Caprices von Gymnasiasten vs Wertekonflikt

von Nadia Henni-Moulai Journalist, Autor, über den Autor siehe diesen Link: https://www.madaniya.info/2022/07/05/portrait-nadia-henni-moulai/ . Der Link des Newsletters von Nadia Henni-Mulay: https://nadiahm.substack.com/ Wer hätte das Ausmaß der Highschool-Blockade vorhersagen können? Natürlich niemand! Im Jahr 2026 ist das einzige Problem, das diese Jugend erleidet, in zwei Worten. Gleiche drei. Heizungsräume, Klimaanlage und… tragbare Telefone. […]

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von Nadia Henni-Moulai Journalist, Autor, über den Autor siehe diesen Link: https://www.madaniya.info/2022/07/05/portrait-nadia-henni-moulai/ . Der Link zum Newsletter von Nadia Henni-Mulayi: https://nadiahm.substack.com/

Wer hätte das Ausmaß der Highschool-Blockade vorhersagen können? Natürlich niemand!Im Jahr 2026 ist das einzige Problem, das diese Jugend erleidet, in zwei Worten. Gleiche drei. Heizungsräume, Klimaanlage und… tragbare Telefone.

Das Verbot des letzteren, das seit der Wiedereinreise von 2026 gilt, hat Berichten zufolge die Pulver in Brand gesetzt.Eine High School Laune. 48 Stunden lang haben Kommentatoren des Nachrichtensenders eine Geschichte destilliert, die weniger medial als politisch ist. Zwischen Vorwürfen der Instrumentalisierung durch die LFI oder der Milderung oder sogar Negation von Polizeigewalt ist die Medienmaschinerie in vollem Gange, mit Schmähungen, Schematismus, journalistischem Sensationalismus.

So viel Gewalt nicht vertretbar ist, so unbefriedigend ist die Arbeit der Medien, für die die GRAND bei der Meinungsbildung verantwortlich ist.Gerade weil die Highschool-Blockade als Ex-Nihilo-Eruption behandelt wird, ein spontan geborenes Ereignis. Die daraus resultierende angebliche Polizeigewalt – IGPN wurde in Sevran, Saint-Ouen-l’Aumône und Tours beschlagnahmt – wäre daher nur die legale und legitime Antwort auf die Vorfälle und Degradationen, die von dem Territorium ausgehen. Die Zahlen sprechen.

Mehr als 350 Einrichtungen blockiert, fast 2000 Festnahmen, nicht weit von 500 Polizisten, verletzt junge, persönliche (einschließlich eines verletzten Haupt) und Polizeibeamte.Mit der Kundgebung mehrerer Universitäten in Paris, Straßburg, Marseille oder Montpellier scheint die Blockade zuzunehmen, während einige Journalisten mit einer Entscheidung, die immer noch nicht kommt, fast ungeduldig sind: dem Ausnahmezustand. Das ist für heiße Analyse.

Die politische Klasse ihrerseits weist auf die Verantwortung der LFI bei der Entzündung der Situation hin.Die Bilder des Bürgermeisters von Saint-Denis, Bally Bagayoko, die gefilmt wurden, um einen Mülleimer in Brand zu halten, zusammen mit Schülern, die überfliegen, haben diese Theorie eine Zeit lang gefüttert. Das absichtlich abgeschnittene Video, das von Europe 1 und Frontiers, einem rechtsextremen Magazin, veröffentlicht wurde, zeigt tatsächlich das Gebäude, das versucht, das Feuer zu löschen, wie vonFreigabeDie Bedeutung der Politisierung der Blockade wurde jedoch von der LFI begriffen, weil die Blockade politisch ist. Politische Möglichkeiten oder nicht, die Insoumis sind, glaube ich, die einzigen, die sich rühmen, auf der Seite der Jugend zu stehen, um ihre Forderungen zu erfüllen.Eine Strategie angenommenund sichtbar effektiv. In der Altersgruppe von 18-24 Jahren machte J-L.Mélenchon im Jahr 2022 34%.

Wenn die PS oder die LR einem Jugendlichen, der allzu oft als passiv, entpolitisiert und unterstützt bezeichnet wird, so viel Anerkennung zollen würden, würde er sie dann berauben?Ob es Ihnen gefällt oder nicht, LFI schafft es, junge Menschen in schlechten Beispielen und Beispielen aus dem politischen Bereich zu verführen. Schließlich gab es das Misstrauen gegenüber der Demokratie, von dem Abstentionismus eine Folge ist, in dieser 2016 gestarteten linken Bewegung.

Während die LFI in den Augen vieler Franzosen die einzige Alternative zu sein scheint, die in der Lage ist, Marine Le Pen und ihrer rassistischen und faschistischen Partei entgegenzuwirken, gewähren nicht alle den Insoumis-Weißsäften. Trotz ihrer Offenheit strukturieren Klassenreflexe die Beziehungen der inneren Mächte als jeden Machtraum.Angefangen bei den politischen Parteien. Es ist daher unmöglich, in Einstimmigkeit zu münden. Sogar auf LFI.

Doch Matignons Ankündigungen dieser 1undder oktober zeugt vom politischen spiel der regierung, da sie die wut mäßigen sollte.Das gleiche politische Spiel beschuldigte LFI auf Fernsehgeräten. Indem er offiziell « LFI und ihre Stellvertreter der Ultralinken » beschuldigte, diese Bewegung ausgelöst zu haben, reduzierte Premierminister Sébastien Lecornu diese Blockade auf eine Generalprobe der ersten Runde der Präsidentschaftswahl. Ein Proxy von Angesicht zu Angesicht zwischen Jean-Luc Mélenchon und Marine Le Pen, der den Weg für einen zentralen Block ebnen würde, eine Art dritter beruhigender Weg.

Edouard Philippe, ehemaliger Premier und Präsidentschaftskandidat, sieht ihn als die Hand der « LFI, die die generalisierte Konfrontation vorbereitet »Bruno Retailleau, Chef von LR und ehemaliger Innenminister, empfiehlt, « France Insoumise zu verbieten ». Ein Schock, der diesem aufstrebenden Präsidenten der Republik zugute kommen würde.

Ist das nicht ein Beispiel für politische Instrumentalisierung?Wenn sich die Bewegung ausdehnen kann, kann sie auch unterbrechen. Die Folgen dieser Blockade werden jedoch wahrscheinlich auf die eine oder andere Weise die Richtung der Präsidentenregierung strukturieren und die Polarisierung innerhalb einer bereits gebrochenen französischen Gesellschaft verstärken.

Jenseits der politischen Haltung,matignons Pressemitteilung erwähnt keine Polizeigewalt, deren Bilder weiterhin in sozialen Netzwerken schießen. Teen erwürgt, an den Haaren gefangen, LBD im Auge bei Tours, Granatwerfer in den Mund bei Saint-Ouen-l-l-Aummone, muskulöse Verhaftungen. Eine Leugnung, die bereits gesehen wurde und die mit den Missbräuchen der Polizei auf den Gelben Gelben 2018 und 2019 in Resonanz steht. E.Macron hatte dann den Beginn seines Mandats durch eine populäre, spontane und apolitische Bewegung eingeweiht. Es schließt die letzten Monate des Fünfjahres in ähnlicher Weise (die Anklagen gegen die BIA sind, bis das Gegenteil bewiesen ist, unbegründet). Was für eine Ironie. Er, der die Gunst der Jugend in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl gewonnen hatte, gegen Marine Le Pen im Jahr 2017.

Zynischer Betrieb von Gymnasiasten durch LFI, Edward Philippe

Indem die Blockade daher als eine Laune beschrieben wird, die mit der « Kantine » als E.Philippe oder eine Manipulation der Insubmis verbunden ist, indem sie sie auf ihre gewalttätige Seite reduziert (Mai 68, wurde sie auf ihren gewalttätigen Ausdruck reduziert?), hofft die Regierung, die Substanz der Forderungen zu evakuieren.

Wir vergleichen mit Mai-68, aber es war nicht, dass Mai-68, Valérie Nataf, Journalist, 01/10/2026.

Ist es sinnvoll, sie schließlich zurückzurufen?Der Mangel an Lehrern und Personal in der nationalen Bildung ist nicht imaginär. Am Lycée Saint-Exupéry de Créteil – wo die Bewegung begann – rechtfertigte der Mangel an Lehrern die Blockade.

Überfüllte Klassenmit klassen manchmal bis 35 schüler (40 in privatschulen, die den exodus von familien aus der öffentlichkeit beeinflussen), ist dies nicht imaginär.

Die prekäre Situation von Studenten aus Familien mit Massenarmutist Realität. Zehn Millionen Arme in Frankreich, das ist nicht imaginär.

Alte Einrichtungen, insbesondere in Seine-Saint-Denis, sind nicht imaginär. In der Paul Eluard High School, die Wände mit Wasser infiltriert, befallen die Ratten das Gebäude.

Sprechen wir über territoriale Ungleichheiten?

Die Frage der territorialen Ungleichheiten ist nicht imaginär. In Seine-Saint-Denis sind 22% der Schüler der zweiten öffentlichen Bildungsstufe in REP+ eingeschrieben, der höchste Anteil im Land.

Eine weitere wichtige Kennzahl ist der Social Profile Index (IPS) Paris mit 129 im Vergleich zu 71 für Mayotte. Die Zahl ist auch nicht imaginär.

Die Unterschiede bei den Ausgaben für Studenten sprechen für sich. Gemäß derDEPP(Public Statistics of National Education) liegen die durchschnittlichen Ausgaben pro Schüler an der Universität bei 12.500 Euro, verglichen mit 19.000 Euro in der Vorbereitungsklasse für große Schulen. Und nein, es ist immer noch nicht imaginär.

In Frankreich, je nach Ihrem Territorium, Ihrer sozialen Herkunft, Ihrem Namen, gehen Sie nicht zur gleichen Schule. Sie haben nicht die gleiche Chance.

DiePISAsind auch nicht imaginär.Frankreich fällt in Bezug auf akademische Leistungen zurück. Vor allem versagt es, das soziale Niveau des akademischen Erfolgs zu dekorieren. Je ärmer du bist, desto weniger erfolgreich bist du in der Schule. Sie ist daher nicht imaginär.

Eine Realität, die uns zuSuperpass, ein post-bac-führungsinstrument zur verringerung von ungleichheiten.Während die Plattform den formellen Zugang zu Schulungen erleichterte, ermöglichte PP (zusätzlich zur Erzeugung von Hochdruck). Denken Sie daran, dass die Ergebnisse während der Revisionen des Abiturs fallen! weder soziale Ungleichheiten beseitigt noch den Zugang zu Ausbildung garantiert. Auf meiner Ebene habe ich noch nie so viele Studenten gesehen, die nicht trainiert haben oder die vom Vorgesetzten Schiffbruch erlitten haben. Vor allem PP reproduziert bereits bestehende Ungleichheiten, die nicht imaginär sind.

Und schließlich, dieser schon lange Text, scheint es mir, dass die Wut der Gymnasiasten das Ergebnis einer chaotischen Ära ist, die mit Konflikten aller Art konfrontiert ist.

Und unter ihnen ein Wertekonflikt.Ob es die Bilder von Gaza sind, dessen Bilder in sozialen Netzwerken viel mehr in den sozialen Kreisen funktionieren, als es scheint, die Konzentration des Reichtums und die daraus resultierenden Ungleichheiten, das Gewicht der sozialen Netzwerke in ihrer Existenz und ihre Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit, die Verarmung ihrer Familien, die Schwächung der Familienkreise, Rassismus und Diskriminierung, die schlechte journalistische Arbeit der Mainstream-Medien, die die Demokratie schwächt… Einige werden in dieser Liste im Prévert einen Potpourri sehen. Ich für meinen Teil sehe einen jungen Menschen, der sich seines Schicksals sehr bewusst ist. Die Welt bietet ihr dieses Feld von Möglichkeiten nicht mehr, das junge Menschen vorantreibt.

N.H.M

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