Von Rachaya bis zum Ende des französischen Mandats beleuchteten fünf Bücher die Etappen der Unabhängigkeit des Libanon. Denise Ammoun gibt die Chronologie zurück, Patrick Seale folgt Riad el-Solh und ein kollektives Werk kehrt zu Selim Takla zurück. Georges Corm und Fawwaz Traboulsi erklären, was der Aufbau des neuen Staates verändert hat.

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Am 22. November 1943 markierte die Freilassung von Bahara al-Khury, Riad al-Solh und anderen in Rashaya inhaftierten libanesischen Beamten den politischen Sieg, der im nationalen Kalender verblieb. Aber weder die Geburt des Großlibanon 1920 noch der Abzug der letzten französischen Truppen 1946 wurden mit diesem Tag verwechselt. Um zu verstehen, was zwischen diesen Daten gespielt wurde, erzählen die besten Bücher nicht alle die gleiche Geschichte: einer folgt den Akteuren der Krise, ein anderer geht zurück auf das Mandat, ein dritter untersucht den Kompromiss, der den neuen Staat herbeiführen sollte.

November 1943: das Datum, das diesen Lesungen ihren Faden gibt

Anfang November hat die Kammer die Mandatsbestimmungen aus der Verfassung abgeschafft. Die französischen Behörden verhaften den Präsidenten, den Regierungschef und mehrere Beamte in der Nacht vom 10. auf den 11. November. Außerhalb der Zitadelle ist der Protest auf der Straße. Die Krise bindet auch die Alliierten: London interveniert, während die Levante noch im Kriegsapparat zählt. Am 22. November kehrten die Gefangenen in die Freiheit zurück und die Führer nahmen ihre Pflichten wieder auf. Die französische Militärpräsenz endete erst 1946.

Denise Ammoun: vom 22. November bis zur Amtszeit

Geschichte des zeitgenössischen Libanon, Band 1: 1860-1943(Fayard) ist das Buch, aus dem man wählen kann, um die Abfolge der Ereignisse auf Französisch zu verfolgen. Der Titel umfasst mehr als acht Jahrzehnte, aber die Geschichte gibt einen zentralen Platz für die letzten Jahre des Osmanischen Reiches, die Schaffung des Großlibanon und die Entwicklung des politischen Lebens unter dem Mandat. Das Jahr 1943 erscheint also am Ende der Verhandlungen und Versöhnungen, die Jahre gedauert haben, anstatt ein Bruch ohne Vergangenheit.

Es kann mit einer Frage gelesen werden: Wann ändert sich der Anspruch in der Natur? Die Definition des Territoriums, die Organisation seiner Institutionen und die Beseitigung seiner verfassungsmäßigen Vorrechte aus der Stellvertretermacht sind drei verschiedene Phasen. Um über den Tag von Rachaya hinaus fortzufahren, übernahm 1943 der zweite Band; Es ersetzt nicht das erste, wenn man die Geschichte des Marsches in Richtung Unabhängigkeit sucht.

Patrick Seale: Folgen Sie Riad el-Solh von innen

InDer Kampf um die arabische Unabhängigkeit(Fayard, 2010) wählte Patrick Seale die Biografie. Riad al-Solh ging mit seiner Ernennung zur Ratspräsidentschaft 1943 nicht in die Erzählung ein: Seine Verpflichtungen, Exile und Beziehungen in der arabischen Welt beleuchteten die Allianzen, die er später im Libanon gründete. Dies ist die erzählerischste Lektüre der Auswahl.

Der Fokuswechsel ist nützlich. Der Leser sieht, wie ein Politiker, der sich mit Debatten beschäftigt, die die libanesischen Grenzen überschreiten, die Unabhängigkeit des Landes verteidigt und mit Bechara al-Khoury regiert. Die Biographie bevorzugt natürlich ihren Hauptcharakter. Wenn man mit Ammoun liest, erlaubt es, seine Flugbahn von der breiteren Bewegung zu unterscheiden, die Unabhängigkeit trägt.

Selim Takla: Suche nach einem weniger bekannten Schauspieler von 1943

VolumenSelim Takla, 1895–1945. Ein Beitrag zur Unabhängigkeit Libanons, angeführt von Gérard D. Khoury (Karthala), bewegt den Blick auf einen Schauspieler, der in Gedenkfeiern weniger präsent ist. Takla, Außenminister der Regierung von Riad al-Solh, ist einer der in Rashaya inhaftierten Beamten. Das Buch macht es möglich, neben den beiden bekanntesten Führern einen Mann zu finden, der am Aufbau der Außenpolitik des neuen Staates beteiligt war.

Dies ist eine spezialisiertere Wahl als die Ammoun-Synthese. Es ist besonders nützlich für diejenigen, die verstehen wollen, was nach der Novemberkrise geschehen sollte: diplomatische Befugnisse auszuüben und den Staat in seinen Beziehungen zu anderen Regierungen anzuerkennen.

Georges Corm: Was verändert die Unabhängigkeit in der Gesellschaft?

InZeitgenössischer Libanon. Geschichte und Gesellschaft(La Découverte), Georges Corm folgte ein Kapitel über das Mandat und ein anderes über die Gesellschaft der Unabhängigkeit, von 1943 bis 1975. Er ist weniger daran interessiert, jeden Novembertag zu rekonstruieren, als zu verstehen, wie das Land nach der Trennung funktioniert: Wer kann auf den Staat zugreifen, wie sich das Wirtschaftsleben entwickelt und welche politischen Spannungen sowohl internen Dynamiken als auch ausländischen Einflüssen zu verdanken sind.

Es ist ein gutes zweites Buch, um nicht bei der Freilassung von Gefangenen zu stoppen. Wo eine Biographie den Verhandlungen zwischen den Führern folgt, lädt Corm uns ein, zu sehen, was die neue politische Ordnung erlaubt und die Probleme, die sie nicht löst.

Fawwaz Traboulsi: Eine weitere Lesung des Übergangs zur Unabhängigkeit

InEine Geschichte des modernen Libanon(Pluto Press, 2. Auflage, 2012 in englischer Sprache) findet das Kapitel über den Übergang vom Mandat zur Unabhängigkeit zwischen der Gründung des Großlibanon und den ersten Jahren der Republik statt. Traboulsi verleiht sozialen Gruppen, der Wirtschaft und den Interessen, die sich in Institutionen treffen, besonderes Gewicht. Wir können mit diesem Kapitel beginnen, ohne die gesamte Synthese zu lesen.

Der Vergleich mit Seale zeigt zwei Ansätze. Im Biographen geben die Beziehungen und Entscheidungen eines Schauspielers den Ereignissen ihren Rhythmus. In Historikern lesen Allianzen auch die Kreise und Interessen durch, die sie ermöglichen. Es ist eine Ergänzung, kein zweiter Bericht über die einzige Haft in Rachaya.

Mit welchem Buch soll ich anfangen?

Wenn Sie nur eine lesen, beginnen Sie mit Denise Ammoun, um die Geschichte bis November 1943 zu verfolgen. Fügen Sie Patrick Seale hinzu, um die Krise durch Riad el-Solh zu lesen, oder den Band über Selim Takla, um einen anderen Rachaya-Schauspieler zu finden. Georges Corm und Fawwaz Traboulsi stellen die Frage an Institutionen und die Gesellschaft: Was hat die Unabhängigkeit verändert, nachdem die Führer aus dem Gefängnis entlassen wurden?

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