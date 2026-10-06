Bank Richelieu Monaco reagiert auf Enthüllungen von Intelligence Online

Die Banque Richelieu Monaco reagiert auf Informationen, die am 5. Oktober 2026 von Intelligence Online im Fall Riad Salamé veröffentlicht wurden. Die Niederlassung weigert sich, das Bestehen einer Geschäftsbeziehung mit einem Kunden zu bestätigen oder zu widerlegen, wobei sie sich auf das im monegassischen Gesetz vorgesehene Berufsgeheimnis beruft. Er behauptet, die geltenden gerichtlichen Maßnahmen anzuwenden und Vermögenswerte einzufrieren, verteidigt seine drei Ebenen der internen Kontrolle und behält sich die Möglichkeit vor, « Unterstellungen » zu verfolgen, die seiner Ansicht nach seinen Ruf schädigen könnten.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Banque Richelieu Monaco reagierte auf Informationen, die am 5. Oktober 2026 von Intelligence Online über den Fall Riad Salamé veröffentlicht wurden. In einer Pressemitteilung beruft sich die Institution auf das Berufsgeheimnis nach monegassischem Recht und weigert sich, die Existenz einer Geschäftsbeziehung mit einem Kunden zu bestätigen oder zu leugnen. Die Bank behauptet auch, Maßnahmen zum Einfrieren von Vermögenswerten und Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche anzuwenden. Schließlich behält sie sich das Recht vor, die « Unterstellungen » zu verfolgen, die ihrer Ansicht nach ihren Ruf untergraben könnten.

Die Bank Richelieu Monaco nahm Stellung nach der Veröffentlichung neuer Informationen über den ehemaligen Gouverneur der Libanesischen Zentralbank, Riad Salamé. Diese Offenbarungen wurden am 5. Oktober 2026 vonIntelligence Online, französisch medien spezialisiert auf wirtschaftliche intelligenz, netzwerke von einfluss und internationale angelegenheiten.

Intelligence Online behauptet, dass ein erheblicher Teil der Gelder, die im Verdacht stehen, vom ehemaligen Gouverneur umgeleitet zu werden, Berichten zufolge ab 2021 bei der Banque Richelieu Monaco platziert wurden. Die Medien berichteten auch über Transaktionen, die angeblich über das Institut nach dem Einfrieren von Vermögenswerten durchgeführt wurden.

Diese Elemente werden Intelligence Online zugeschrieben. Sie müssen von der jetzt von der Banque Richelieu Monaco zum Ausdruck gebrachten Position unterschieden werden. Die Niederlassung darf das Bestehen einer Geschäftsbeziehung mit Riad Salamé oder einer anderen Person, die von den veröffentlichten Informationen voraussichtlich betroffen ist, nicht bestätigen oder leugnen.

Bank behauptet, Vermögenswerte einzufrieren

Eines der Hauptelemente des Kommuniqués betrifft die Anwendung gerichtlicher Entscheidungen und Sicherstellungsmaßnahmen.

Die Banque Richelieu Monaco behauptet, alle in den monegassischen Vorschriften festgelegten Wachsamkeitspflichten im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten.

Es heißt auch, dass die von den Justizbehörden angeordneten Maßnahmen « unverzüglich » durchgeführt werden sollen.

Die Bank fügt hinzu, dass sie die für sie geltenden Maßnahmen zum Einfrieren von Vermögenswerten anwendet.

Diese Aussage reagiert auf einen der sensiblen Punkte, die durch von Intelligence Online veröffentlichte Informationen aufgeworfen wurden. Die Medien waren besonders an Operationen interessiert, die nach der Annahme von Maßnahmen in Bezug auf bestimmte Vermögenswerte hätten stattfinden können.

Die Banque Richelieu Monaco reagiert jedoch nicht durch Operation auf gemeldete Artikel. Ebensowenig wird darin festgelegt, welche Maßnahmen die in den Artikeln genannten Personen getroffen haben könnten.

Es gibt eine allgemeine Antwort auf die Einhaltung.

Drei Ebenen der internen Aufsicht

Die Bank Richelieu Monaco hebt auch ihre interne Kontrollorganisation hervor.

Die Institution gibt an, dass alle ihre internen Kontrollen auf drei Ebenen basieren.

Nach Angaben der Bank ergänzt diese Organisation die Vorkehrungen zur Gewährleistung der Einhaltung regulatorischer Verpflichtungen. Sie muss in der Lage sein, ihre korrekte Anwendung zu überprüfen.

Diese Überprüfungen müssen laut Pressemitteilung auch die Erkennung und Korrektur von Fehlfunktionen ermöglichen.

Die Bank gibt auch nicht die drei genannten Ebenen an. Insbesondere werden nicht die für jeden von ihnen verantwortlichen Abteilungen oder ihre mögliche Beteiligung an den von Intelligence Online genannten Operationen angegeben.

Dieser Teil des Kommuniqués stellt daher eine Darstellung des allgemeinen Kontrollmechanismus des Instituts dar und keine individuelle Antwort auf ein Konto oder eine Transaktion.

Informationen im Kern des Falles Riad Salamé

Die von Intelligence Online veröffentlichten Informationen sind Teil der umfangreichen gerichtlichen und finanziellen Akte rund um Riad Salamé, der die Bank des Libanon von 1993 bis 2023 drei Jahrzehnte lang führte.

Seit mehreren Jahren ist der ehemalige Gouverneur Gegenstand von Verfahren und Untersuchungen, einschließlich der Herkunft und Bewegung großer Geldbeträge.

Untersuchungen in mehreren Ländern haben die Behörden veranlasst, Bankkonten, Unternehmen und Vermögenswerte in verschiedenen europäischen Ländern zu untersuchen.

In diesem Zusammenhang werden Informationen über die Banque Richelieu Monaco besonders wichtig.

Der zentrale Punkt umfasst jedoch nicht alle Verfahren, die Riad Salamé betreffen. Sie betrifft die Reaktion der Bank auf die veröffentlichten Informationen über mögliche Geschäftsbeziehungen und die Anwendung von Einfrierungsmaßnahmen.

In diesem Punkt widersetzt sich die Banque Richelieu Monaco dem Berufsgeheimnis, wenn es um bestimmte Kunden geht, behauptet jedoch im Allgemeinen, dass sie die Entscheidungen der Behörden und das Einfrieren von Vermögenswerten anwendet, die gegen sie durchsetzbar sind.

Die vollständige Pressemitteilung der Banque Richelieu Monaco

Wir reproduzieren unten,vollständig und unverändert, das Kommuniqué der Banque Richelieu Monaco :

Hallo,

Die Banque Richelieu Monaco hat kürzlich Presseartikel darüber gelesen.

Die Bank ist an das im monegassischen Gesetz vorgesehene Berufsgeheimnis und an die Wahrung des Gerichtsgeheimnisses gebunden. Sie kann sich daher nicht zur Situation eines Kunden äußern oder das Bestehen einer Geschäftsbeziehung bestätigen oder ungültig machen.

Die Bank erinnert daran, dass sie alle in den monegassischen Vorschriften festgelegten Wachsamkeitspflichten im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung anwendet. Sie führt unverzüglich die von den Justizbehörden angeordneten Maßnahmen und die entsprechenden Maßnahmen zum Einfrieren von Vermögenswerten durch.

Alle internen Kontrollen basieren auf 3 Ebenen und ergänzen diese Geräte, um ihre korrekte Anwendung zu überprüfen und sogar Störungen zu erkennen und zu korrigieren.

Darüber hinaus behalten wir uns die Möglichkeit vor, durch die Stimme unseres Rates alle Andeutungen zu verfolgen, die darauf abzielen, die Banque Richelieu zu verunglimpfen und damit ihren Ruf zu entlarven, ohne dass diese reagieren kann, ohne das Bankgeheimnis zu verhindern.

Leider,

Banque Richelieu Monaco.