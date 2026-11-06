Die Einrichtung der Gewässer von Beirut und dem Libanonberg kündigt die Wiederherstellung der Strömung an den relevanten Stationen des Chouf in Jbeil in 36 Stunden an. In seiner Pressemitteilung vom 5. November schrieb er diese Reaktivierung der direkten Koordination mit Electricity of Lebanon zu und lehnte jeglichen politischen Druck ab. In der Ankündigung wird der geografische Umfang der Wiederanschlüsse angegeben, jedoch nicht die betreffenden Stationen, die vereinbarten finanziellen Bedingungen oder der Status der Wasserverteilung an jeden Teilnehmer.

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Die Einrichtung der Gewässer von Beirut und Mount Libanon besagt, dass es die Wiederherstellung der Strömung an den relevanten Stationen der Chouf in Jbeil in 36 Stunden erhalten. In einer am Donnerstag, dem 5. November, veröffentlichten Pressemitteilung erklärte die Organisation, dass sie das Problem direkt mit Electricity of Lebanon (EDL) gelöst habe. Er bestreitet, dass diese Wiederbelebung das Ergebnis von politischem Druck ist.

Die Klärung erfolgt nach der Veröffentlichung eines Artikels, in dem die Episode als Rückschritt des Ministers für Energie und Wasser, Joe Saddi, gegen Walid Joumblatt dargestellt wird. Die Institution lehnt diese Lesart ab und beschreibt eine administrative Behandlung zwischen den beiden Institutionen.

Betroffene Wasserstationen des Chouf in Jbeil

Nach Angaben der Agentur hatte der Stromausfall ausnahmslos alle Regionen zwischen Chouf und Jbeil betroffen. Er versicherte, dass die Maßnahme allgemein und formell sei. Sie hätte keine regionalen, religiösen oder parteiischen Kriterien berücksichtigt.

Die Einrichtung kündigt dann die Wiederanbindung aller betroffenen Gebiete innerhalb von 36 Stunden an. Die Pressemitteilung enthält jedoch keine Liste von Stationen oder bestimmten Stunden der Abschaltung und Wiederherstellung.

Diese Ankündigung betrifft die elektrische Versorgung der Anlagen. Es bietet keine Bilanz der Wasserverteilung in jedem Ort. Es führt daher nicht zu dem Schluss, dass alle Teilnehmer gleichzeitig ihre gewohnte Stromversorgung gefunden haben.

Klärung im Backlog

Der Streit ist Teil der Kampagne, die die EDL am 2. November gegen öffentliche Einrichtungen gestartet hat, die ihre Rechnungen nicht bezahlt haben. Die Kürzungen haben Bedenken hinsichtlich stromabhängiger Dienste, einschließlich Wasser und Telekommunikation, aufgeworfen.

Am 4. November hatte der Direktor der Wasserversorgung, Rabih Khalifé, bereits versichert, dass das Problem der Brunnen von Iqlim el-Kharroub gelöst werde. Diese Erklärung folgte einem Austausch mit dem Abgeordneten Bilal Abdallah. Das Kommuniqué vom Donnerstag legt nun einen breiteren Anwendungsbereich fest, von Chouf bis Jbeil, sowie eine Frist für die Wiederverbindung.

Die Organisation veröffentlicht keine an EDL gezahlten Beträge, Zeitplan und Status der Rückstände. Die Wiederherstellung des angekündigten Stroms ermöglicht es daher nicht, die finanziellen Bedingungen der Vereinbarung zwischen den beiden Institutionen festzulegen.

Chabrouh Dam, Faraya, 1. Oktober 2017. Illustration von Archiven, die nichts mit den betreffenden Stationen zu tun haben. Foto: FOSS-the-world / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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