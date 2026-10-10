Libanon: Der Strom des Staates bricht zusammen, Generatoren brennen

« Libanon: Der Staatsstrom bricht zusammen, Generatoren flammen »
Im Februar stellte der Staat 7 bis 9 Stunden Strom pro Tag zur Verfügung. Im Juli etwa vier Stunden. Im August, manchmal 2 Stunden in Tripolis. Inzwischen ist der Preis für private Generatoren um etwa 60% gestiegen.
🛢️ Le diesel a frôlé 1 500 $ la tonne, contre 680 $ prévus au budget.
Ein variabler Tarif vorgeschlagen, dann im Ministerrat abgelehnt.
350 Millionen US-Dollar aufgrund von EDL und 40% des Stromverlusts im Netz.
Ein Aufruf für bis zu 350 MW Solar mit Batterien.
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