Off-Road-Medikamente: Wie Libanon versucht, die Kontrolle über einen Markt zurückzugewinnen, der zu einem Gesundheitsrisiko geworden ist

Im Libanon beschränkt sich die pharmazeutische Gefahr nicht mehr nur auf gefälschte Medikamente. Produkte, die außerhalb des geregelten Kreislaufs eingeführt werden, sind auch für die Behörden von Belang, da es keine garantierte Rückverfolgbarkeit gibt. Verifizierungscodes, Pharmakovigilanz, Inspektionen, Apotheken und Zukunft Die Nationale Arzneimittelbehörde muss in der Lage sein, die Kontrolle über den libanesischen Pharmamarkt wieder aufzunehmen.

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Das Problem ist nicht mehr nur die gefälschte Medizin, sondern die Medizin, die niemand garantieren kann

Die Debatte über gefälschte Medikamente im Libanon hat sich bewegt. Das Gesundheitsministerium begrenzt das Risiko nicht mehr auf Kisten, die absichtlich gefälscht wurden. Es stellt jetzt auf dem gleichen Niveau der Wachsamkeit Medikamente außerhalb des geregelten Kreislaufs eingeführt, weil ihre Reise, Lagerungsbedingungen und Kontrollen, denen sie ausgesetzt sind, nicht garantiert werden können. Gesundheitsminister Rakan Nassereddine fasste diese Zeile mit den Worten zusammen, dass er kein unsicheres Medikament akzeptieren würde und dass die Pharmapolitik die Qualität über den Preis stellen sollte. Diese Position entsteht, wenn die Behörden die Existenz eines Marktes für geschmuggelte, nicht konforme oder gefälschte Produkte anerkennen und mehrere Netzwerke bereits gemäß der Apothekerverordnung in Frage gestellt wurden.

Die Unterscheidung ist wichtig. Ein Medikament kann von einem legitimen Hersteller hergestellt worden sein und dennoch gefährlich werden, wenn es unkontrolliert zirkuliert, bei einer schlechten Temperatur gelagert oder ohne Rückverfolgbarkeit verkauft wurde. Umgekehrt kann ein gefälschtes Produkt eine Marke, eine Dose oder einen Wirkstoff nachahmen, ohne die Garantien des ursprünglichen Arzneimittels zu bieten. Der Präsident des Ordens der Apotheker, Abdel Rahman Morqbaoui, verwendet eine radikalere Formel, indem er jedes Schmuggelmittel als gefälschtes Medikament betrachtet. Diese Aussage muss als ihre Position der Gesundheitssicherheit verstanden werden, nicht als universelle technische Definition. Die Abteilung formuliert das Problem genauer: Die geschmuggelte Droge stellt eine Gefahr dar, die mit der gefälschten Droge vergleichbar ist, weil ihr Weg und die Garantien für ihren Eintritt in den Markt außer Kontrolle sind.

Die 10% -Zahl: eine Größenordnung, die vom Orden vorgebracht wird, keine umfassende Volkszählung

Morqbaoui schätzt, dass der Anteil gefälschter Medikamente auf dem Markt 10% nicht übersteigt. Diese Zahl ist wichtig, sollte aber mit Vorsicht verwendet werden. Die verfügbaren Nachweise enthalten keine Angaben zur Berechnungsmethode, zum Untersuchungszeitraum oder zur Anzahl der kontrollierten Produkte. Dies ist daher eine Schätzung des Präsidenten des Ordens der Apotheker zur Verfügung gestellt, nicht eine vollständige statistische Bestandsaufnahme aller Kisten im Libanon verkauft. Vorsicht ist umso notwendiger, als die Natur des Untergrundmarktes es schwierig macht, ihn zu messen: Was dem offiziellen Kreislauf entgeht, ist definitionsgemäß in den Vertriebsdatenbanken weniger sichtbar.

Obwohl diese Schätzung eine Obergrenze und kein genaues Maß ist, bleibt das Gesundheitsproblem beträchtlich. Das Risiko wird nicht nur anhand des Prozentsatzes der betroffenen Boxen gemessen. Es hängt auch von der Art des Arzneimittels, der Anzahl der exponierten Patienten und den Folgen der therapeutischen Unwirksamkeit ab. Ein Produkt, das nicht die erwartete Dosis enthält, kann die Behandlung verzögern. Eine schlecht konservierte Medizin kann einen Teil ihrer Wirksamkeit verlieren. Die Gefahr kann erst nach mehreren Dosen auftreten, wenn der Patient feststellt, dass die Behandlung nicht die erwartete Wirkung erzielt. Genau deshalb wollen die Behörden den Patienten, den Arzt und den Apotheker in Alarmpunkte des Systems verwandeln.

Das erste Alarmsignal kann vom Patienten kommen

Das Ministerium fordert nun Patienten auf, alle Medikamente zu melden, die nicht das erwartete therapeutische Ergebnis liefern. Der Mechanismus geht durch den Arzt oder Apotheker, der eine Pharmakovigilanz-Aufzeichnung abschließen kann. Dies ist wichtig, weil sich ein Problemprodukt nicht immer in seiner Verpackung erkennt. Eine Box mag normal erscheinen, einen bekannten Namen tragen und zirkulieren, ohne sofort Verdacht zu wecken. Das therapeutische Versagen wird dann zu einem Hinweis, der an die Behörden zurückgegeben werden muss und nicht nur ein einzelner Vorfall. Das Ministerium arbeitet parallel zur Einführung einer elektronischen Anwendung, um die Berichterstattung durch Angehörige der Gesundheitsberufe zu vereinfachen.

Dieses System ermöglicht natürlich nicht den Schluss, dass ein Medikament gefälscht ist, sobald ein Patient nicht auf die Behandlung anspricht. Mangelnde Wirksamkeit kann viele medizinische Ursachen haben. Der Wert der Pharmakovigilanz liegt in der Akkumulation von Signalen. Mehrere Meldungen zu demselben Los oder Produkt können eine weitere Überprüfung auslösen. Ziel ist es, von einer hauptsächlich administrativen Kontrolle, die zum Zeitpunkt der Registrierung und Einfuhr durchgeführt wird, zu einer Überwachung überzugehen, die nach dem Inverkehrbringen fortgesetzt wird. Auf einem Markt, der dem Schmuggel ausgesetzt ist, wird diese zweite Verteidigungslinie unerlässlich.

Ein Code auf jedem Feld, um seinen Durchgang durch die offizielle Schaltung zu überprüfen

Die Abteilung hebt auch ein Rückverfolgbarkeitstool hervor, das bereits mit Arzneimittelpackungen verbunden ist. Jedes Paket hat einen Code, der in einer Abteilungsanwendung verwendet werden kann, um zu überprüfen, ob das Produkt anerkannten Verfahren und Kontrollen gefolgt ist. Diese Überprüfung ersetzt keine Laboranalyse, wenn Zweifel an der Zusammensetzung bestehen. Sie beantwortet eine andere Frage: Ist die Box durch den geregelten Kreislauf gegangen? Für den Verbraucher ermöglichen diese Informationen die Unterscheidung eines Produkts, dessen Verwaltungsweg identifizierbar ist, von einem Arzneimittel, das ohne nachprüfbare Vorgeschichte auf dem Markt erscheint.

Die Rückverfolgbarkeit ist besonders wichtig, da das Problem nicht auf die Grenzübergangsstelle beschränkt ist. Eine pharmazeutische Kette umfasst den Importeur, die Lagerung, den Vertrieb und die Verkaufsstelle. Eine Pause in jeder Phase kann es schwieriger machen, die Herkunft des Produkts zu identifizieren. Der Code verwandelt jede Box in eine Einheit, die gesteuert werden kann. Damit das System jedoch wirklich effektiv ist, müssen Fachleute und Patienten in der Lage sein, es zu verwenden und die Daten zu aktualisieren. Die verfügbaren Beweise bestätigen die Existenz dieses Verifizierungsmechanismus, liefern jedoch keine Statistiken über seine Verwendungsrate oder die Anzahl der von ihm entdeckten verdächtigen Produkte.

Warum Behörden darauf bestehen, ausschließlich in Apotheken zu kaufen

Das Kollegium der Apotheker macht eine besonders strenge Empfehlung: Medikamente müssen in der Apotheke gekauft werden, nicht in Kliniken, Kliniken, Geschäften oder im Internet. Diese direkte Antwort auf das Problem der Rückverfolgbarkeit. Die Apotheke ist eine Einrichtung, die einem professionellen Rahmen und spezifischen Inspektionen unterliegt. Der Orden verfügt über ein Inspektionsgerät, das die Orte innerhalb seiner Gerichtsbarkeit betreten, nach Straftaten suchen und die gefundenen Aufzeichnungen verfolgen kann. Ein außerhalb dieses Netzwerks gekauftes Produkt entfernt dem Patienten einige der Garantien, die mit der regulierten Kette verbunden sind.

Die Internet-Warnung ist besonders wichtig. Ein digitaler Verkauf kann den Käufer vollständig vom tatsächlichen Ursprung des Produkts trennen. Preis oder Verfügbarkeit werden dann die einzigen sichtbaren Kriterien, während die Lagerbedingungen und die Verkäuferidentität schwer zu überprüfen sind. Das gleiche Problem tritt auf, wenn ein Medikament an einem Ort angeboten wird, der nicht als Apotheke fungieren darf. Der Patient kann denken, dass er ein Produkt kauft, das billiger oder leichter verfügbar ist, während er in Wirklichkeit die vom System bereitgestellten Kontrollmechanismen aufgibt. Die Botschaft der Behörden ist daher weniger kommerziell als die Gesundheit: Der Kaufort ist Teil der Sicherheit des Arzneimittels.

Netzwerke wurden gestoppt, aber die Anzahl und Dateien sind nicht detailliert

Die berufsständischen Behörden geben an, dass mehrere Netzwerke, die an diesem Markt beteiligt sind, verhaftet wurden. Der Orden besagt, dass er mit dem Ministerium für Gesundheit, Zoll, den inneren Sicherheitskräften und den staatlichen Sicherheitsdiensten zusammenarbeitet. Wenn Informationen eingegangen sind, werden sie an die zuständigen Stellen weitergeleitet, damit diese eingreifen können. Die Abteilung ihrerseits gab an, dass sie in mehr als einem Fall in Bezug auf gefälschte oder geschmuggelte Drogen den Status eines Beschwerdeführers angenommen habe. Dies bestätigt, dass es sich nicht nur um ein theoretisches Risiko handelt: Es gibt Verfahren und Verhaftungen.

Die verfügbaren Quellen geben jedoch nicht die genaue Anzahl der abgebauten Netze, die beschlagnahmten Mengen, die finanziellen Werte oder die jeweils betroffenen Medikamente an. Es wäre daher missbräuchlich, allein aus diesen Daten eine Zahlentabelle der Arzneimittelkriminalität zu erstellen. Dieser Mangel an Informationen ist selbst ein Problem. Um die Wirksamkeit der Kontrolle zu messen, sollten die Anzahl der Beschlagnahmen, Einspeisepunkte, Produktkategorien, Strafverfolgungsmaßnahmen und Gerichtsentscheidungen überwacht werden. Ohne regelmäßige Veröffentlichung dieser Indikatoren ist sich die Öffentlichkeit bewusst, dass Operationen stattfinden, kann aber nicht feststellen, ob der Untergrundmarkt tatsächlich rückläufig ist.

Das Ministerium will die Inspektion verstärken, anstatt sich mit Beschlagnahmen zufrieden zu geben

Rakan Nassereddine erklärt, dass der Inspektionsapparat in Abstimmung mit den Sicherheitsdiensten gestärkt werden muss. Dieser Ansatz zielt darauf ab, einzugreifen, bevor das Problemmedikament den Patienten erreicht. Der Zoll kontrolliert die Grenz- und Einreiseströme. Sicherheitsdienste können Netzwerke untersuchen. Die Abteilung überwacht die Einhaltung der Vorschriften und die pharmazeutische Qualität. Das College of Pharmacists inspiziert Einrichtungen innerhalb seiner Gerichtsbarkeit. Die Wirksamkeit des Systems hängt daher vom schnellen Informationsfluss zwischen mehreren Stellen ab, die nicht über die gleichen Befugnisse verfügen.

Diese Vielfalt kann eine Kraft sein, wenn die Rollen koordiniert sind, aber sie kann auch blinde Flecken erzeugen. Informationen, die von einem Apotheker aufbewahrt werden, müssen das Ministerium schnell erreichen können. Ein Zolleintrag muss die Vertriebskette identifizieren. Eine gesundheitliche Beschwerde muss sich auf das betreffende Los beziehen. Das Codesystem und die Pharmakovigilanz können als Brücke zwischen diesen verschiedenen Ebenen dienen. Die Herausforderung besteht darin, separate Kontrollen in eine kontinuierliche Überwachungskette umzuwandeln, vom Eintritt des Arzneimittels bis zu seiner Verwendung durch den Patienten.

Die National Medicine Agency muss das Herz der Kontrolle übernehmen

Der wichtigste institutionelle Wandel steht noch bevor. Die National Medicines Agency wurde verabschiedet und ihre Dekrete wurden veröffentlicht. Der Prozess wartet nun auf die Ernennung seiner Mitglieder. Nach Informationen des Apothekerkollegiums hat der Gesundheitsminister dem Ministerrat einen Antrag auf Ernennung übermittelt, damit die Agentur ihre Arbeit aufnehmen kann. Sobald sie einsatzbereit ist, muss sie die Verantwortung für die Registrierung und Kontrolle von Arzneimitteln übernehmen. Dies bedeutet, dass ein zentraler Teil der Arzneimittelregulierung den derzeitigen Verwaltungsbetrieb in einer spezialisierten Institution konzentrieren muss.

Das Problem geht über die Schaffung eines neuen Körpers hinaus. Die Agentur muss der Punkt werden, an dem sich Registrierung, Marktüberwachung und Drogenkontrolle treffen. Damit sich diese Änderung auf den Schmuggel und die Fälschung auswirkt, muss vermieden werden, dass Überschneidungen mit bestehenden Dienstleistungen verwechselt werden. Wer löst eine Inspektion aus? Wer entfernt ein Produkt vom Markt? Wer veröffentlicht die Warnungen? Wer speichert die Pharmakovigilanz-Daten? Die verfügbaren Elemente legen die Gesamtkompetenz der Agentur fest, aber noch nicht alle operativen Verfahren. Die Ernennung seiner Mitglieder wird daher nur der erste Schritt sein; Seine Fähigkeit, Informationen zu zentralisieren, wird der eigentliche Test sein.

Der offizielle niedrige Preis reicht nicht aus, um den Untergrundmarkt zu beseitigen

Die Debatte enthält ein Paradoxon. Beamte des Sektors behaupten, der Libanon sei einer der Märkte mit den niedrigsten offiziellen Medikamentenpreisen im Vergleich zu den Nachbarländern. Wenn dieser Preisvorteil für die betreffenden Produkte real ist, sollte er theoretisch den Anreiz zum Kauf einer Untergrundmedizin reduzieren, nur um zu sparen. Dennoch bleibt der Schmuggel bestehen. Dies zeigt, dass der Parallelmarkt nicht nur den Preis erfüllt. Die Verfügbarkeit eines Produkts, Punktemangel, Kaufgewohnheiten und der einfache Zugang zu ungeregelten Schaltkreisen können ebenfalls eine Rolle spielen.

Die Quellen des Korpus bieten keinen detaillierten Vergleich, Medikamente pro Medikament, um den Preisunterschied mit jedem Nachbarland zu messen. Die allgemeine Erklärung zu den Preisniveaus sollte daher nicht in eine umfassende statistische Klassifikation umgewandelt werden. Es hat jedoch eine politische Implikation: Wenn regulierte Medikamente preiswettbewerbsfähig sind, können sich die Behörden stärker auf Sicherheit und Rückverfolgbarkeit konzentrieren. Der Patient wird nicht nur gebeten, ein verdächtiges Produkt zu vermeiden, weil es illegal wäre; Es wird gewarnt, dass ein nicht-pharmazeutischer Kauf einem Gesundheitsrisiko ausgesetzt sein kann, ohne eine Garantie für einen echten wirtschaftlichen Vorteil zu haben.

Der Schwachpunkt ist die Medizin, die perfekt aussieht wie die reale

Der Kampf gegen gefälschte Produkte steht vor einer grundlegenden Schwierigkeit: Der Patient ist kein Labor. Es kann nicht immer eine überzeugende Kopie einer authentischen Medizin unterscheiden. Der Präsident des Ordens warnt darüber hinaus, dass eine kranke Person das Problem erst nach der Verwendung des Produkts entdecken kann. Diese Tatsache erklärt, warum sich die Behörden nicht auf die visuelle Wachsamkeit des Verbrauchers verlassen können. Verpackung, Name und Aussehen reichen nicht aus. Die Garantie muss aus dem Verteilungssystem, der Rückverfolgbarkeit und der Fähigkeit zur Kontrolle der Partie stammen.

Dies macht es auch gefährlich, den Schmuggel zu verbannen. Ein Produkt, das außer Kontrolle gebracht wird, kann authentisch, verändert, schlecht konserviert oder gefälscht sein; der Patient hat normalerweise keine zuverlässige Möglichkeit zu wissen, in welcher Kategorie er sich befindet. Die Abteilung zieht es daher vor, die mangelnde Rückverfolgbarkeit als Risiko an sich zu behandeln. Diese Doktrin ist anspruchsvoller, aber sie entspricht dem normalen Funktionieren eines pharmazeutischen Systems: Sicherheit hängt nicht nur davon ab, was eine Box angeblich enthält, sondern auch von der Fähigkeit der Behörden, ihren Verlauf zu verfolgen.

Erfolg wird mit Alarmgeschwindigkeit gemessen, nicht nur die Anzahl der Festnahmen

Netzwerkverhaftungen sind notwendig, treten jedoch häufig auf, nachdem Produkte auf den Markt gekommen sind. Das System, das das Ministerium aufzubauen versucht, basiert auf einer anderen Logik: schneller zu erkennen. Der Boxcode muss verwendet werden, um die Schaltung zu überprüfen. Pharmakovigilanz muss zu verdächtigen Therapieausfällen führen. Der angekündigte Antrag soll die Meldung von Ärzten und Apothekern erleichtern. Inspektionen müssen Verstöße erkennen. Die National Medicine Agency muss dann einen großen Teil der Kontrolle und Registrierung zentralisieren. Wenn diese Werkzeuge zusammenarbeiten, kann die Zeit zwischen dem Auftreten eines verdächtigen Produkts und dem Eingreifen der Behörden verkürzt werden.

Dies ist der wahre Sicherheitsindikator. Ein gefälschtes Medikament, das nach Monaten des Umlaufs entdeckt wurde, hat möglicherweise bereits viele Patienten betroffen. Eine schnell entdeckte Charge kann entfernt werden, bevor signifikante Folgen auftreten. Der nächste Schritt sollte daher die Veröffentlichung von Warnmeldungen und Daten sein, die es den Fachleuten ermöglichen zu wissen, welche Produkte oder Chargen untersucht werden. Die untersuchten Quellen deuten noch nicht darauf hin, dass eine solche umfassende öffentliche Tabelle einsatzbereit ist. Sie zeigen jedoch, dass die notwendige Architektur beginnt, eingeführt zu werden.

Ein Gesundheitskampf, der sowohl im Vertrauen als auch in Labors stattfindet

Das Dossier berührt schließlich das Vertrauen in die Medizin selbst. Wenn ein Patient an der Echtheit einer Box zu zweifeln beginnt, geht das Problem über das betreffende Produkt hinaus. Misstrauen kann sich auf Apotheken, Importeure und das Kontrollsystem ausbreiten. Aus diesem Grund besteht die Abteilung auf Qualität als oberste Priorität und der Notwendigkeit, verdächtige Behandlung zu melden. Die Antwort kann sich nicht darauf beschränken zu sagen, dass das Phänomen eine Minderheit bleibt. Es muss dem Patienten einfache Mittel geben, um den Stromkreis zu überprüfen, ein Problem zu melden und eine Antwort zu erhalten.

Die vorliegenden Beweise zeigen somit einen Übergang. Libanon verfügt bereits über Inspektionen, die Zusammenarbeit mit Zoll- und Sicherheitsdiensten, Prüfcodes und ein Pharmakovigilanzsystem. Es bereitet auch einen Meldeantrag vor und wartet auf die Gründung der National Drug Agency. Der kritische Punkt wird die Fähigkeit sein, diese Werkzeuge zu verbinden. Wenn jede Agentur ihre Informationen getrennt aufbewahrt, werden die geheimen Netzwerke weiterhin die Lücken zwischen den Institutionen ausnutzen. Wenn Rückverfolgbarkeit, Warnungen, Inspektionen und Strafverfolgung miteinander verknüpft werden, wird es schwieriger, den Parallelmarkt zu ernähren. Für den Patienten bleibt die unmittelbare Regel viel einfacher: nicht nur nach einer Box mit dem richtigen Namen zu suchen, sondern nach einer Box, deren Verlauf überprüft werden kann.

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