt etwa fünf Milliarden Briefe, die 2025 in Frankreich verschickt oder exportiert wurden. Das Volumen fiel in einem Jahr um 8,5 %, nach einem Rückgang von 9,5 % im Jahr 2024. Ohne Wahlpost sind private und kleine Unternehmen in den letzten vier Jahren um rund 15% pro Jahr zurückgegangen. Hierbei handelt es sich um Verkehrsmaßnahmen, die sich von den prognostizierten Durchschnittsausgaben unterscheiden.

Der Universalpostdienst verlangt von seinem Anbieter, dass er die Inkasso- und Zustellungsdienste in seinem Hoheitsgebiet aufrechterhält. Infolgedessen sinken einige der Netzwerkkosten nicht mit der gleichen Rate wie die Anzahl der eingereichten Briefe. Bei der Festlegung des Tarifrahmens 2026-29 hat Arcep sowohl das Defizit dieser Mission als auch den Rückgang des Volumens und die Anstrengungen von La Poste zur Senkung ihrer Kosten berücksichtigt. Das Unternehmen verteilt die Erhöhungen auf seine Angebote. Der gewichtete Durchschnitt erreichte 2027 im Universaldienst 6,7 %; er entspricht nicht dem Satz, der auf jeden Stempel angewendet wird.

Schließlich legt das La Poste-Raster die Preise für das großstädtische Frankreich fest, nicht für den Libanon. Der internationale Tarif gibt einen Portopreis an, garantiert aber nicht, dass alle Dienste zu einem bestimmten Zielort verfügbar sind. Für einen Brief, der in den Libanon geschickt wird, fallen ein Einschreibebrief und ein Paket unter verschiedene Angebote: Die Annahme- und Folgebedingungen werden separat überprüft.

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