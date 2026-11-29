Youssef Raggi muss auf Einladung seines Amtskollegen einen offiziellen Besuch in Kuwait beginnen. Der libanesische Minister sagte, er wolle Beiruts Solidarität nach dem Anschlag zum Ausdruck bringen, bei dem am 26. November zwei italienische Staatsangehörige getötet wurden. Die libanesische Botschaft kündigte auch ein Treffen mit der libanesischen Gemeinschaft am 1. Dezember an.

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Youssef Raggi kündigte an, nach Kuwait zu reisen, um die Solidarität des Libanon nach den Angriffen auf das Emirat zum Ausdruck zu bringen. Die libanesische Botschaft bestätigte den offiziellen Besuch auf Einladung des kuwaitischen Außenministers Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah. Sie kündigte auch ein Treffen mit der libanesischen Gemeinschaft am Dienstag, den 1. Dezember an.

Der libanesische Außenminister erklärte in einem am 28. November veröffentlichten Interview, er wolle vorankommen, um die Unterstützung Beiruts für die Behörden und das Volk von Kuwait zu bekunden. Der offizielle Besuch wird am Montag angekündigt. Die Botschaft, die am Sonntag in ihrer ersten Ankündigung eine Ankunft erwähnt hatte, stellte die Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit als eines der Ziele der Vertreibung vor.

Besuch nach dem Tod zweier Italiener

Die Vertreibung erfolgte nach dem Drohnenangriff am Donnerstag, dem 26. November, bei dem zwei italienische Staatsangehörige getötet und ein Kuwaiter und ein Pakistaner verletzt wurden. Das kuwaitische Außenministerium überträgt die Verantwortung dem Iran, der dies bestreitet. UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte den Angriff am nächsten Tag und forderte die Parteien auf, sich zurückzuhalten. Seine Aussage bezeichnet keine verantwortliche Person.

Raggi hat diesen Besuch in die Wiederaufnahme des offiziellen Austauschs mit den Golfstaaten aufgenommen. Er präsentierte es als Folgemaßnahme zur Vertreibung von Präsident Joseph Aoun nach Kuwait im Mai 2025. Die Botschaft kündigte Gespräche über die Beziehungen zwischen den beiden Ländern und Möglichkeiten zur Entwicklung ihrer Zusammenarbeit an. Zu diesem Zeitpunkt wurde keine Vereinbarung zur Unterzeichnung oder finanziellen Verpflichtung bekannt gegeben.

Raggi verteidigt staatliches Waffenmonopol

Im gleichen Interview warnte der Minister die Hisbollah, die innere Sicherheit nicht zu untergraben, und behauptete, dass die Geduld des Staates und der Bevölkerung Grenzen habe. Er verteidigte die schrittweise Umsetzung des Plans der Armee zum Waffenmonopol, der im September 2025 von der Regierung überprüft wurde. In seinen Ausführungen wird weder ein neuer Beschluss des Ministerrats noch eine Änderung des Zeitplans angekündigt.

Raggi brachte auch die Beschlagnahme von Qa’a-Explosivstoffen näher an die Aufzeichnungen von Becharre und Dahr al-Badar. Er sieht die Beweise für ein Netzwerk, eine Einschätzung, die keine gerichtliche Feststellung ist. Das erste Kommuniqué der Armee über die Beschlagnahme von Qaa schrieb die Ladung nicht der Hisbollah zu. Die Qualifizierung der Tatsachen und die Verantwortlichkeiten bleiben in der Verantwortung der gerichtlichen Untersuchung.

Ein Empfang für Libanesen in Kuwait

Der libanesische Botschafter Ghadi Khoury soll am Dienstag, dem 1. Dezember, um 18 Uhr Kuwait-Zeit Mitglieder der libanesischen Gemeinschaft in der Botschaft empfangen. Der diplomatische Vertreter wies darauf hin, dass die Gäste ihre Anwesenheit im Voraus bestätigen mussten, um auf die Website zuzugreifen.

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