An den Hängen des Libanonbergs ahmen die Blumen der Orchis von Galiläa den Geruch einer Biene nach. Zwei Beobachtungszeiten zeigten, wie sehr diese Strategie von seltenen Besuchen abhängt.

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An den Hängen des Libanonbergs ahmen die Blumen der Orchis von Galiläa den Geruch einer Biene nach. Zwei Beobachtungszeiten zeigten, wie sehr diese Strategie von seltenen Besuchen abhängt.

Das Männchen nähert sich der Blume, Posen und manchmal Blätter mit kleinen Massen von Pollen auf den Kopf geklebt. Er kommt nicht für Nektar: die Orchis von Galiläa,Orchis galilaeaproduziert keine. Ihr Moschusduft ahmt ein Signal der Paarung des Weibchens einer Wildbiene nach,Lasioglossum marginatum CAS-NrWenn das Insekt dann eine andere Orchidee besucht, kann es diesen Pollen ablagern.

Neun Pollenproben bei 68 Besuchen beobachtet

Forscher der Saint Joseph University, der Lebanon American University, der American University of Beirut und der Worcester University untersuchten dreizehn Populationen, hauptsächlich am Westhang des Libanon. Ihre Beobachtungen umfassten zwei Feldsaisons, 2011 und 2012, in Garrigues, Eichenwäldern und Mischeichen- und Kiefernbeständen.

In 75 Stunden Video zählte das Team 117 Annäherungen und 68 Besuche. Nur neun Besuche führten zu Pollenmassen, die mit dem Insekt verbunden waren; Die Bilder zeigen keine neun Befruchtungen. Die einzigen beobachteten Bestäuber waren Männchen derselben Bienenart. Kontakte dauerten durchschnittlich vierzehn Sekunden pro Blume.

Was der Netto-Test zeigt

Die Forscher verglichen Freiluftblumen, andere wurden durch ein Netz geschützt, um Insekten zu entfernen, und eine dritte Gruppe bestäubte von Hand mit Pollen einer anderen Pflanze. Fast 29% der Freiluftblumen produzierten Früchte, verglichen mit 89% derjenigen, die von Hand bestäubt wurden. Unter dem Netz ohne Intervention produzierte nur eine von 36 Pflanzen Früchte. Das Team interpretierte diese Ausnahme nicht als Beweis für die Selbstbefruchtung.

Diese Proportionen beschreiben die Erfahrung, nicht eine Rate, die für alle Orchideen im Libanon gilt. In den beobachteten Populationen nahm die Fruchtbildung zu, wo die Männchen zahlreicher waren, ohne klare Unterschiede zwischen den drei untersuchten Mediumtypen. Der Schutz der Pflanze erfordert daher die Erhaltung von Lebensräumen, in denen sich der Bestäuber erhalten kann.

BlumenOrchis galilaeafotografiert am Mount Carmel im Jahr 2006 :Gideon Pissey (Gidip) / Wikimedia Commons,CC BY 3.0Boxen und Ankleiden von Libnanews.

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