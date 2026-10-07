Drei Jahre später verteidigt die Hisbollah den 7. Oktober

Drei Jahre nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 liest die Hisbollah das Ereignis trotz der Unruhen, die seitdem im Libanon stattgefunden haben. Die am nächsten Tag aus dem Südlibanon eröffnete Front führte zu einem großen Krieg mit Israel, einschließlich des Todes von Hassan Nasrallah und vielen der Führer der Bewegung. In ihrem Jubiläumskommuniqué bezeichnet die Hisbollah den 7. Oktober weiterhin als « legitimen Akt des Widerstands » und bekräftigt, dass ihre Folgen politisch und regional bewertet werden müssen.

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Drei Jahre nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 behält die Hisbollah ihre gesamte Lektüre des Ereignisses bei. In einer am Mittwoch, den 7. Oktober 2026 veröffentlichten Pressemitteilung bezeichnete die Partei die Operation als „legitimen Akt des Widerstands und behauptete, sie habe die palästinensische Sache in den Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit gestellt. Diese Erklärung kam nach drei Jahren tiefgreifender Umwälzungen im Libanon und in der Hisbollah: die Eröffnung der Südlibanon-Front am 8. Oktober 2023, der Krieg mit Israel, der Tod von Hassan Nasrallah und vielen Führern der Bewegung, der Waffenstillstand vom November 2024 und der Aufstieg der internen Debatte über die Waffen der Partei.

Hisbollah verteidigt Mittwoch anlässlich des dritten Jahrestages der7. OktoberDer Angriff der Hamas auf Israel im Jahr 2023. Die libanesische Bewegung beschreibt die Operation als « mutig, qualitativ, natürlich, gerechtfertigt » und als « legitimen Akt des Widerstands angesichts des Ausmaßes der Ungerechtigkeit ». Drei Jahre nach Beginn einer Sequenz, die Gaza, Libanon und einen Teil der Region zu einer großen Konfrontation führte, macht die Partei daher keine Vorbehalte gegenüber der ersten Operation und verteidigt weiterhin ihre politische Reichweite.

Diese Position nimmt im Libanon eine besondere Dimension an. Am 8. Oktober 2023 hatte die Hisbollah eine Front aus dem Süden eröffnet, die als militärische Unterstützung für Gaza beschrieben wurde. Der Austausch von Feuer mit Israel dauerte fast ein Jahr vor einer großen Eskalation im Herbst 2024. Der Konflikt betraf dann direkt große libanesische Regionen und verursachte umfangreiche Zerstörung und Massenvertreibung, während die Hisbollah einen bedeutenden Teil ihres Kommandos verlor. Der Generalsekretär der Bewegung, Hassan Nasrallah, wurde am 27. September 2024 bei einem israelischen Streik in den südlichen Vororten von Beirut getötet.

Hisbollah verteidigt 7. Oktober politischen Rekord

In ihrem Kommuniqué vom Mittwoch erklärt die Hisbollah, dass die Folgen des 7. Oktobers nicht allein durch das Verhältnis der Streitkräfte oder das Ausmaß der in den letzten drei Jahren verzeichneten Zerstörung bewertet werden können. Die Partei glaubt, dass die Operation einen globalen Schock verursacht und die palästinensische Frage in den Vordergrund gestellt hat, während sie seiner Ansicht nach durch die anhaltenden diplomatischen Veränderungen im Nahen Osten marginalisiert werden könnte. Sie fordert daher, das Ereignis anhand ihrer politischen, rechtlichen und regionalen Auswirkungen und nicht nur anhand der militärischen Überlegenheit Israels zu messen.

Auf diese Weise reagiert die Bewegung auf die Kritik an den erheblichen Kosten der Zusammenstöße, die seit Oktober 2023 stattgefunden haben. Er lehnt das ab, was er als « Klagelied » um Zerstörung und menschlichen und materiellen Verlust bezeichnet, für den er Israel die Verantwortung zuweist. Dieses Argument bezieht sich direkt auf die libanesische Debatte: Seit dem Krieg werfen ihm mehrere politische Gegner der Hisbollah vor, die Front am 8. Oktober ohne eine Entscheidung des Staates geöffnet zu haben und damit das Land einer Konfrontation ausgesetzt zu haben, deren Folgen weiterhin den Süden und andere Regionen belasten.

In ihrem Kommuniqué zum Jahrestag kehrt die Hisbollah jedoch nicht zu ihrer eigenen Entscheidung zurück, von libanesischem Territorium aus in eine Konfrontation einzutreten. Er konzentrierte seine Bemerkungen auf die Legitimität, die er der palästinensischen Operation zuschrieb, und die Auswirkungen, die sie auf internationaler Ebene gehabt hätte. Diese Kontinuität ist drei Jahre später von politischer Bedeutung, während die Frage des Waffenmonopols und die Entscheidung über Krieg und Frieden zu einer der wichtigsten institutionellen Fragen im Libanon geworden sind.

Drei Jahre, die die Hisbollah tiefgreifend verändert haben

Zwischen dem 7. Oktober 2023 und der Pressemitteilung vom Mittwoch erlebte die Hisbollah die schwierigste militärische Periode in ihrer jüngsten Geschichte. Nach Monaten begrenzter, aber täglicher Konfrontationen an der Grenze intensivierte Israel seine Operationen im September 2024. Mehrere militärische Führer der Bewegung wurden vor dem Streik am 27. September gegen Hassan Nasrallah getötet. Israel startete daraufhin Bodenoperationen im Südlibanon, während sich seine Streiks auf die Bekaa, die südlichen Vororte von Beirut und andere Gebiete ausdehnten.

Die Feindseligkeiten erreichten einen Wendepunkt mit dem Inkrafttreten eines Abkommens über die Einstellung der Feindseligkeiten am 27. November 2024, das unter anderem auf der Resolution 1701 des Sicherheitsrates beruhte. Die Vereinbarungen sahen den weiteren Einsatz der libanesischen Armee südlich des Litani-Flusses und den Rückzug der israelischen Streitkräfte aus den während der Operationen besetzten libanesischen Gebieten vor. Die Frage der Umsetzung dieses Abkommens, die noch von Israel besetzten Positionen und die effektive staatliche Autorität im Südlibanon schürten dann die Spannungen weiter.

Diese Entwicklungen haben auch die innenpolitische Debatte verdrängt. Es geht nicht mehr nur um die regionale Rolle der Hisbollah oder ihre Unterstützung für Gaza. Sie konzentriert sich jetzt direkt auf die Zukunft ihres Arsenals und auf die Fähigkeit des libanesischen Staates, seine militärische Autorität allein auszuüben. Die Gegner der Bewegung sind der Ansicht, dass die am 8. Oktober 2023 eröffnete Erfahrung die Notwendigkeit zeigt, den verfassungsmäßigen Institutionen jede Entscheidung über den Krieg vorzubehalten. Die Hisbollah verteidigt weiterhin das Prinzip des „Widerstands gegen Israel.

Gaza und die internationalen Mobilisierungen hervorgehoben

Die Hisbollah erklärt weiter, dass der 7. Oktober Palästina seit langem in die internationale Debatte gebracht hat. Um diese Lektüre zu unterstützen, zitiert er Demonstrationen in mehreren westlichen Hauptstädten und Protestbewegungen, die seit Beginn des Krieges in Gaza an Universitäten entstanden sind. Nach Angaben der Partei zeigen diese Mobilisierungen, dass die im Oktober 2023 gestarteten Ereignisse die internationale Solidarität mit den Palästinensern geweckt und einen Protest gegen die Durchführung des israelischen Krieges provoziert haben.

In ihrer Erklärung verwendet die Bewegung den Begriff « Genozid », um Israels Operationen in Gaza zu beschreiben und bezieht sich speziell auf getötete Frauen und Kinder. Er behauptet, dass drei Jahre Krieg es Israel nicht erlaubten, die Gaza-Frage zu seinem Vorteil zu lösen oder seine politische Zukunft endgültig zu bestimmen. Die Hisbollah argumentiert auch, dass es Israel nicht gelungen sei, weder die Hamas noch andere palästinensische Fraktionen zu eliminieren, und dass es ihm nicht gelungen sei, seine militärische Überlegenheit in dauerhafte Stabilität umzuwandeln.

Diese Lesung ist eines der Hauptargumente des Kommuniqués. Für die Hisbollah bedeuten die menschlichen und materiellen Kosten von Gaza nicht, dass die politischen Ziele, die dem 7. Oktober zugeschrieben werden, verschwunden sind. Im Gegenteil, die Partei glaubt, dass das Fortbestehen der palästinensischen Frage in den internationalen Beziehungen und das Überleben der palästinensischen bewaffneten Bewegungen Israel daran hindern, seine militärischen Ergebnisse in einen endgültigen strategischen Sieg zu verwandeln.

Arabische Standardisierung bleibt im Mittelpunkt des Arguments

Die Hisbollah schreibt dem 7. Oktober auch eine direkte Auswirkung auf die Normalisierungspläne zwischen Israel und mehreren arabischen Ländern zu. Vor dem Hamas-Angriff war die Möglichkeit einer Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien ein wichtiger Teil der regionalen diplomatischen Diskussionen. Die Partei war der Ansicht, dass diese Dynamik die palästinensische Frage zu marginalisieren drohte, und bezeichnete den damals eingeleiteten Prozess als einen « defatitistischen » Weg, der in Übereinstimmung mit Israels Willen und seiner internationalen Unterstützung geführt wurde.

Nach dieser Lektüre hätte der Angriff der Hamas diese Flugbahn gestört, indem er die palästinensische Frage erneut in die Berechnungen der Regierungen der Region aufgenommen hätte. Die Hisbollah stellt diesen Effekt als eines der dauerhaften politischen Ergebnisse des 7. Oktober dar. Sie misst die Operation nicht nur an der militärischen Situation im Gazastreifen, sondern auch an den Veränderungen, die sie in den Beziehungen zwischen Israel, den arabischen Staaten und den Westmächten bewirkt hat.

Eine Aussage, die direkt im Libanon mitschwingt

Im Libanon kommt diese Verteidigung vom 7. Oktober, da das Land weiterhin die Folgen des Krieges an seiner Südgrenze bewältigt. Die Zerstörung in den Grenzdörfern, der Wiederaufbaubedarf, der Einsatz der Armee, die israelischen Übergriffe und die Frage der noch immer besetzten Gebiete bleiben mit der Nachkriegsbesiedlung verbunden. Zusätzlich zu diesen Themen sind die Waffen der Hisbollah zu einem der Hauptpunkte der Konfrontation zwischen den libanesischen politischen Kräften geworden.

Das Kommuniqué der Hisbollah entwickelt diese internen Konsequenzen nicht, aber es gibt ihrer Botschaft eine besondere Bedeutung. Drei Jahre nach der Entscheidung, eine Unterstützungsfront in Gaza zu eröffnen, betrachtet die Bewegung das Ereignis, das diese Sequenz ausgelöst hat, weiterhin als legitimen Akt, dessen Ergebnisse langfristig bewertet werden müssen. Er lehnt daher das Argument ab, dass die Verluste von Gaza, der Hisbollah oder dem Libanon ausreichen würden, um die ursprüngliche Entscheidung der Hamas politisch zu entkräften.

Diese Position kommt zu einer Zeit, in der sich die libanesische Debatte genau auf die Lehren konzentriert, die aus diesen drei Jahren gezogen werden müssen. Für die Hisbollah verhinderte der 7. Oktober die Beseitigung der palästinensischen Frage und vereitelte die regionale Normalisierung mit Israel. Für seine Gegner im Libanon haben die Folgen des Krieges stattdessen die Notwendigkeit verstärkt, Waffen und militärische Entscheidungen unter die ausschließliche Autorität des Staates zu stellen. Die Pressemitteilung vom Mittwoch bestätigt, dass die Hisbollah trotz der seit Oktober 2023 erlittenen Verluste und der Veränderungen der libanesischen Szene ihre grundlegende Interpretation des Ereignisses nicht geändert hat.