Libanon: Der Strom des Staates bricht zusammen, Generatoren brennen

« Libanon: Der Staatsstrom bricht zusammen, die Generatoren flammen auf » Im Februar lieferte der Staat 7-9 Stunden Strom pro Tag. Im Juli etwa vier Stunden. Im August, manchmal zwei Stunden in Tripolis…

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« Libanon: Der Staatsstrom bricht zusammen, Generatoren flammen »

Im Februar stellte der Staat 7 bis 9 Stunden Strom pro Tag zur Verfügung. Im Juli etwa vier Stunden. Im August, manchmal 2 Stunden in Tripolis. Inzwischen ist der Preis für private Generatoren um etwa 60% gestiegen.

🛢️ Le diesel a frôlé 1 500 $ la tonne, contre 680 $ prévus au budget.

Ein variabler Tarif vorgeschlagen, dann im Ministerrat abgelehnt.

350 Millionen US-Dollar aufgrund von EDL und 40% des Stromverlusts im Netz.

Ein Aufruf für bis zu 350 MW Solar mit Batterien.

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