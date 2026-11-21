Für die Unabhängigkeit fordert Joseph Aoun die Fortsetzung des israelischen Rückzugs und das Ende der Waffen außerhalb des Staates. Er verteidigt die Diplomatie, ohne eine Frist festzulegen.

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In Dbayeh, am Vorabend des 83. Jahrestages der Unabhängigkeit des Libanon, stellte Präsident Joseph Aoun das Ende der israelischen Besatzung und das Ende der Waffen vor, die der Staatsgewalt entgehen, als zwei Ziele, die gleichzeitig verfolgt werden sollten. Er verteidigte die Verhandlungen als Mittel zur Wiedererlangung der Rechte des Landes, ohne in den öffentlichen Auszügen seiner Rede einen Zeitplan oder neue Vereinbarungen anzukündigen.

Das Staatsoberhaupt sprach am Samstag, den 21. November bei der libanesischen Flaggen-Zeremonie vor dem Nahr-el-Kalb-Tunnel. Vor den Teilnehmern sagte er, dass das Land seine Unabhängigkeit nicht so feiern könne, als ob seine Souveränität vollständig wäre: Ein Teil des Territoriums sei noch besetzt, nicht alle vertriebenen Einwohner seien zurückgekehrt und die Entscheidung über Krieg und Frieden sei noch nicht allein Sache des Staates.

Zwei Hindernisse müssen angegangen werden

Joseph Aoun nannte zwei Hindernisse, die er für untrennbar hält: die israelische Besetzung von Teilen des libanesischen Territoriums und die Einmischung, die er bestimmten einflussreichen Elementen des iranischen Regimes zuschreibt, durch Waffen und Entscheidungen, die sich der staatlichen Autorität entziehen. Ihm zufolge dient jede dieser Situationen als Rechtfertigung für die andere, und es sind die Bewohner des Südens, die den Preis zahlen.

Der Präsident wiederholte, dass der Schutz der Libanesen auf einem Staat, einer Armee und einer legitimen Autorität beruhen muss, nicht auf der Koexistenz mehrerer bewaffneter Mächte. Er betonte auch die Rolle einer Armee, um die Bürger ohne Unterschied in Bezug auf Konfession, Region oder Mitgliedschaft zu schützen.

Die Diplomatie verteidigt, ohne eine angekündigte Frist

Der Präsident verteidigte die Verhandlungen als eine Möglichkeit, die Rechte des Libanon wiederzuerlangen und nicht darauf zu verzichten. Er stellte auch die Idee in Frage, dass Diplomatie die Akzeptanz des Status quo oder unbestimmtes Warten erfordert. In seinem am 17. November ausgestrahlten Fernsehinterview hatte er bereits die Hisbollah aufgefordert, ihre Waffen an den Staat zu übergeben und eine interne Konfrontation auszuschließen. In Dbayeh wird der Schwerpunkt auf den gleichzeitigen Rückzug Israels und das Ende der bewaffneten Macht außerhalb des Staates gelegt. Der Präsident hat in diesen Auszügen keine Vereinbarung oder Frist für das eine oder andere Ziel angekündigt.

Die Botschaft des Präsidenten beschränkte sich nicht auf die Sicherheit. Joseph Aoun zitierte auch Einleger, die die Ersparnisse ihres Lebens nicht zurückgewinnen können, junge Menschen, die ihre Zukunft im Ausland suchen, und Familien, die mit wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert sind. Er legte keine Rückzahlungsmaßnahme in den konsultierten öffentlichen Auszügen vor.

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