Der Sportminister kündigt das Ende des internen Konflikts an. Die Phasen der Wahl eines neuen Ausschusses müssen noch veröffentlicht werden.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der Sportminister kündigt das Ende des internen Konflikts an. Die Phasen der Wahl eines neuen Ausschusses müssen noch veröffentlicht werden.

Die libanesische Ministerin für Jugend und Sport Nora Bayrakdarian gab am Freitag, den 27. November, aus dem Baabda-Palast bekannt, dass libanesische Sportakteure eine Einigung über das Olympische Komitee erzielt hätten. Sie legte den Kompromiss Präsident Joseph Aoun in Anwesenheit von Pierre Jalkh und Jihad Salamé vor. Der nächste Schritt, sagte sie, sollte zur Wahl eines neuen Ausschusses führen.

Ein in Baabda bestätigtes Abkommen, keine Abstimmung

Die Abteilung hatte bereits am 16. November eine Verhandlungslösung der Division angekündigt, die die Institution lahmlegte. Auf dem Treffen am 27. wurde bestätigt, dass die verschiedenen Gesprächspartner dem Ratsvorsitz gemeinsam das Ergebnis der Verhandlungen vorgestellt hatten. Joseph Aoun begrüßte die Vereinbarung und glaubte, dass sie sich positiv auf das Image des libanesischen Sports im In- und Ausland auswirken würde. Die Präsidentschaft erklärt, dass die Verordnung die Olympische Charta und die geltenden libanesischen Standards respektieren muss.

Was vor der Wahl zu erwarten ist

Die Ankündigung des Präsidenten ist keine Vorladung. Sie legt nicht das Datum, das Nominierungsverfahren oder die Zusammensetzung des Kollegiums fest, das an der Wahl teilnehmen wird. Der Minister versprach, die nächsten Schritte zu kommunizieren. Es wird notwendig sein, zwischen der Meldung dieser Etappen durch die Sportbehörden über eine mögliche Position des Internationalen Olympischen Komitees oder des Asiatischen Olympischen Rates zu unterscheiden: Das Baabda-Kommuniqué berichtet nicht über die zukünftigen Wahlen.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews