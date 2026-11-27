Stade Rennais übernahm am Freitag, den 27. November die Führung der ersten Mannschaft von Franck Haise. Der Verein kündigt ein Verfahren für den Trainer und zwei Assistenten an, ohne eine Vertragsverletzung zu formalisieren. Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre und Hervé Sekli übernehmen die Nachfolge vor der Reise nach Toulouse am Sonntag.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Stade Rennais nahm Franck Haise von der Führung seiner ersten Mannschaft am Freitag, 27. November. Der Verein gab bekannt, dass er ein Verfahren gegen den Trainer und zwei seiner Assistenten, Johann Ramaré und Lilian Nalis, eingeleitet habe. Er vertraute das Team bis auf weiteres Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre und Hervé Sekli an.

In dem Kommuniqué wird die Art des Verfahrens nicht näher erläutert und die Kündigung des Vertrags von Franck Haise nicht angekündigt. Auf der anderen Seite bestätigte er, dass der Trainer und die beiden Assistenten das professionelle Team nicht mehr führen. Die Änderung kommt zwei Tage von der Reise zum Stadion von Toulouse, Sonntag, 29. November um 17:15 Uhr, für den 12. Tag der Ligue 1.

Franck Haise nach Niederlage in Nijmegen besiegt

Rennes fiel 3-1 Donnerstag 26. November in den Niederlanden gegen NEC Nijmegen am fünften Tag der Europa League League Phase. Es war das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg aus dem Rennes, alle Wettbewerbe kombiniert. Im November kassierten sie ein Unentschieden gegen die Olympiakos (0-0), verloren zu Hause gegen Lille (1-2), teilten sich dann Punkte in Lorient (1-1).

Das Management war im Februar 2026 nach Haise zurückgekehrt, um die Nachfolge von Habib Beye anzutreten. Der ehemalige Trainer von Lens und Nizza kannte den Verein, wo er von 2006 bis 2012 im Training gearbeitet hatte. Am Ende der vergangenen Saison hatte sein Team acht seiner zwölf Meisterschaften gewonnen und einen Platz in der Europa League gewonnen. Der Verein kündigte im August die Verlängerung von Haise, Ramaré und Nalis bis Juni 2028 an.

Drei Techniker übernehmen

Rennes vertraute die Schauspielerei einem Trio an, anstatt einen Nachfolger bekannt zu geben. Sébastien Tambouret leitete bereits die Reserve. Nach Toulouse muss das Rennais Brest am 6. Dezember in der Ligue 1 erhalten, dann den Dinamo Zagreb am 10. Dezember in der Europa League. Der Verein gab keine Zeit für die Spielzeit oder den Zeitplan für die Fortsetzung des Verfahrens.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews