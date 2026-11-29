Bei ihrem Treffen in Sipopo, Äquatorialguinea, nahmen die Staats- und Regierungschefs des ECCAS den Rückzug aus Ruanda zur Kenntnis und wiesen ihre Kommission an, seine Folgen zu lösen. Kigali kündigte seinen Abgang im Juni 2025 an, nach einem Streit um die rotierende Präsidentschaft. Tschad ist jetzt der Leiter der regionalen Organisation.

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Die Wirtschaftsgemeinschaft Zentralafrikanischer Staaten (ECCAS) nahm den Rückzug aus Ruanda auf ihrem Gipfel am Freitag, dem 27. November in Sipopo, Äquatorialguinea, zur Kenntnis. Kigali hatte seinen Abgang im Juni 2025 angekündigt. Die Staatsoberhäupter wiesen die Kommission an, die rechtlichen, administrativen, technischen und finanziellen Schritte, die sich aus dem Austritt ergeben, fortzusetzen.

Die Entscheidung ist im Kommuniqué der 27. ordentlichen Sitzung enthalten. Es ist weder eine neue Ankündigung von Kigalis Abgang noch ein von anderen Regierungen beschlossener Ausschluss. Sie klärte die Folgemaßnahmen zu einer früheren Entscheidung der regionalen Institutionen nach Gesprächen mit Ruanda.

Der Vertrag unterscheidet zwischen der Ankündigung des Austritts und dem Ende des Beitritts

Artikel 110 des revidierten EGCAS-Vertrags sieht vor, dass ein Staat dem derzeitigen Präsidenten der Konferenz ein Jahr im Voraus eine schriftliche Mitteilung übermittelt. Der Eingang dieser Benachrichtigung eröffnet Verhandlungen über die Folgen des Austritts. Während der Mitteilung bleibt der Staat verpflichtet, den Vertrag und seine Verpflichtungen einzuhalten. Er ist dann nach Ablauf der Frist nicht mehr Mitglied, es sei denn, er hat auf seinen Rücktritt verzichtet.

Die ruandische Regierungserklärung vom 9. Juni 2025 bestätigt, dass das Kabinett die zwei Tage zuvor angekündigte Entscheidung wiederholt hatte. Das Datum dieser öffentlichen Bekanntmachung reicht jedoch nicht aus, um das Datum des Eingangs der im Vertrag vorgesehenen schriftlichen Notifizierung festzulegen. Das Sipopo-Kommuniqué weist die Kommission an, die institutionellen Folgemaßnahmen zu regeln, ohne die Einzelheiten der zu ergreifenden finanziellen Maßnahmen festzulegen.

Uneinigkeit entstand um die rotierende Präsidentschaft

Im Juni 2025 stellte Kigali das Scheitern der rotierenden Präsidentschaft am Ende des vorherigen Gipfels in Frage. Insbesondere beschuldigte die ruandische Regierung die Demokratische Republik Kongo, die Organisation gegen sie einzusetzen. Am Freitag übernahm der tschadische Präsident Mahamat Idriss Déby Itno die Nachfolge des äquatorialguineischen Präsidenten Teodoro Obiang Nguema Mbasogo an der Spitze der Konferenz.

Nach dem Rückzug Ruandas hat der ECCAS zehn Staaten: Angola, Burundi, Kamerun, die Zentralafrikanische Republik, Gabun, Äquatorialguinea, die Republik Kongo, São Tomé und Príncipe sowie Tschad. Es wurde 1983 gegründet und umfasst sowohl die wirtschaftliche Integration als auch die politische und sicherheitspolitische Zusammenarbeit. Sein Vertrag besagt, dass der Austritt eines Mitglieds die Organisation nicht auflöst.

Ost-DR Kongo bleibt auf der Tagesordnung

Die Staats- und Regierungschefs auf ihrem Treffen in Sipopo äußerten auch ihre Besorgnis über die Sicherheit und die humanitäre Lage im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Sie forderten eine Deeskalation und forderten die Afrikanische Union und die internationalen Partner auf, ihre Unterstützung für das Land zu verstärken. Dieser Teil des Gipfels betrifft den Konflikt im Osten des Kongo. Es ist vom ECCAS-Rücknahmeverfahren getrennt.

Im Februar 2025 forderte der Sicherheitsrat die M23 auf, ihre Offensiven einzustellen, und Ruanda, seine Unterstützung für die Gruppe einzustellen und seine Truppen aus dem kongolesischen Territorium abzuziehen. Er forderte auch kongolesische Kräfte auf, ihre Unterstützung für die Kräfte démocratiques de libération du Ruanda einzustellen. Die Erledigung dieser Anträge fällt nicht unter das der Kommission in Sipopo übertragene Verwaltungsverfahren.

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