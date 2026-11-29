Die Staatsanwaltschaft von Nanterre bestätigte am Sonntag, dass Robert Boulins Leiche, die 1979 tot aufgefunden wurde, in Gironde exhumiert und am 27. November autopsiert wurde. Die Expertise geht weiter. Das ungelöste Kriminalitätscluster hat den Fall übernommen, in dem die Familie des ehemaligen Ministers die Suizidthese bestreitet.

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Die Staatsanwaltschaft von Nanterre bestätigte am Sonntag, den 29. November, dass am Freitag, den 27. November, eine neue Autopsie von Robert Boulin durchgeführt worden sei. Die Überreste des ehemaligen Arbeitsministers waren am Tag zuvor in Villandraut, Gironde, exhumiert worden, wo er sich ausruhte. Die Staatsanwaltschaft weist darauf hin, dass Fachwissen « einschließlich toxikologischer und anatomopathologischer » im Gange ist. Er meldete keine Ergebnisse.

Eine Autopsie 47 Jahre nach dem Tod des Ministers

Robert Boulin war Arbeitsminister unter Valéry Giscard d’Estaing, als er am 30. Oktober 1979 in einem Teich im Wald von Rambouillet in den Yvelines tot aufgefunden wurde. Er war 59. Frühe Untersuchungen hatten den Selbstmord durch Ertrinken gestoppt. Seine Familie stellte diese Schlussfolgerung in Frage, insbesondere wegen der Verletzungen auf seinem Gesicht.

Die Exhumierung am Donnerstag ist nicht die erste. Eine neue Untersuchung hatte bereits 1983 stattgefunden, nach einer früheren Exhumierung. Im Jahr 2020 hatten von der Justiz beauftragte Experten festgestellt, dass die Ergebnisse von 1979 keine formale Grundlage für ein Ertrinken boten. Sie stellten auch fest, dass eine Fraktur der Nase zu Tode zeitgenössisch war. Ihre Expertise erlaubte es jedoch nicht, die Ursache zu ermitteln.

Fabienne Boulin-Burgeat, die Tochter des ehemaligen Ministers, nahm am Donnerstag an der Exhumierung teil. Sein Anwalt Didier Seban erwartet unter anderem Details zu Gesichtsverletzungen. Die Familie verteidigt die These eines Mordes, die nicht von den Gerichten aufgestellt wurde.

Die Akte hinterließ Versailles für Nanterre

Die Entscheidung, die Akte zu übertragen, nahm im Frühjahr Gestalt an. Am 28. April wurde der für den Fall zuständige Untersuchungsrichter von Versailles zugunsten eines Richters aus dem Pol der Serien- oder ungelösten Verbrechen von Nanterre aufgelöst, so das Berufungsgericht von Versailles. Drei spezialisierte Untersuchungsrichter wurden dann ernannt. Der im März 2022 geschaffene Pol kann alte Akten übernehmen, die weitere Untersuchungen erfordern.

Das Verfahren umfasst die Qualifizierung von Entführungen, Entführungen gefolgt von Tod und Mord. Diese Qualifikationen definieren den Umfang der Untersuchung. Sie stellen keine Schlussfolgerung über die Umstände des Todes dar.

Toxikologie erforscht das Vorhandensein von Substanzen und anatomopathology Studien Gewebe. Ihr Beitrag wird davon abhängen, was verwendet werden kann und was Experten nach mehreren Jahrzehnten ziehen können. Am Sonntag bestätigte die Staatsanwaltschaft die Exhumierung, Autopsie und die Fortsetzung der Analysen, ohne einen offiziellen Termin für die Einreichung der Ergebnisse bekannt zu geben.

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