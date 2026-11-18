Der Beginn von Mina West fügt eine Quelle für heimisches Gas in Ägypten hinzu. Seine Bedeutung wird an der nationalen Situation gemessen: Die Produktion im August 2026 bleibt deutlich unter der eines Jahres und fünf Jahre zuvor, während die Importe einen wichtigen Platz im Angebot einnehmen. Die neue Aufnahme wird nicht mit einer Rückkehr zum Gleichgewicht verwechselt. Die Zunahme der Feldleistung und die Entwicklung anderer Lagerstätten werden die tatsächlichen Auswirkungen auf die für das ägyptische Netz verfügbaren Mengen bestimmen.

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Das Gas in Ägypten erhält mit dem Start von Mina West einen neuen Beitrag, der am 15. November 2026 von Shell und seinem Partner KUFPEC angekündigt wurde. Dieser Mittelmeerraum muss den Binnenmarkt ernähren. Nach einigen Jahren rückläufiger Inlandsproduktion verbessert eine neue Lagerstätte jedoch das verfügbare Angebot, ohne die Lücke zwischen Produktion und Bedarf zu schließen.

Mina West schließt sich der bestehenden Infrastruktur an

Das Projekt befindet sich in der Nordost-El-Amriya-Konzession. Shell hält 60% und KUFPEC 40%. Die Partner kündigen eine erwartete Produktion von 160 Millionen Standardkubikfuß pro Tag für das gesamte Feld an. Dieses prognostizierte Volumen ist weder der einzige Anteil von Shell noch ein Produktionsdurchschnitt, der bereits über mehrere Monate gesehen wurde.

Eine sieben Kilometer lange Pipeline verbindet Mina West mit der Anlage West Delta Deep Marine. Das Gas geht dann durch die Burullus-Verarbeitungsinfrastruktur, bevor es in das ägyptische Netzwerk eintritt. Der Start erfolgt drei Jahre nach der Entdeckung.

Gas in Ägypten bleibt deutlich unter 2021

Die monatliche JODI-Serie misst den Weg nach vorn. Im August 2026 erreichte die ägyptische Produktion 3,189 Milliarden Kubikmeter, verglichen mit 3,564 Milliarden im August 2025. Der auf diesen Daten berechnete Rückgang beträgt 10,5% in einem Jahr. Im August 2021 betrug die Produktion noch 6,081 Milliarden Kubikmeter, mit einem Rückgang von 47,6% über fünf Jahre.

Vergleichen Sie den gleichen Monat begrenzt die Wirkung des saisonalen Kalenders. Dies bedeutet nicht, dass das gesamte Jahr 2026 genau dieser Entwicklung folgen wird, sondern gibt ein genaues Maß für die Schwächung der nationalen Versorgung.

Die Zahlen beschreiben auch die Bedeutung externer Inputs. Im August 2026 verzeichnete JODI 1,969 Milliarden Kubikmeter Flüssigerdgasimporte und 1,051 Milliarden pro Pipeline. Zusammengenommen repräsentieren diese beiden Ströme 3,020 Milliarden Kubikmeter, was fast der nationalen Produktion des Monats entspricht.

Ein neuer Beitrag, noch kein Rebalancing

Das Start-up von Mina West reagiert daher auf eine unmittelbare Herausforderung: Hinzufügen von Inlandsmengen zu einem System, das Importe weitgehend mobilisiert. Jede zusätzliche Produktion kann dazu beitragen, den Bedarf an externer, nachfrageorientierter und anderer unveränderter Produktion zu reduzieren. Aber ein Feld kompensiert nicht unbedingt den Rückgang anderer Einlagen.

Zwei Entwicklungen müssen nun unterschieden werden: der tatsächliche Aufstieg der Macht von Mina West und die Entwicklung der gesamten ägyptischen Produktion. Eine angekündigte Kapazität ist ein industrielles Ziel; die an das Netzwerk gelieferten Mengen bestimmen ihre tatsächliche Wirkung. Der Anschluss an bestehende Anlagen macht dieses neue Gas für den nationalen Markt verfügbar, während die monatlichen Statistiken den Beitrag im Laufe der Zeit messen werden.

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