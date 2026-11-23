Schüsse werden in Richtung Srebbin im Südlibanon gemeldet. Die UNRWA kündigt den Tod eines Angestellten in Gaza an. Im Jemen meldeten die Huthi-Behörden 17 Tote. Washington sanktioniert iranische Netzwerke, Brüssel schlägt neue Sanktionen gegen Russland vor und Armenien eröffnet Konsultationen zu seinem Verfassungsentwurf.

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Dienstag, 24. November 2026, Mitternacht in Beirut. Schüsse wurden in Richtung Srebbin im Südlibanon ohne Bericht gemeldet. In Gaza kündigte die UNRWA den Tod eines Angestellten in Jabaliya an. Im Jemen meldeten die Huthi-Behörden 17 Tote nach Streiks in Hodeida. In Straßburg schlägt die Europäische Kommission neue Sanktionen gegen Russland vor, während Eriwan einen Verfassungsentwurf zur öffentlichen Konsultation vorlegt.

Im Südlibanon wurden Erschießungen an Srebbin gemeldet

Die libanesische nationale Informationsagentur berichtete am Montag über Schüsse auf Srebbin, die sie Israel zuschreibt. Seine Sendung wurde um 1842 Stunden Beirut Zeit ausgestellt. Es wird nicht der Zeitpunkt der Tatsachen oder ihre Bilanz angegeben. Dieser Bericht ist zusätzlich zu denen des Nachmittags um Baraachit und Hadatha, ohne eine gemeinsame Zählung zuzulassen. Die verletzte Person, die zuvor in der Region Nabatiyah und Kfar Rummane berichtet wurde, war in einer anderen Episode nach der Explosion eines nicht identifizierten Objekts gewesen.

In Debel stimmt das Datum der Veröffentlichung eines Videos der israelischen Armee nicht mit dem Datum der Schießerei überein. Die Bildungsministerin Rima Karamé stellt die gefilmten Fakten mehr als einen Monat in die öffentliche Schule und erklärt, dass ihr Ministerium nicht informiert worden sei. Premierminister Nawaf Salam verurteilte den Eintritt in das Establishment. In einem separaten Ansatz forderte er, dass nach dem Ende des UNIFIL-Mandats eine internationale Präsenz im Süden aufrechterhalten werden sollte. Dieser Antrag ist kein UN-Beschluss.

In der Bekaa bleibt die letzte von der Armee angekündigte Einschätzung im Fall der Beschlagnahme von Sprengstoff in Qaa drei Festnahmen. Andere Figuren zirkulierten ohne weitere Kontrolle der Armee bei der Schließung. Die Zahl der befragten Personen allein bestimmt nicht ihre Verantwortlichkeiten oder Zugehörigkeit.

Gaza: UNRWA-Mitarbeiter in Jabaliya getötet

Die Agentur der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge sagt, dass einer ihrer Angestellten getötet und drei weitere Mitglieder ihres Teams am Montag während eines israelischen Angriffs in Jabaliya verletzt wurden. Das Team arbeitete an einem Brunnen. Die UNRWA behauptete nicht, dass der Brunnen oder seine Mitarbeiter das Ziel des Streiks seien. Die israelische Armee sagte, sie prüfe den Bericht. Der Zustand des Brunnens nach dem Schlag ist nicht festgelegt.

Al-Shifa Hospital meldete zwei Todesfälle westlich von Gaza-Stadt in einem separaten Streik. Diese beiden Überprüfungen betreffen spezifische Vorfälle; Sie stellen keine Aufzeichnung der Opfer des Tages in der gesamten Enklave dar.

In Hodeïda bleibt die Bilanz der Huthi-Behörden vorläufig

Das Ministerium für Telekommunikation der Huthies-Behörden von Sana’a gibt bekannt, dass am Montag in Hodeida 17 Mitarbeiter getötet und 11 verletzt wurden. Er schrieb die Streiks Saudi-Arabien zu. Der Gouverneur bestätigte die Zahl der Todesopfer von 17 Todesfällen während eines Besuchs und wies darauf hin, dass die Suche fortgesetzt wurde. Beide Ankündigungen werden von den Huthies Behörden gemacht; die Bilanz und die Verteilung wurden nicht unabhängig voneinander belegt. Keine saudische Antwort auf diese Episode wurde bei der Schließung gefunden.

Das Ministerium sagt auch, dass die Telekommunikation und das Internet in mehreren Bezirken unterbrochen wurden. Sie hat keine Maßnahme unabhängig vom Umfang der Kürzungen oder des Wiederauffüllungsplans vorgelegt.

Washington listet 30 Personen und Organisationen auf, die mit dem Iran in Verbindung stehen

Am Montag hat das US-Finanzministerium acht Personen und 22 Unternehmen auf seiner mit dem Iran verbundenen Sanktionsliste aufgeführt, darunter das Iranian Exchange and Gold Center. Die Registrierung führt normalerweise zum Einfrieren von Vermögenswerten unter US-Gerichtsbarkeit, nicht zu ihrer Einziehung. Diese neue Serie unterscheidet sich von der Freitagsentscheidung, die nach Washington auf vier Vermittler abzielte, die mit iranischen Ölverkäufen verbunden waren.

Russland und Armenien: Zwei Texte befinden sich noch in der Vorschlagsphase

Die Europäische Kommission schlägt vor, die Sanktionen auf etwa 60 russische Banken auszuweiten und sie von SWIFT Interbank Messaging auszuschließen. Das 22. Maßnahmenpaket zielt auch auf Kryptowährungsplattformen, bestimmte Energiedienstleistungen und die Teilnahme unter russischer Flagge an Wettbewerben in der Union ab. Der Rat hat noch nicht einstimmig gehandelt. Die Visa-Richtlinien, separat angenommen, machen dieses neue Paket nicht anwendbar.

In Armenien hat das Justizministerium die Konsultation zu einem Verfassungsentwurf eröffnet. Die vorgeschlagene Präambel enthält nicht den Verweis auf die Unabhängigkeitserklärung von 1990 und betont international anerkannte Grenzen. Um den Text dem Referendum zu unterziehen, müssen noch zwei Drittel der Abgeordneten zustimmen. Es wurde kein Wahltermin bekannt gegeben.

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