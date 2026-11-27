Nawaf Salam verwies auf die Fortsetzung bestimmter UNIFIL-Missionen. Baabda kündigt einen Kredit für Solarkredite an Privatpersonen an. Kuwait ruft den iranischen Botschafter nach einem Angriff vor. Die Europäer verschieben ihre Entscheidung über die Finanzierung der Ukraine. In Quebec bestätigte der Oberste Gerichtshof das Wesen des Gesetzes 21.

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Nawaf Salam verwies auf die Fortsetzung bestimmter UNIFIL-Missionen. Baabda kündigt einen Kredit für Solarkredite an Privatpersonen an. Kuwait ruft den iranischen Botschafter nach einem Angriff vor. Die Europäer verschieben ihre Entscheidung über die Finanzierung der Ukraine. In Quebec bestätigte der Oberste Gerichtshof das Wesen des Gesetzes 21.

Samstag 28 November 2026, Mitternacht Ausgabe, Beirut Zeit.

Libanon: UNIFIL-Missionen können während des Rückzugs fortgesetzt werden

Am Freitag wies Nawaf Salam darauf hin, dass Frankreich einen Text ausarbeitet, der es der UNIFIL ermöglicht, bestimmte Aufgaben nach dem 31. Dezember, dem geplanten Ende ihres Mandats, vorübergehend fortzusetzen. Ziel wäre es, einen Teil der Regelung während des Austritts zu erhalten und nicht automatisch das derzeitige Mandat zu verlängern. Getrennt davon plädierten sieben Abgeordnete, die vom Premierminister empfangen wurden, für sechs Monate unveränderte Missionen. Es gibt immer noch keine neue Abstimmung im Sicherheitsrat oder eine Entscheidung über die Kraft, die folgen könnte.

In Nabatiyah kündigte das Innenministerium die Rückkehr von Gouvernementagenten zum wiederhergestellten Serail an. Die libanesische Armee kündigte auch die Übergabe eines Tankwagens an die Gemeinde Chqif mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen an. Es wurde kein Wasserverteilungsplan gemeldet.

Solarkredite: Öffentlicher Kredit verdoppelt, Fenster noch zu definieren

Die Präsidentschaft kündigte das Gesetz Nr. 75 an, das eine zusätzliche Mittelausstattung von 1.790 Milliarden Pfund zur Finanzierung von Darlehen an Personen, die Solarprojekte durchführen, eröffnet. Im Ausschuss umfasste das Projekt 895 Milliarden. Die Werbung gibt nicht den Preis, den Höchstbetrag pro Darlehen oder die Organisation an, bei der die Dateien eingereicht werden können.

Baabda kündigte auch einen am 12. November verabschiedeten Text an, der auf den Verkauf und die Veräußerung von Eigentum in den von der israelischen Armee besetzten Gebieten abzielt. Der Vorsitz hat den 28. November für das Gesetz Nr. 81 festgelegt. Seine Veröffentlichung im Amtsblatt, sein Inkrafttreten und sein genauer Geltungsbereich müssen noch überprüft werden.

Golf: Einberufung in Kuwait, Ladung nach Washington gestoppt

Kuwait berief am Freitag den Botschafter des Iran ein und gab ihm eine Protestnote. Die kuwaitischen Behörden führen den Angriff des Vortages auf Teheran zurück, bei dem zwei italienische Techniker getötet und zwei weitere verletzt wurden. Der Iran bestreitet seine Beteiligung. Das kuwaitische Ministerium hat keine zusätzlichen Maßnahmen angekündigt.

Das US-Militärkommando behauptet auch, den Massengutfrachter gestoppt zu habenPazifischer Archerdonnerstag im Golf von Oman. Washington sagt, die Fracht unter der Flagge von Palau habe Bandar Abbas trotz der US-Blockade verlassen. Das Kommando stellt sicher, dass die Zivilbesatzung nicht verletzt wurde; Der Zustand des Schiffes wurde nicht unabhängig bestätigt.

In Islamabad bekräftigten Saudi-Arabien, Pakistan und die Türkei ihre Unterstützung für die Sicherheit des Königreichs angesichts der Huthi-Angriffe. Ihr Kommuniqué vom 27. November sieht keinen Zeitplan für die Intervention oder die Entsendung von Truppen vor. Allein die Zustimmung Ankaras zum Pakt erlaubt es ihm nicht, sein Inkrafttreten zu datieren.

Europäische Union: Darlehen an die Ukraine kehrt im Dezember zurück

24 Mitgliedstaaten unterstützen den Vorschlag der Ukraine für eine neue Finanzierung, sagte EU-Ratspräsident António Costa. Bulgarien will sich nur an der nichtmilitärischen Komponente beteiligen. Das außerordentliche Treffen führte weder zu dem vorgeschlagenen Darlehen von 45 Milliarden Euro noch zu einer Einigung über den europäischen Haushalt 2028-2034. Der Rat kündigte an, die Überprüfung der Finanzierung im Dezember wieder aufzunehmen.

Quebec: Das Gesetz zum Säkularismus bleibt mit Ausnahme anwendbar

Der Oberste Gerichtshof von Kanada bestätigte am Freitag die Essenz des weltlichen Gesetzes von Quebec. Beschränkungen für das Tragen religiöser Zeichen für bestimmte Beamte, einschließlich Lehrer und Polizisten im öffentlichen Dienst, bleiben in Kraft. Der Gerichtshof wies das Erfordernis, sich gegenüber den Abgeordneten von Quebec zu stellen, zurück, da das fragliche demokratische Gesetz durch die von Quebec geltend gemachte Ausnahmeklausel nicht ausgeschlossen werden kann.

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