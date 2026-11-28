Brände im Südlibanon, angekündigte Stipendien für acht Schulen und ab Sonntagmorgen erwartete Gewitter. Im Ausland raubt Taiwan sein Atomreferendum, es wird berichtet, dass ein Frachtschiff vor dem Jemen beschlagnahmt wird und Euro 7 für neue Autos und Versorgungszulassungen in der Europäischen Union beantragt wird.

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Samstag, 28. November 2026, 18 Uhr Beirut Zeitausgabe.Brände wurden in mehreren Gebieten des südlichen Libanon gemeldet. Eine Delegation französischer Bürgermeister traf sich mit gewählten Vertretern in Kawkaba nach der Ankündigung von Stipendien in Baabda. In Beirut beginnen die Marathon-Beschränkungen heute Abend, bevor die Regenfälle am frühen Morgen zurückkehren.

Südlibanon: Feuer in Nabatiyah und Bint Jbeil gemeldet

Israelisches Artilleriefeuer wurde in den Gebieten Mayfadoun und Zawtar al-Sharqiyah im Distrikt Nabatiyah sowie im Morgengrauen in der Nähe von Rachaf und Sarbine im Distrikt Bint Jbeil gemeldet. Diese Berichte kommen zu den morgendlichen Streiks in Kfar Tebnit und den Schießereien im Zebqine-Tal hinzu. Es wurden keine Opferberichte für die Erschießungen von Mayfadoun, Rachaf und Sarbine bestätigt.

Südliche Schulen: Stipendien für 3.000 Schüler angekündigt

Valérie Pécresse kündigte am Freitag vor Joseph Aoun Schulunterstützung für 3.000 Schüler aus acht Schulen im Süden an. Die Zuteilungsbedingungen und die Zahlungstermine sind nicht öffentlich. In Kawkaba diskutierte eine Delegation französischer Bürgermeister am Samstag Partnerschaften und Schul- und Sozialprojekte mit gewählten Vertretern des Marjayoun-Sektors, ohne dass eine unterzeichnete Vereinbarung bekannt gegeben wurde.

In Baabda hatte eine andere Delegation, die Zawtar West Public School, am Freitag um Unterstützung gebeten, um die Kurse aufrechtzuerhalten. Die UNESCO berichtete am 25. November, dass die Schule mit mehreren beschädigten Räumlichkeiten etwa 74 Schüler beherbergte, verglichen mit 304 vor dem Krieg.

Beirut: Restriktionen heute Abend, Stürme von Morgengrauen möglich

Die Internen Sicherheitskräfte kündigten Parkverbote ab 21.00 Uhr an diesem Samstag auf der Marathonstrecke an und schlossen dann um 22.00 Uhr einen Bereich des Märtyrerplatzes. Der Marathon und der Halbmarathon werden am Sonntag um 6:30 Uhr vom Veranstalter angekündigt. Der Wetterdienst prognostiziert starke Regenfälle und Gewitter ab Sonnenaufgang im Libanon, mit der Gefahr einer schnellen Überschwemmung auf einigen Straßen und einer verringerten Sicht in der Höhe.

Jemen: Gemeldete Ladung im Golf von Aden beschlagnahmt

Der britische Maritime Watch Service berichtete, dass bewaffnete Männer die Kontrolle über ein Frachtschiff vor dem Jemen übernommen hatten. In der Bekanntmachung wird nicht der Name des Schiffes oder seines Betreibers angegeben. Die Identität der Angreifer und das Schicksal der Besatzung wurden durch diese Stellungnahme nicht bestätigt.

Taiwan: scheidender Bürgermeister bewahrt Taipeh

Der Kandidat der Progressiven Demokratischen Partei, Puma Shen, erkannte seine Niederlage in Taipeh gegen den scheidenden Bürgermeister Chiang Wan-an von Kuomintang an. Ein separates Referendum wurde über die Aufgabe der nuklearen Ausstiegspolitik abgehalten. Um 19.55 Uhr in Taipeh gab die Teilzählung 5,41 Millionen Ja-Stimmen, über der Schwelle von einem Viertel der Einschreibung. Die endgültige Gesamtsumme der Wahlkommission war am Ende dieser Ausgabe nicht verifiziert worden.

Europäische Union: die erste Euro-7-Frist Sonntag

Ab dem 29. November gilt Euro 7 für Neuwagen- und Lichtzulassungen. Die allgemeine Frist für neue Fahrzeuge bereits genehmigter Typen wird ein Jahr später liegen. Insbesondere betrifft die Verordnung Bremspartikel und legt Dauerhaltbarkeitsschwellen für Batterien fest. Für bereits zugelassene Fahrzeuge ist keine neue Typgenehmigung erforderlich.

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