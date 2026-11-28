Im Jahr 2027 wurde Rabobank Titelsponsor des Frauenteams Visma-Lease a Bike unter der Leitung von Marianne Vos und Pauline Ferrand-Prévot. Die niederländische Gruppe war im Juli 2025 als Partner zurückgekehrt. Visma wird mit dem Training verbunden bleiben, während die Bank ihre derzeitige Position auf den Trikots und Hoffnungen der Männer beibehalten wird.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Rabobank wird Marianne Vos und Pauline Ferrand-Prévots Radsportteam ab 2027 benennen. Am Freitag, den 27. November, gab die niederländische Bank und das Team bekannt, dass das Frauenteam unter dem Namen Rabobank laufen würde, Lease a Bike Womens Pro Cycling Team. Die Bank übernimmt nicht die gleiche Rolle mit dem Männerteam.

Ein neuer Name für das Frauenteam

In dem im Jahr 2027 angekündigten Namen nahm die Rabobank Vismas Platz neben Lease a Bike ein. Die Softwaregruppe wird sich weiterhin als Gründungspartner in die Ausbildung einbringen. Die Bank wird ihrerseits ein Partner der Männer- und Entwicklungsteams bleiben, ohne dass Änderungen an der Position ihres Logos auf ihren Trikots angekündigt werden. Die Partner haben die Höhe oder Dauer der neuen Vereinbarung in ihrer Ankündigung vom 27. November nicht veröffentlicht.

Eine Rückkehr in den Vordergrund nach dem auf den Trikots

Die Rabobank war bereits seit dem 1. Juli 2025 auf den Trikots, als die Bank Partner der drei Teams der Struktur wurde. Die Änderung des Titelsponsorstatus verändert die Sichtbarkeit ihres Engagements: Ihr Name wird das Frauenteam in den Startlisten und Rankings bezeichnen, sobald der Name registriert ist. Die Rabobank hatte ihren Namen bereits von 1996 bis 2012 einem professionellen Team gegeben. Ihre und Ferrand-Prévot liefen jeweils fünf Jahre für die von der Bank unterstützte Ausbildung der ehemaligen Frauen, so ihr derzeitiges Team.

Ferrand-Prévot gewann die Tour de France Femmes 2025 unter Visma-Lease a Bike, vor Demi Vollering und Kasia Niewiadoma-Phinney. Ihre und die Französin bleiben die beiden Führer, die in der Ankündigung der neuen Partnerschaft hervorgehoben wurden. Training ist eines der Teams mit einer Women’s WorldTour Lizenz für den Zyklus 2026-28. Die International Cycling Union plant, die endgültige Liste der registrierten Teams für die Saison 2027 am 8. Dezember zu veröffentlichen.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews