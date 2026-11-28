La Wisdom University brachte Anwälte und Beamte in Furn el-Shebbak am 19. November für die 100 Jahre der libanesischen Verfassung zusammen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Funktionsweise der Institutionen, die im Abkommen von Taif vorgesehenen Reformen und die Rolle des Staates bei der Wahrung des zivilen Friedens.

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Kommuniqué der Universität der Weisheit, übersetzt und aus dem Arabischen adaptiert.Anlässlich des hundertjährigen Bestehens der libanesischen Verfassung organisierte die Fakultät für Recht der Universität der Weisheit auf ihrem Hauptcampus in Furn el-Chebbak das Symposium « Einhundert Jahre libanesische Verfassung: Ein Staat, der den zivilen Frieden festigt ». Das Treffen, das am 19. November unter der Schirmherrschaft und in Anwesenheit von Erzbischof Paul Abdel Sater, dem maronitischen Erzbischof von Beirut, eröffnet wurde, brachte Beamte, Anwälte und Spezialisten für Verfassungsrecht zusammen.

Von der vakanten Präsidentschaft zur Regierungsbildung

Nach den Hymnen des Libanon und der Universität der Weisheit zeichnete ein institutioneller Film, der mit Techniken der künstlichen Intelligenz gedreht wurde, die Geschichte der Institution seit ihrer Gründung im Jahr 1875 nach. Bei der Eröffnung stellte der Dekan der Juristischen Fakultät, Chady Saad, die Frage, die den Austausch durchlief: Entstehen institutionelle Blockaden aus dem Verfassungstext oder aus der Art und Weise, wie er angewendet wird? Er erwähnte die Wiederholung der Präsidentschaftswahlen, die Länge der Regierungsbildung, die Umsetzung der Bestimmungen des Abkommens von Taif und die Unabhängigkeit der Justiz. Antoine Sfeir, Dekan der Fakultät für Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen, Nationaler hundertjähriger Koordinator und Berater des Präsidenten der Republik, übermittelte die Grüße und den Dank von Joseph Aoun. Er forderte die Übersetzung der Bestimmungen der Verfassung in die staatliche Praxis. Der Präsident der Universität, Joseph Saab, erinnerte sich an die Rolle der Weisheit im Unterrichten von Recht und den Beitrag ihrer Absolventen zum verfassungsmäßigen Leben. Er betonte die Gleichheit der Bürger, die Achtung der Vielfalt und die Verantwortung der Universität bei der Vermittlung einer Kultur des Dialogs.

Die Stöcke von Tripolis und dem Norden, Marwan Daher und Beirut, Imad Martinos, sprachen ebenfalls. Marwan Daher betonte die wirksame Umsetzung der Verfassung und die Unabhängigkeit der Justiz. Imad Martinos betonte die Kluft zwischen dem Text und der politischen Praxis und forderte, die Umsetzung des Abkommens von Taif abzuschließen und den Verfassungsrat zu stärken. Der Justizminister Adel Nassar forderte einen nationalen Dialog, um Verfassungsstreitigkeiten zu lösen und die Texte zu ändern, um die Rechte, Freiheiten und Souveränität des Staates zu schützen.

Die erste Sitzung unter dem Vorsitz von Chady Saad befasste sich mit der Präsidentschaftswahl, der Ernennung des Ratspräsidenten und dem Zeitrahmen für die Regierungsbildung, dem Erlass von Gesetzen und der Annahme von Dekreten. Die ehemalige Präsidentin von La Wisdom und Lehrerin an der Juristischen Fakultät der Saint Joseph University, Lara Karam Boustany, untersuchte die Meinungsverschiedenheiten über das Zweidrittelquorum in den verschiedenen Runden der Präsidentschaftswahlen. Sie verwies auch auf die außergewöhnlichen Verfassungsänderungen und politischen Kompromisse, die Vorrang vor den Regeln der Verfassung hatten. Rizk Zgheib, Dekan der Juristischen Fakultät der Heiligen Geist-Universität Kaslik und Lehrer an der St. Joseph-Universität, erinnerte daran, dass verbindliche parlamentarische Konsultationen als Grundlage für die Ernennung des Präsidenten des Rates durch das Staatsoberhaupt dienen und keine Wahl darstellen. Er sprach die Möglichkeit an, eine Frist für die Regierungsbildung festzulegen. Der Anwalt und Lehrer Adel Yammine untersuchte die Auswirkungen des Taif-Abkommens auf die Befugnisse des Präsidenten der Republik und die Blockaden im Zusammenhang mit diesen Verzögerungen. Diese Interventionen boten Wege für Reformen, nicht für Veränderungen.

Dezentralisierung und Senat: Welche Fähigkeiten?

In der zweiten Sitzung unter dem Vorsitz von Sara Rammal, Richterin des Staatsrates, wurden mehrere Projekte im Zusammenhang mit dem Abkommen von Taif untersucht. Elie Maalouf, Richter am Rechnungshof und Berater des Justizministers, betonte die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, um den Mangel an Ressourcen zu überwinden. Es hat eine breitere administrative und finanzielle Dezentralisierung mit den notwendigen Fähigkeiten und Ressourcen für die Gemeinden gefördert. Fadi Masri, der ehemalige Stickman von Beirut, unterschied den Respekt vor religiösen Überzeugungen von politischem Konfessionalismus. Er forderte die Einrichtung eines in der Verfassung vorgesehenen nationalen Gremiums, um die Möglichkeiten seiner Abschaffung zu prüfen. Salim Zakhour war der Ansicht, dass die Reflexion über einen Senat zuerst seine Befugnisse klären sollte, damit er seine Rolle beim Schutz der konfessionellen Vielfalt erfüllen kann, anstatt seine Wahl zu stoppen.

Die Rolle des Verfassungsrates

Die dritte Sitzung, die von Adeline Charbel, einer Richterin des Staatsrates, geleitet wurde, konzentrierte sich auf die Überwachung der Verfassungsmäßigkeit der Gesetze, der Grenzen der Interpretationsbefugnis des Verfassungsrates und seiner Unabhängigkeit. Edgar Kabbouat verteidigte die Möglichkeit für eine Person, die Verfassungswidrigkeit einer Bestimmung anlässlich eines Streits zu erheben, basierend auf ausländischen Erfahrungen. Issam Sleiman, ehemaliger Präsident des Verfassungsrates, unterschied die Interpretation eines Textes von seiner Neufassung und erhob die Möglichkeit, eine Bestimmung zu zensieren, wenn sie zu ungenau ist, um den Grundsatz der Gleichheit zu gewährleisten. Der ehemalige Abgeordnete und Anwalt Ghassan Mukheiber forderte eine Überprüfung des Gesetzes zur Festlegung des Rates und seiner Geschäftsordnung. Er forderte, dass seine Mitglieder nach ihren Qualifikationen und ihrer juristischen Erfahrung und nicht nach politischen Quoten ausgewählt werden.

Abschließend stellte Richter Fadi Aneissi den von den Studenten der Rechtswissenschaftlichen Fakultät unter seiner Leitung ausgearbeiteten Empfehlungsentwurf vor. Das Dokument spiegelt die während der Sitzungen festgestellten Schwierigkeiten wider und schlägt Möglichkeiten vor, diese anzugehen. Es wird noch überarbeitet: Die Universität hat die Annahme eines endgültigen Textes nicht angekündigt.

Die Konferenz in Bildern

Die Teilnehmer saßen während der Konferenz in der ersten Reihe des Auditoriums. Foto: Pressedienst der University of Wisdom.

Seitenansicht der ersten Reihe und des Publikums während der Konferenz. Foto: Pressedienst der Universität für Weisheit.

Gruppenfoto auf der Bühne, vor dem Bild des Symposiums. Foto: Pressedienst der Universität für Weisheit.

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