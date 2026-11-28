Mit Wirkung zum 1. Dezember wird die alte Genehmigung nicht mehr ausreichen, um Kanada in einigen isolierten Gebieten von Ontario und Manitoba zu betreten. Reisende müssen sich an einem Grenzübergang oder von einem bestimmten Ort aus melden. Siebzehn neue telefon-reporting-sites sind bereits geöffnet.

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Grenzgenehmigungen in abgelegenen Gebieten laufen am Montag, den 30. November um 23:59 Uhr ab. Ab dem 1. Dezember müssen Reisende, die durch die betroffenen Gebiete nach Kanada einreisen, ihre Ankunft an einem Grenzübergang oder von einer bestimmten telefonischen Meldeseite melden.

Die Canada Border Services Agency (CBSA) erinnerte am 25. November an diese Frist. Es umfasst die Bereiche, die bisher vom Remote Border Crossing Program (PRSP) abgedeckt wurden. Die Agentur gibt bekannt, dass bereits 17 neue Telefon-Berichtsseiten in Ontario und Manitoba in Betrieb sind.

Von Quetico zum Lake of the Woods, wo man erklären kann

In Ontario gehören die Waldwachstationen Cache Bay und Prairie Portage im Quetico Provincial Park zu den neuen ausgewiesenen Punkten. Am Lake of the Woods umfasst die Agentur die Startrampe der Endstation Kenora Ice Road sowie die öffentlichen Docks Morson, Nestor Falls und Sioux Narrows. Die Noden Causeway Rampe am Rainy Lake ist ebenfalls aufgeführt.

Am kanadischen Ufer des Lake Superior gehören zu den neuen Punkten die Marinas Rossport und Silver Islet sowie das Marineterminal Terrace Bay. In Manitoba ist der ausgewiesene Punkt für Reisende, die aus der US-Nordwest-Angle-Region ankommen, der Provincial Highway 525. Die CBSA erwartet weitere Probleme nach Konsultationen mit lokalen und indigenen Gemeinschaften. Sie wird sie in ihr Repertoire aufnehmen, wenn sie sich öffnen.

Die Genehmigung ersetzt nicht mehr die Ankunftserklärung

Aktive PFRE-Lizenzinhaber erhielten eine Verlängerung bis zum 30. November. Ab dem nächsten Tag müssen sie ihre Ankunft bei jeder Einreise nach Kanada melden, wie andere Reisende. Dieses Verfahren gilt auch für Personen, die ein privates Boot überqueren. Um sich telefonisch zu registrieren, müssen Sie dies von einem bestimmten Ort aus tun. Ein Anruf von einem beliebigen Punkt an der Küste ersetzt diesen Ansatz nicht.

Der Agent fordert Informationen über die Reise, das Fahrzeug oder das Boot an. Alle Personen an Bord und Waren, die nach Kanada gebracht werden, müssen gemeldet werden, einschließlich Käufen, die sich für einen Selbstbehalt qualifizieren können. Der Agent kann Reisende ermächtigen, ihre Reise fortzusetzen, oder sie bitten, sich für eine persönliche Inspektion zu melden.

Was sich ändert und was offen bleibt

Das Ende der Genehmigung ist keine Schließung der kanadanisch-amerikanischen Grenze. Mitarbeitereinstiege bleiben eine Option. Für eine Reise in ein abgelegenes Gebiet empfiehlt die CBSA, dass ihr Büro- und Dienstleistungsverzeichnis den ausgewählten Meldepunkt und die Öffnungszeiten vor der Abreise überprüft.

Nach Angaben der Agentur hatte das Programm historisch etwa 11.000 Mitglieder pro Jahr, von denen fast 90% US-Bürger waren. Die Änderung bezieht sich auf die Formalitäten für die Einreise nach Kanada. Für die Rückkehr in die Vereinigten Staaten unterliegen Reisende weiterhin den amerikanischen Regeln.

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