Die von Saudi-Arabien geführte Koalition forderte die Zivilbevölkerung auf, am Sonntag den Grenzübergang Ras Issa an der jemenitischen Küste des Roten Meeres zu verlassen. Die Houthis behaupten, dass die Website dann getroffen wurde. Es gibt noch keine unabhängige Bewertung der Schäden oder Folgen für die Versorgung.

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Die von Saudi-Arabien geführte Koalition forderte die Zivilbevölkerung auf, den Hafen von Ras Issa in der jemenitischen Provinz Hodeida am Sonntag, den 29. November zu verlassen. Die Huthis behaupteten dann, das Terminal sei getroffen worden. Am Mittag stand keine unabhängige Opfer- oder Schadensbewertung zur Verfügung.

Der Koalitionssprecher, General Turki al-Maliki, stellte den Appell zunächst als Sicherheitsmaßnahme vor. Er kündigte dann an, dass die Koalition eine militärische Antwort durchführte, die er mit houthy Angriffen auf Zivilisten und zivile Infrastruktur rechtfertigte. Diese Aussage gibt nicht an, welcher Schaden an der Ras Issa-Kreuzung verursacht wurde oder wie viele Personen den Ort verlassen hatten.

Ein Hit, der von den Houthis gemeldet wurde

Die Houthis, die das Gebiet kontrollieren, schrieben Saudi-Arabien einen Angriff auf Ras Issa zu, nachdem die Warnung herausgegeben worden war. Ihr Militärsprecher Yahya Saree bedrohte im Gegenzug saudische Häfen am Roten Meer. Die Ankündigung dieser Drohungen bestätigt keinen weiteren Angriff auf saudische Einrichtungen.

Der Ras Issa Terminal befindet sich im gleichen Gouvernement wie die Stadt Hodeida, aber es ist nicht der Hafen der Stadt. Die am Sonntag angekündigte Warnung betrifft das Terminal Ras Issa, nicht alle Häfen der Provinz. Zu diesem Zeitpunkt wurde keine Unterbrechung des kommerziellen Verkehrs im gesamten Sektor angekündigt.

Kraftstoff, eine Herausforderung für Zivildienste

Ras Issa ist ein Treibstoffterminal. Bereits im April 2025 hatten amerikanische Streiks den Hafen und seine Umgebung getroffen. Die Vereinten Nationen berichteten von zivilen Opfern, darunter fünf verletzte humanitäre Helfer, und ihre Expertengruppe dokumentierte Schäden an den Einrichtungen. Diese Einschätzung betrifft nicht die Ereignisse dieses Sonntags.

Importierter Kraftstoff speist Transportmittel, die Lebensmittel verteilen, sowie Generatoren und Wasserpumpen. Eine dauerhafte Unterbrechung des Entladens hätte daher Folgen über die Docks hinaus. In einem im November veröffentlichten wirtschaftlichen Punkt schätzte UNICEF, dass etwa 18,3 Millionen Menschen im Jemen im Jahr 2026 vor dem Hintergrund des Drucks auf die Lebensmittel- und Energiepreise einer hohen akuten Ernährungsunsicherheit ausgesetzt sein würden. Es ist nicht bekannt, dass der am Sonntag gemeldete Streik die Lieferungen unterbrochen hat.

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