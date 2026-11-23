Ein Rückruf bezieht sich auf rote Kartoffeln, die von E.Leclerc nach einer separaten Mitteilung über Lidl-Taschen verkauft wurden. Beide Blätter berichten von hohen Glykoalkaloidspiegeln. Überprüfen Sie die Barcodes, Menge und Gewicht der Tasche. Die betreffenden Erzeugnisse dürfen nicht verbraucht werden und können erstattet werden.

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Eine am Montag, den 23. November veröffentlichte Erinnerung zielt auf 2 kg rote Kartoffelbeutel ab, die von E.Leclerc in Frankreich verkauft werden. Die ReminderConso berichten über hohe Glykoalkaloidspiegel. Ein separater Rückruf, der am 21. November veröffentlicht wurde, betrifft 2,5 kg Beutel, die von Lidl verteilt wurden. Hier sind die Referenzen, die auf der Verpackung überprüft werden sollen.

Der Rückruf vom 23. November betrifft die E.Leclerc Beutel von 2 kg

Das Produkt « Red Sauté Steam Potatoes » wird unter der Marke Carte du Primeur verkauft. Er trägt den Barcode3564706639195und losnummer26128774, mit einem der folgenden drei verpackungscodes:EMB 47285, EMB 51248 oder EMB 84035Auf dem Blatt ist eine Vermarktung vom 16. Oktober bis 23. November in Frankreich angegeben. Der 23. November ist das Ende dieser Verkaufsfrist, keine angekündigte Frist für die Rückerstattung.

Lidl-Taschen haben einen anderen Barcode

Der Lidl-Rückruf zielt auf rote Kartoffeln der Sorte Honig, unter der Marke Côté marché. Der Beutel von2,5 kgbärenbarrencode20253400und losnummer26128774Das Blatt zeigt den Verkauf vom 22. Oktober bis 9. November und listet die betreffenden Geschäfte auf. Die Losnummer ist in beiden Blättern identisch, aber die Verpackung und Barcodes unterscheiden sich. Meinungen schaffen keinen gemeinsamen Ursprung.

Verbrauchen Sie die betreffenden Produkte nicht

In beiden Stellungnahmen wird gefordert, die betreffenden Beutel nicht zu konsumieren und eine Erstattung vorzusehen. Das Produkt kann an der Verkaufsstelle gemeldet werden. Die Glykoalkaloide sind natürlich in der Kartoffel vorhanden. Die Aufzeichnungen zeigen, dass sie in hohen Mengen Verdauungsstörungen verursachen können. Die E.Leclerc-Meinung lädt Menschen, die nach dem Verzehr des Produkts Symptome haben, dazu ein, unverzüglich ihren Arzt zu konsultieren und diesen Verbrauch anzugeben.

Illustration: rote Kartoffeln, Juli 2024 Archiv. Das Bild stellt nicht die zurückgerufenen Taschen dar. Albertinon / Wikimedia Commons, CC BY 4.0; Libnanews dressing.

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