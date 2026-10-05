Wer hat die Uhr gegen ihn: Trump oder die Islamische Republik?

Donald Trump und die Islamische Republik stehen vor zwei unterschiedlichen Konten. Washington ist durch Wahlen und das Ende der Amtszeit des Präsidenten eingeschränkt, während Teheran gegen den Währungskollaps, Inflation und sozialen Druck kämpft. In dieser Konfrontation könnte die Zeit zu einer so entscheidenden Waffe wie militärische Gewalt werden.

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Von Bernard Raymond Jabre

In Kriegen betrachten wir Raketen, Flugzeuge, Flugzeugträger, Sanktionen, Verluste, Gebiete. Wir zählen Männer und Milliarden. Doch es gibt eine Waffe, die niemand herstellen kann und die keine Armee zerstören kann: die Zeit.

Und in der heutigen Konfrontation zwischen Donald Trumps Vereinigten Staaten und der Islamischen Republik Iran ist die Schlüsselfrage vielleicht nicht mehr, wer der Mächtigste ist?

Die Antwort darauf liegt auf der Hand.

Die wirkliche Frage ist:

Wer hat die Uhr gegen ihn?

Weil Washington und Teheran nicht gleichzeitig leben.

Donald Trump lebt in der Zeit der amerikanischen Demokratie: Wahlen, Umfragen, Kongress, öffentliche Meinung und letztlich das verfassungsmäßige Ende einer Amtszeit.

Die Islamische Republik lebt in einer anderen Zeit: der des Überlebens.

Und eine Diät, die überleben will, begründet nicht unbedingt in Monaten. Er kann in Generationen argumentieren.

ZWEI HORLOGIEN

Donald Trump hat erhebliche Macht. Aber diese Macht trägt ihr eigenes Verfallsdatum in sich.

Am 3. November 2026 werden die Amerikaner das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats erneuern. FEC.gov

Jüngste Meinungsumfragen zeigen ein schwieriges Umfeld für die Republikaner. Eine Umfrage von Reuters / Ipsos im September ergab eine zunehmende Unterstützung eines von den Demokraten kontrollierten Kongresses sowie eine geringe Popularität des Präsidenten. Reuters

Dies sagt natürlich nicht den Ausgang der Wahlen voraus. Die amerikanischen Wahlen werden Bezirk für Bezirk und Staat für Staat entschieden, und die nationale Abstimmung ist keine Vorhersage der endgültigen Zusammensetzung des Kongresses.

Aber das reicht aus, um das strategische Problem zu verstehen.

Trump hört die Zecke.

Der Iran versucht, es nicht zu hören.

AMERIKANISCHE HORLOGIE: GUING VOR POLITISCHER ZEITÄNDERUNG

Ein amerikanischer Präsident wird nie nur mit seinem äußeren Gegner konfrontiert. Es ist auch mit einem eigenen internen Kalender konfrontiert.

Wenn er einen günstigen Kongress hat, ist seine politische Fähigkeit wichtig.

Wenn er das Haus verliert, verändert sich die Landschaft.

Die parlamentarischen Untersuchungen nehmen zu. Haushalte werden immer schwieriger zu verhandeln. Gesetzesinitiativen stehen vor mehr Hindernissen. Die Kontrolle über die Exekutive nimmt zu.

Und wenn die Opposition auch den Senat erhalten würde, würden auch Präsidentschafts- und Gerichtstermine viel konfrontativer werden.

Trump bleibt Präsident. Aber die Zeit seiner politischen Macht wäre nicht mehr genau dieselbe.

Dann kommt eine zweite Uhr, weiter entfernt und viel sicherer.

Die Verfassung der Vereinigten Staaten sieht vor, dass die Amtszeit des Präsidenten am 20. Januar nach ihrer verfassungsmäßigen Amtszeit endet. Für Trumps derzeitiges Mandat bedeutet dies den 20. Januar 2029, es sei denn, es gibt ein außergewöhnliches verfassungsmäßiges Ereignis. Congress.gov

Teheran kennt dieses Datum ebenso gut wie Washington.

Es ist grundlegend.

Um einen US-Präsidenten politisch zu besiegen, ist es nicht immer notwendig, ihn militärisch zu schlagen.

Manchmal muss man nur überleben.

IRANISCHE DAUERKUNST

Die Islamische Republik ist jetzt extrem geschwächt.

Das Verschwinden von Ali Khamenei und mehreren hochrangigen Militärs hätte den Zusammenbruch der Machtarchitektur verursachen können. Doch trotz der erlittenen Verluste funktionierten die zentralen Institutionen und insbesondere der Apparat der Revolutionsgarden weiter. Reuters beschrieb noch im März ein System, das nach der Enthauptung eines bedeutenden Teils seines Kommandos eine überraschende Widerstandsfähigkeit zeigte. Reuters

Das bedeutet nicht, dass das Regime solide ist.

Es bedeutet etwas anderes, viel wichtiger:

er weiß, wie man verletzt überlebt.

Und es ist wahrscheinlich die wesentliche Eigenschaft aller revolutionären Regime, die andauert.

Sie lernen allmählich zu unterscheiden, was unverzichtbar ist von dem, was geopfert werden kann.

Ein Minister kann verschwinden.

Ein General kann ersetzt werden.

Die Infrastruktur kann wieder aufgebaut werden.

Eine Währung kann zusammenbrechen.

Eine Bevölkerung kann arm werden.

Solange drei Elemente bestehen bleiben – die Befehlskette, der Zwangsapparat und die Fähigkeit, diejenigen, die das System verteidigen, angemessen zu finanzieren – kann das Regime weiter existieren.

Es ist brutal, aber es ist die Logik des politischen Überlebens.

ABER IRAN MÖGLICH MIT EINER HORLOGIE

Es wäre jedoch falsch zu glauben, dass die Zeit notwendigerweise für Teheran spielt.

Die Islamische Republik hat ihre eigene Zeitbombe.

Es ist wirtschaftlich.

Anfang Oktober fiel der iranische Rial um 2,688 Millionen für einen Dollar, nachdem er in einem Jahr mehr als die Hälfte seines Wertes verloren hatte. Reuters meldet auch Inflation über 70%. Reuters

Das sind nicht nur Zahlen.

Eine Inflation dieser Größenordnung zerstört etwas viel Wertvolleres als eine Währung: Vertrauen.

Vertrauen Sie auf Einsparungen.

Vertrauen in Löhne.

Vertrauen Sie auf morgen.

Und wenn Bürger anfangen, ihr Geld in Dollar oder Gold zu verwandeln, weil sie nicht mehr an ihre eigene Währung glauben, gibt es ein zutiefst politisches Phänomen: Sie stimmen bereits schweigend gegen das Währungssystem ihres Staates.

Die Islamische Republik kann amerikanischen Flugzeugen widerstehen.

Sie kann Gegner stoppen.

Es kann die Infrastruktur wieder aufbauen.

Aber es kann einer Bevölkerung nicht auf unbestimmte Zeit befehlen, an eine Währung zu glauben, an die sie nicht mehr glaubt.

Das ist also die zweite Uhr.

Trump besitzt die Wahluhr.

Der Iran hat die wirtschaftliche und soziale Uhr.

Und niemand weiß heute, welcher zuerst klingelt.

TRUMPPARADOX

Es gibt hier ein bemerkenswertes Paradoxon.

Je mehr Trump den Druck auf den Iran erhöht, seine Schwächung zu beschleunigen, desto mehr wirtschaftliche Kosten kann diese Konfrontation in den Vereinigten Staaten haben.

Öl, Benzin, Transport und Inflation treten sofort in den Alltag des amerikanischen Wählers ein.

Reuters stellte Ende September fest, dass der Konflikt mit dem Iran und steigende Energiepreise genau ein politisches Problem für die Verwaltung im mittelfristigen Ansatz seien. Reuters

Das ist das ganze strategische Paradoxon:

um die iranische Uhr zu verkürzen, kann Trump versehentlich seine beschleunigen.

Ein langer Krieg kann den Iran verarmen lassen.

Aber ein langer Krieg kann auch Amerika ermüden.

Und beide Gesellschaften unterstützen das Leiden politisch nicht auf die gleiche Weise.

Die Demokratie spiegelt schnell ihre Unzufriedenheit mit den Wahlen wider.

Eine Diktatur versucht, diesen Moment durch Zwang abzuwehren.

Das macht die Diktatur nicht stärker.

Dies bedeutet einfach, dass seine Bruchmechanismen unterschiedlich sind.

TEHÉRAN MUSS KEINEN KAUF

Dies ist wahrscheinlich der wichtigste strategische Punkt.

Vielleicht muss die Islamische Republik die Vereinigten Staaten nicht mehr besiegen.

Sie darf nur nicht zerstört werden.

Stellen Sie sich seine Strategie als einen weitgehend dominierten Boxer vor, der weiß, dass der Kampf eine feste Dauer hat.

Er sucht nicht mehr unbedingt nach KO.

Er hängt auf.

Er schützt seine lebenswichtigen Organe.

Er ist bereit, Runden zu verlieren.

Er wartet auf die Glocke.

Für Teheran kann diese « Glocke » der 3. November 2026 sein.

Dann am 3. Januar 2027, als der neue Kongress sein Amt antrat.

Dann 2028.

Dann am 20. Januar 2029.

Die Logik wird dann:

heute halten, um morgen mit einem anderen Amerika zu verhandeln.

Diese Argumentation garantiert offensichtlich nicht das Überleben des Regimes. Der wirtschaftliche Zusammenbruch, ein Bruch innerhalb der Sicherheitskräfte, eine massive Revolte oder ein Zusammenbruch der Eliten könnten die Gleichung stören.

Aber er erklärt, warum Ausdauer zu einer Strategie an sich wird.

UND WENN DIE ISLAMISCHE REPUBLIK UNVERÄNDERT GESAGT WURDE?

Schließlich gibt es eine dritte Möglichkeit, wahrscheinlich die interessanteste.

Wir stellen uns Diäten zu oft als Gebäude vor.

Sie existieren.

Dann stürzen sie zusammen.

Geschichte funktioniert selten so.

Eine Diät kann sterben, während sie ihren Namen behält.

Die Islamische Republik könnte institutionell überleben, sich aber grundlegend verändern.

Religiöse Macht könnte dem Sicherheits- und Militärapparat allmählich mehr Boden geben.

Die Hüter der Revolution könnten weniger die Beschützer der Islamischen Republik werden als die Islamische Republik selbst.

Vor dem Verschwinden von Ali Khamenei sah eine von Reuters berichtete Bewertung der US-Dienste speziell die Möglichkeit vor, dass harte Elemente der IRGC im Falle des Verschwindens des Leitfadens einen entscheidenden Platz in der Macht einnehmen könnten. Es war nur ein Szenario unter vielen, keine Gewissheit. Reuters

Aber es offenbart etwas Wesentliches.

Vielleicht ist die wirkliche Frage nicht:

« Wird das iranische Regime fallen? »

Es könnte werden:

Welches iranische Regime wird überleben

ZEIT GEGEN KRAFT

Dann kommen wir zum Kern der Frage.

Die USA haben militärische Überlegenheit.

Der Iran hat die historische Tiefe eines Staates, der jahrzehntelang gelernt hat, unter Druck zu leben.

Trump hat eine außergewöhnliche Fähigkeit zu handeln.

Aber es regiert in einem System, in dem jede Macht periodisch zum Wähler zurückkehrt.

Die Islamische Republik hat viel weniger Macht.

Aber sie organisiert nicht ihren eigenen Wechsel.

So hat man Kraft, aber seine Zeit ist verfassungsmäßig gezählt.

Der andere hat viel weniger Kraft, versucht aber, seine Zeit unbestimmt zu machen.

Und hier beginnt der wirkliche Krieg.

Nicht nur zwischen Raketen und Luftabwehr.

Aber zwischen zwei Vorstellungen von Zeit.

Amerika will ein Ergebnis.

Der Iran will durchhalten.

Trump will, dass etwas passiert.

Teheran will verhindern, dass etwas passiert, bis Trump nicht mehr die gleiche Macht hat, es zu provozieren.

WER MUSS GEGEN IHN KÄMPFEN?

Beides.

Aber nicht dasselbe.

Trump hört den Wahlkampf.

Die Islamische Republik hört das wirtschaftliche, soziale und vielleicht revolutionäre Zucken.

Der erste weiß genau, wann bestimmte Fristen eintreten werden: 3. November 2026, 20. Januar 2027 und 20. Januar 2029.

Der zweite kennt nicht den Tag, an dem seine Bevölkerung, Wirtschaft oder der eigene Machtapparat einen Bruchpunkt passieren könnten.

Vielleicht ist es das, was diese Konfrontation so gefährlich macht.

Trump weiß, wie lange er Politik besitzt.

Das iranische Regime weiß nicht, wie viel historische Zeit es noch hat.

Und wenn ein Mann in Eile einem belagerten Regime gegenübersteht, kann jeder versucht sein, die Zeit des anderen zu beschleunigen.

Dann werden Fehler möglich.

Denn die Geschichte lehrt uns eine letzte Sache:

mächte denken oft, dass sie die uhr kontrollieren.

Aber am Ende ist es fast immer die Uhr, die die Kräfte kontrolliert.

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