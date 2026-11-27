Ab dem 3. Dezember 2026 eröffnete Senegal die Erneuerung der im Januar 2017 ausgestellten biometrischen ECOWAS-Personalausweise. Die Maßnahme ergänzt die bereits 2016 eröffnete Kampagne für Karten. Anträge werden im Senegal oder bei senegalesischen Botschaften und Konsulaten im Ausland gestellt.

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Ab Donnerstag, den 3. Dezember 2026, können Senegalesen, deren nationaler biometrischer Personalausweis im Januar 2017 ausgestellt wurde, eine Verlängerung beantragen. Die Direktion für Dateiautomatisierung gab am Freitag, den 27. November, die Erweiterung dieser Kampagne bekannt, die zuvor Karten aus dem Jahr 2016 umfasste. Der Prozess steht auch im Ausland lebenden Senegalesen offen.

Überprüfen Sie das auf der Karte eingetragene Ausstellungsdatum

Die Kampagne zielt nun auf Wertpapiere ab, die zwischen dem 4. Oktober 2016 und dem 31. Januar 2017 ausgegeben wurden. Für Karten vom Januar 2017 markiert der 3. Dezember den ersten Tag, an dem sich ihre Karteninhaber bewerben können. Karten, die zwischen dem 4. Oktober und dem 31. Dezember 2016 ausgegeben wurden, waren bereits Teil der ersten Phase, die am 25. September gestartet wurde. Die Pressemitteilung lädt ihre Lizenznehmer ein, ihre Anträge unverzüglich einzureichen, wenn sie noch nicht fertig sind.

Daher ist zwischen dem Datum der Zulässigkeit der Akte und dem Datum auf der Karte zu unterscheiden. Der 3. Dezember ist die Eröffnung von Bewerbungen für die neue Gruppe etablierter Unternehmen. Es ist kein gemeinsames Ablaufdatum oder Erneuerungseröffnung für alle Karten im Jahr 2017 ausgestellt.

Wo die Datei einzureichen, im Senegal und im Ausland

Im Senegal werden Bewerbungen bei Rekrutierungszentren in Polizeistationen, Präfekturen und Subpräfekturen eingereicht. Im Ausland findet der Prozess durch die Zentren der senegalesischen Botschaften und Konsulate statt. In der Ankündigung vom 27. November werden keine gemeinsamen Zeitpläne für diese Fenster festgelegt. Es ist sinnvoll, die Empfangsvereinbarungen mit seinem Zentrum vor der Reise zu überprüfen.

Für die im September eröffnete Kampagne gab das Innenministerium an, dass die Einzahlung eine Kopie der alten biometrischen Karte, eine Geburtsurkunde und ihre wörtliche Kopie erforderte. Er gab an, dass die neue Karte nach Vorlage des Einzahlungsbelegs und der alten Karte an das Einschreibungszentrum abheben würde. Beide Dokumente müssen daher bis zum Entzug aufbewahrt werden. Die Verlängerungsbekanntmachung gibt keine einzige Frist für die Ausgabe des neuen Titels.

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