Die General Security eröffnete ihre ersten Gebäude in Damour. Die Rekruten hatten bisher zwei Schulungen in Aramoun absolviert.

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Am Freitag, den 27. November, eröffnete die libanesische General Security ihr Ausbildungsinstitut in Damour. Der Generaldirektor Hassan Choucair stellte die Eröffnung als ersten Schritt vor. Die Inbetriebnahme der ersten Gebäude bedeutet nicht, dass der gesamte Standort bereits die Ausbildung neuer Mitarbeiter aufnehmen kann.

Die Einrichtung trägt den Namen General Joseph Aoun. Seine Aufgabe ist es, allgemeine Sicherheitsbeamte während ihrer gesamten Karriere in Bereichen der Sicherheitswissenschaft und -technologie auszubilden. Die Behörden kündigten bei der Zeremonie die Eröffnung von zwei Gebäuden in Anwesenheit von Vertretern Japans, Dänemarks und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) an. Der Direktor dankte auch den Vereinigten Staaten für ihre Unterstützung. Die Gemeinde Damour hat das Land zur Verfügung gestellt.

Warum Rekruten in Aramoun ausgebildet wurden

In ihrer Überprüfung im November gab die General Security ein konkretes Beispiel dafür, was Damour fehlte. Das Institut konnte noch keine zwei Schulungen für Rekruten durchführen. Zukünftige Inspektoren folgten ihrem spezialisierten Zyklus am Institut für innere Sicherheitskräfte in Aramoun; Ein anderer Zyklus, der für eine größere Gruppe bestimmt war, benutzte ein Armeelager, ebenfalls in Aramoun. Die beiden Institutionen sorgten daher für den Empfang von Kursen, wobei die allgemeine Sicherheit ihre Verantwortung für die Ausbildung ihres Personals behält.

Diese Unterscheidung zählt, um die Einweihung zu verstehen. Der neue Standort gibt die Verwaltung von sauberen Räumlichkeiten, um sein Angebot zu entwickeln. Auf der anderen Seite führten weder die Eröffnung noch die Freitagsrede zur sofortigen Übertragung aller Kurse. Die General Security Review, die vor der Zeremonie veröffentlicht wurde, bezog sich auf mehrere zusätzliche Gebäude, die für die Erst- und Berufsausbildung benötigt werden.

Eine interne Schule, kein neues Fenster

Das Institut muss den Agenten dienen, keine Titelanfragen erhalten oder die Stunden der Schalter der Allgemeinen Sicherheit verlängern. Es sollte nicht mit dem territorialen Zentrum von Damour verwechselt werden, das bereits im Verwaltungsverzeichnis enthalten ist. Die eingesehenen öffentlichen Dokumente geben keinen Termin für die Übertragung der ersten Promotionen von Aramoun, die jährliche Aufnahmekapazität oder den vollen Lieferplan an.

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