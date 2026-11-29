Die landwirtschaftlichen Prognosen im syrischen Gouvernement verbessern sich. In al-Rafid und in der Gegend von Saida wurden die Bauern jedoch an der Ernte gehindert.

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Erste Schätzungen deuten darauf hin, dass eine bessere Olivenanbausaison im syrischen Gouvernement Quneitra erwartet würde. Aber im südlichen Teil der Provinz verhinderten Interventionen der israelischen Armee, dass Landwirte die Ernte durchmachten. Für die betroffenen Landwirte gibt die Menge an Oliven auf den Bäumen nicht an, wie viel Obst in die Presse kommen wird.

In al-Rafid und Saida, deutliche Schwierigkeiten

Am 22. November mussten die Bauern von al-Rafid die Ernte einstellen und ihre Felder verlassen, wie die syrischen Behörden berichten. Im al-Hanout-Gebiet in der Nähe von Saida schrieben die gleichen Behörden der israelischen Armee im Oktober die Nivellierung von etwa 1,3 Hektar Olivenbäumen zu. Sie berichten auch über Beschränkungen des Zugangs zu unbeschädigten Grundstücken. Die Zerstörung von Bäumen und die Unmöglichkeit, auf einem anderen Grundstück zu pflücken, verursachen nicht die gleichen Verluste, auch wenn beide das Einkommen der Kampagne beeinflussen.

Weiter südlich, im al-Maariya-Tal, Gouvernement Dara’a, berichtete der Stadtführer Muwafaq Mahmoud, dass die Bauern mit dem Sammeln begonnen hätten, nachdem sie Freigaben und Identifikationen von der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen erhalten hatten. Dieses Zeugnis betrifft nur diesen Bereich. Es macht es nicht möglich, den Zugang zu den Grundstücken der Rafid oder Saida zu übernehmen.

Eine Schätzung vor der Pressebilanz

Zu Beginn der Ernte am 21. Oktober erwarteten die landwirtschaftlichen Dienstleistungen von Quneitra mehr als 12.900 Tonnen Oliven und etwa 2.068 Tonnen Öl. Diese Zahlen sind provinzielle Prognosen, nicht tatsächlich geerntete oder gepresste Mengen. Der Besitzer einer Presse, Saher al-Moussa, berichtete von günstigen Gewinnungserträgen in einigen Gebieten und erinnerte daran, dass die Sorte und das Datum der Sammlung die Menge des gewonnenen Öls beeinflussen.

Die neuesten Informationen von landwirtschaftlichen Dienstleistungen geben nicht die gesamte unzugängliche Fläche oder das auf Bäumen hinterlassene Volumen an. Wenn die Kampagne beendet ist, können die in die Pressen eingegebenen Mengen mit der Oktoberprognose verglichen werden. Diese Lücke allein wird nicht ausreichen, um Verkehrsbeschränkungen zu isolieren.

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