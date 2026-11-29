Die Gemeinde Baraachit bestreitet, einen Evakuierungsbefehl erhalten zu haben. In Beirut öffnen sich die Marathonstraßen mit den letzten Teilnehmern wieder. Spanien wählt sein Parlament, russische Streiks töten in drei ukrainischen Städten und Namur bereitet sich auf die Reorganisation seiner Dienste nach dem Brand des Rathauses vor.

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Im Südlibanon bestritt die Gemeinde Baraachit am Sonntag Berichte über einen Evakuierungsbefehl, nachdem weitere Berichte über Streiks gemeldet worden waren. Spanien erneuert sein Parlament, während die ukrainischen Behörden Opfer in Odessa, Zaporijjia und Krementchouk melden.

Sonntag, 29. November 2026. 12:00 Uhr Beiruter Zeit.

Südlibanon: Baraachit bestreitet Evakuierungsbefehl

Die Gemeinde Baraachit erklärte am Sonntag, dass keine Evakuierungsbefehle für das Dorf oder seine Umgebung erlassen worden seien. Das Rathaus, das angeblich bei der libanesischen Armee nachgefragt hat, reagiert auf die am Samstag ausgestrahlten Informationen und bittet die Bewohner, sich an die Ankündigungen der zuständigen Behörden zu halten.

Die Ablehnung betrifft die Evakuierung, nicht militärische Aktivitäten in diesem Sektor. In der Nacht von Samstag auf Sonntag berichteten lokale Korrespondenten von Streiks, die Israel am Stadtrand von Baraashit und Tallousa zugeschrieben wurden. Eine starke Explosion wurde auch nach Mitternacht in Kfar Tebnit gemeldet, wo am Samstagmorgen weitere Streiks gemeldet wurden. Der Ursprung der letzten Explosion und ihre Folgen sind nicht bekannt.

Beirut Marathon: Die Wiedereröffnungen sind Straße für Straße

Der Märtyrerplatz ist Ausgangspunkt und Ankunftsort des Sonntagsmarathons in der Hauptstadt. Die internen Sicherheitskräfte schlossen die Straßen der Route ab 4:30 Uhr und planten eine schrittweise Wiedereröffnung, als die letzten Teilnehmer vorbeikamen. Der Ort selbst bleibt bis zum Ende der Veranstaltung betroffen. Die Polizei hat kein einziges Mal festgelegt, um den Verkehr für alle Routen wieder aufzunehmen.

Der Marathon und der Halbmarathon standen am Anfang des Sportprogramms, gefolgt von den 10 km, dem Jugendrennen und den 6 km. Der Veranstalter hatte eine Zeremonie um 10.30 Uhr für das erste der Hauptrennen angekündigt, mit einer separaten Rangliste für die besten libanesischen Marathonläufer. Die Auszeichnungen nach Alterskategorie werden für den 4. Dezember bekannt gegeben. Das Timing und die Rankings sind für diese Edition noch nicht verifiziert.

Israel: Netanyahu und Eisenkot eröffnen neue Diskussion

Benjamin Netanyahu, der scheidende Premierminister, und Gadi Eisenkot, der für die Bildung der nächsten Regierung verantwortlich ist, begannen am Sonntag ein neues Interview. Netanyahu hatte am Samstag erklärt, dass er bereit sei, die erste Runde eines möglichen Wechsels zum Chef einer Gewerkschaftsregierung zu nehmen. Eisenkot schlug vor, das Programm zu diskutieren, ohne zu diesem Zeitpunkt das Rotationsprinzip zu akzeptieren. Zu diesem Zeitpunkt wurde kein Koalitionsvertrag angekündigt.

Die Wahlen im Oktober gaben beiden Seiten der Knesset keine klare Mehrheit. Eisenkot muss 61 von 120 Sitzen halten, um eine Mehrheit zu erhalten und eine anfängliche Amtszeit bis zum 6. Dezember zu haben. Er kann eine Verlängerung um vierzehn Tage beantragen. Gespräche mit Likud ersetzten nicht die Vereinbarungen, die seine Partei mit den anderen Parteien ausgehandelt hatte.

Ukraine: Zivile Opfer in Odessa, Zaporijjia und Krementchouk

In Odessa gab die Gemeinde den Tod einer Frau nach einem russischen Streik auf ein Wohngebäude in der Nacht bekannt. In Zaporijjia berichtete die Regionalverwaltung, dass eine Frau getötet und mehrere verletzt worden waren, nachdem ein Angriff Häuser zerstört hatte. Ein 14-jähriges Mädchen wurde aus den Trümmern entfernt und an Ärzte übergeben, sagte der Co-Vorsitzende des Regionalen Verteidigungsrates, Ivan Fedorov.

In Krementchouk, in der Region Poltawa, traf eine Drohne am Samstagabend den Innenhof eines Gebäudes, so die regionalen Behörden. Sie kündigten den Tod einer Frau an und berichteten von sechs Verletzungen. Diese lokalen Überprüfungen betreffen drei separate Vorfälle und werden sich wahrscheinlich weiterentwickeln.

Spanien: Die ersten Zahlen werden heute Nachmittag erwartet

Spanien stimmt am Sonntag für die Erneuerung beider Parlamente nach der Auflösung im Oktober. 38,6 Millionen Wähler sind registriert, davon fast 2,7 Millionen im Ausland. Die absolute Mehrheit im Kongress der Abgeordneten ist 176 von 350 Sitzen.

Das Innenministerium plante die Veröffentlichung seiner ersten beiden Teilnahmepunkte um 14.30 Uhr und 18.30 Uhr in Madrid, d. h. 15.30 Uhr und 19.30 Uhr in Beirut. Die vorläufige Zählung wird ab 21.00 Uhr in Madrid ausgestrahlt, nach der Schließung der Büros auf den Kanarischen Inseln, d.h. 22.00 Uhr in Beirut.

Belgien : Namur muss den Empfang im Rathaus neu organisieren

Ein Feuer beschädigte das Rathaus von Namur am Sonntagmorgen. Die Gemeinde hat ihren Notfallplan aktiviert. Ein Feuerwehrmann wurde während der Operation verletzt und die Ursache der Katastrophe wurde nicht bekannt gegeben. Um 11.30 Uhr belgischer Zeit war eine Gemeinde geplant, um eine Bestandsaufnahme der Folgen des Brandes vorzunehmen. Die Adressen und Zeitpläne von Ersatzfenstern wurden zum Zeitpunkt dieses Bulletins noch nicht bekannt gegeben.

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