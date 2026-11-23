Die libysche Ölgesellschaft schätzt, dass in Sharara keine 350.000 Barrel pro Tag produziert werden. In Hamada beträgt es 15.000 Barrel pro Tag, den der Tropfen bereits erlitten hat. In seinem Kommuniqué vom 23. November gibt der NOC weder das Wiedereinziehungsdatum noch die Auswirkungen auf die Ausfuhren an.

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Die Libyan National Petroleum Company (NOC) schätzt, dass die weitere Unterbrechung des Sharara-Rohöls die Produktion um etwa 350.000 Barrel pro Tag reduzieren könnte. In einer Pressemitteilung vom Montag, dem 23. November, beläuft es sich auf etwa 365.000 Barrel pro Tag der fehlenden Produktion, die mit der von Hamada bereits im Stillstand angesammelt werden muss. Diese Summe ist eine Schätzung des Unternehmens, nicht eine Bilanz der Ausfuhren.

Zwei Urteile zu unterschiedlichen Zeitpunkten

Der NOC weist die neue Unterbrechung einer Gruppe zu, die er nicht nennt. Zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung präsentierte das Unternehmen die 350.000 Barrel pro Tag in Sharara als erwarteten Verlust, nicht als einen bereits über einen ganzen Tag gemessenen Rückgang. In Hamada hingegen sagt sie, dass die Unterbrechung mehr als zwei Wochen gedauert hat und bereits etwa 15.000 Barrel pro Tag an verlorener Produktion ausmacht.

Der Unterschied ist wichtig, um die nationale Zahl zu beurteilen: Die 365.000 Barrel pro Tag kombinieren einen erwarteten Effekt mit einer bereits verzeichneten Reduktion. Sie sagen nicht, wie viele Tage die Störung dauern wird oder wie viele Ladungen betroffen sein werden. Das Unternehmen hat keine Re-in-Service-Zeitpläne oder Frachtaufzeichnungen in dieser Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.

NOC beantragt Wiederaufnahme des Betriebs

Der EZB-Rat forderte die libyschen Behörden auf, die beiden Ströme wiederherzustellen, und kündigte seine Absicht an, Gerichtsverfahren einzuleiten. Das Unternehmen hat in diesem Text keine Erklärung höherer Gewalt angekündigt. Diese Produktionsunterbrechungen unterscheiden sich vom Fall der Benghazi-Schiffe; Es gibt keine Verbindung zwischen den beiden Dateien.

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