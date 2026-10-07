Nasib Ghobril bei der Bank of Lebanon: von der Verteidigung des Bankenmodells vor 2019 bis zur These des Bankenverbandes nach dem Zusammenbruch

Nasib Ghobril tritt als Chefökonom der libanesischen Zentralbank bei, zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die finanzielle Umstrukturierung. Seine Ankunft hebt seine Positionen zu Gold, Mindestreserven, staatlicher Verantwortung und Bankverlusten hervor und stimmt mit den Positionen der ABL überein, während ihre Verteilung im Mittelpunkt der Verhandlungen mit dem IWF bleibt.

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Ein Termin, der einen älteren Fall als die Krise wieder eröffnet

Nasib Ghobril trifft mit einer öffentlichen Vergangenheit bei der Bank of Lebanon ein, die weitgehend dem Zusammenbruch von 2019 vorausgeht. Zwei Jahrzehnte lang, an der Spitze der Wirtschaftsforschung der Byblos Bank, kommentierte er die Schulden, Defizite, Reserven, Bücher und die Stärke des Bankensektors. Ihre Analysen erkannten die Schwierigkeiten der Realwirtschaft, führten aber vor allem die Gefahr auf den Staat, seine Defizite, seine Bürokratie und das Fehlen von Reformen zurück. Die Währungs- und Bankensäule blieb der Mechanismus, der in der Lage war, die Stabilität trotz dieser Schwächen zu bewahren. Seine Ernennung zum Chefökonom der Libanesischen Zentralbank erfordert daher, dass wir nicht nur seine Positionen seit der Krise untersuchen, sondern auch, was er sagte, als die Ungleichgewichte, die den Zusammenbruch verursachen würden, bereits sichtbar waren.

Es wäre übertrieben zu schreiben, dass Ghobril jede Krise vor 2019 bestritt. Er warnte vor niedrigem Wachstum, Schulden, öffentlichen Ausgaben und dem Mangel an Reformen. Sie beschrieb das Banken- und Geldsystem jedoch nicht öffentlich als Bewegung in Richtung systemischer Zusammenbruch. Die Signale waren jedoch vorhanden: Staatsverschuldung von über 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, hohe Zinsen, permanenter Bedarf an Devisen, Interventionen der libanesischen Zentralbank zur Verteidigung der Parität und massives Engagement der Banken gegenüber dem Staat und der Zentralbank. Die Schwierigkeiten wurden erkannt, aber das Risiko, das dem Finanzmodell innewohnt, wurde auf Missmanagement reduziert.

Vor 2019: Symptome werden erkannt, das Herz des Modells bleibt verteidigt

Im Jahr 2018 hebt Ghobril die Einstellung von zusätzlichen 26.000 Beamten in drei Jahren hervor, während die Staatsverschuldung sich 80 Milliarden US-Dollar und etwa 150% des Bruttoinlandsprodukts nähert. Sie kritisiert Ausgaben und die politische Unfähigkeit, Reformen einzuleiten. Diese Lesung basiert auf echten Ungleichgewichten. Sie lässt jedoch einen weiteren Mechanismus zurück: Defizite werden durch ein System finanziert, in dem Banken Einlagen anziehen, einen beträchtlichen Teil ihrer Ressourcen bei der Libanesischen Zentralbank oder in Staatsschulden investieren und von hohen Renditen profitieren, um die Kapitalströme zu erhalten.

Gleichzeitig sprechen andere Ökonomen bereits explizit von systemischem Risiko und Buchüberbewertung. Die Bank des Libanon mobilisiert ihre Devisenreserven, um die Parität aufrechtzuerhalten. Die Preise für Bucheinlagen erreichen ein hohes Niveau, in einigen Beobachtungen von 2018 bis zu 6% bis 9%. Das Modell hängt daher zunehmend von der Fähigkeit des Landes ab, neue Dollar anzuziehen. Im Ghobril-Netz bleibt das Problem hauptsächlich politisch und budgetär. Das Bankensystem scheint eher wie das Bollwerk zu sein, das die Fehlfunktionen des Staates aufnimmt, als Teil des Mechanismus, der das Risiko akkumuliert.

Die Fragilität der Reserven wurde jedoch festgestellt

Lange vor 2019 warnte Ghobril davor, dass die Bank des Libanon Ressourcen wie Einlagen des Finanzsektors und Mindestreserven einsetzt, um in Bezug auf die Staatsverschuldung einzugreifen. Er erklärte, dass das Problem auftreten würde, wenn eine Bank diese Liquidität zurückgewinnen müsste, wenn sie anderswo mobilisiert worden wäre. Sie erkannte daher an, dass ein Teil der Stabilität auf einem internen Fluss von Ressourcen zwischen Banken, der Bank des Libanon und dem Staat beruhte.

Andere Ökonomen beschrieben bereits eine zirkuläre Beziehung frontaler: Banken finanzierten die Bank des Libanon, die Zentralbank finanzierte den Staat und das Ganze hing von fortgesetzten Einlagen ab. Ghobril räumte auch ein, dass einige der Operationen der Zentralbank zur Aufrechterhaltung der Stabilität ihre Bilanz belasteten und vom Währungsfonds angefochten wurden. Er zog keine globale Herausforderung an das Modell. Priorität blieb die Wahrung der Stabilität bei der Reform der öffentlichen Finanzen.

Der Zusammenbruch zeigt eine massive Risikokonzentration

Wenn sich die Ströme verlangsamen und die Krise 2019 ausbricht, erscheint die Struktur des Systems. Banken haben erhebliches Engagement bei der Bank of Lebanon und dem Staat. Die Zentralbank schuldet dem Bankensektor große Summen, während der Staat nicht in der Lage ist, die zur Erfüllung seiner Verpflichtungen erforderlichen Ressourcen zu generieren. Kundeneinlagen wurden in Forderungen an Banken umgewandelt, von denen ein Großteil von der Rückzahlung der Bank of Lebanon abhängt. Die Stabilität der Parität und der hohen Renditen hatte das Risiko nicht beseitigt; Sie hatten es konzentriert.

Zwei Geschichten widersprechen sich dann. Bankkritiker weisen darauf hin, dass Institute ihr Engagement für hohe Renditen freiwillig erhöht und ihre Einleger nicht ausreichend geschützt haben. Die Banken antworten, dass sie ihre Ressourcen in die Instrumente eines vom Staat und der Libanesischen Bank regulierten Systems eingesetzt haben. Ghobril ist weitgehend Teil dieser zweiten Lesung, auch wenn er von einer gemeinsamen Verantwortung spricht.

Der Zahlungsausfall 2020: Wahrung der finanziellen Kontinuität

Vor dem Ausfall der Euro-Bonds im März 2020 lehnt Ghobril eine einseitige Zahlungseinstellung ab. Er glaubt, dass ein Zahlungsausfall ohne ein umfassendes Programm und ohne glaubwürdige Verhandlungen dem Ruf des Libanon schaden, das Marktland weiter beschneiden und den Finanzsektor schwächen würde. Es bezieht sich dann auf verfügbare Vermögenswerte, einschließlich Gold, als Ressourcen, die durch Garantie oder Verbriefung und nicht durch Direktverkauf mobilisiert werden können.

Diese Position schützt objektiv die Interessen der Eurobond-Inhaber, einschließlich der libanesischen Banken. Es kann als Versuch verteidigt werden, den zukünftigen Zugang zu Finanzierungen zu erhalten. Sie kann auch kritisiert werden, weil sie die Anerkennung der Insolvenz eines Staates verzögert, der bereits nicht in der Lage ist, sich normal zu refinanzieren. Nach dem Ausfall wird Ghobril diese Aufschlüsselung weiterhin als Fehler betrachten, der die finanzielle Isolation verschärft hat.

Mindestreserven: direkte Konvergenz mit den Interessen der Banken

Bis Ende 2020 plant die Libanesische Zentralbank, den Mindestreservesatz zu senken, um Milliarden von Dollar freizusetzen und Subventionen zu verlängern. Ghobril verteidigt dann eine eindeutige Position: Wenn das Verhältnis gesenkt wird, müssen die freigegebenen Beträge an die Banken zurückgehen, die sie eingezahlt haben. Sie stellen seiner Ansicht nach nicht die Eigenmittel einer Zentralbank dar, die zur Finanzierung des Staates oder der öffentlichen Politik zur Verfügung stehen.

Diese These ist zu einer der Säulen der Argumentation des Bankenverbandes geworden. Die ABL weigert sich, Mindestreserven als Quelle des finanziellen Defizits zu behandeln und stellt sie als Mittel dar, die mit Banken und hinter ihnen mit Einlegern verbunden sind. Die Konvergenz mit der Position von Ghobril im Jahr 2020 ist direkt.

Gold: Eine weitere Konvergenz, die klarer wird

Ghobrils Position zu Gold entwickelt sich in seinen Modalitäten, behält aber ein Prinzip bei: Der Vermögenswert kann mobilisiert werden, wenn der Mechanismus glaubwürdig ist. Im Februar 2020 bezieht er sich auf Sicherheiten oder Verbriefungen. Im Dezember betrachtete sie die Operation als nicht praktikabel innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens. Im Jahr 2025, wenn der Wert der Aktie stark ansteigt, kommt sie mit einem numerischen Vorschlag zurück: Umgerechnet drei bis vier Milliarden Dollar bereitzustellen, um Liquidität für definierte Prioritäten zu erhalten. Sie schlägt daher keine allgemeine Liquidation von Barren vor.

Die Bank Association stellt auch die Vermögenswerte und Goldgewinne der Bank des Libanon zu den Ressourcen, die bei der Lösung der Krise untersucht werden sollen. Im Jahr 2026 widmete sie sich Goldgewinnen und Einlegern und kritisierte die vorgeschlagene Begleichung von Verlusten, weil sie die Vermögenswerte der Zentralbank nicht ausreichend berücksichtigte. Konvergenz beruht auf dem Grundsatz, dass die Vermögenswerte der Libanesischen Bank zur Abwicklung beitragen müssen, bevor den Banken eine übermäßige Belastung auferlegt wird.

Staatliche Verantwortung: die strukturierendste Ausrichtung

Die klarste Abstimmung betrifft die Verantwortung des Staates. Ghobril beschreibt die Krise als das Produkt jahrzehntelanger Misswirtschaft, Defizite, Missbrauch politischer Macht und mangelnder Reformen. Er argumentiert, dass eine Lösung den Staat, die Bank des Libanon und die Banken einbeziehen muss. Sie ist der Auffassung, dass eine frühere Anerkennung der finanziellen Verantwortung des Staates die Dauer der Krise und die Kosten der Einleger verringert hätte.

LABL verteidigt heute fast die gleiche Architektur. In ihrer Erklärung vom 5. Januar 2026 stellt sie den Staat als Hauptbegünstigten der Ausgaben dar, die das finanzielle Defizit verursacht haben, und wirft ihr vor, ihre Schulden gegenüber der Libanesischen Zentralbank nicht eindeutig anzuerkennen. Sie beruft sich auf Artikel 113 des Currency and Credit Code und behauptet, dass die Einhaltung öffentlicher Verpflichtungen die Lücke erheblich verringern würde. In dieser Frage ist die doktrinäre Nähe zwischen Ghobrils Positionen und denen der ABL besonders stark.

Was diese Lesart hinterlässt: die eigenen Entscheidungen der Banken

Die Verantwortung des Staates enthebt jedoch nicht die Verantwortung der Banken für das Risikomanagement. Die Institute haben ihre Exposition gegenüber der Libanesischen Zentralbank und Staatsanleihen gewählt. Sie profitierten von hohen Renditen und zogen weiterhin Einlagen an, da die Abhängigkeit des Systems von Devisenzuflüssen zunahm. Boards und Management hatten eine Verantwortung gegenüber ihren Institutionen und Kunden. Die Tatsache, dass die Investitionen von den Behörden genehmigt oder gefördert wurden, enthebt diese Verantwortung nicht.

Eine Lösung, die den Beitrag des Staates erhöht, die Mindestreserven schützt und die Vermögenswerte der Bank of Lebanon mobilisiert, reduziert mechanisch die Höhe der Verluste, die direkt von den Banken absorbiert werden. Im Gegenteil, der Währungsfonds besteht auf der Hierarchie der Verluste: Kapital und Aktionäre müssen Verluste vor geschützten Gläubigerklassen absorbieren. Der Konflikt bestimmt also konkret, wer zahlen wird.

Die « Systemkrise » ist auch ein Kampf um die Rechnung

Ghobril als ABL beschreibt die Krise als systemisch. Diese Qualifikation entspricht der Verflechtung von Staat, Bank of Lebanon und Banken. Sie hat jedoch eine politische Konsequenz: Je mehr die Krise als Ergebnis des gesamten Systems dargestellt wird, desto weniger kann sie hauptsächlich den Banken zugeschrieben werden. Dieses Konzept wird gerade von der ABL verwendet, um einen erheblichen öffentlichen Beitrag zu fordern und Projekte in Frage zu stellen, die einen Teil des Geldes der Bank absorbieren würden, den sie für überhöht hält.

Die Einlegerverbände antworteten, dass der systemische Charakter der Krise die Hierarchie der Verantwortlichkeiten nicht auslöschen dürfe. Sie werfen der Bankenlobby vor, einen Teil ihrer Verluste auf den Staat, also auf die Steuerzahler, und auf öffentliches Vermögen übertragen zu wollen. Die Debatte um den Begriff « Systemkrise » umfasst somit einen konkreten Finanzkonflikt.

Vor und nach 2019: intellektuelle Kontinuität

Timeline zeigt Kontinuität. Vor dem Zusammenbruch identifizierte Ghobril fiskalische und politische Schwächen, behandelte aber weiterhin die Banken- und Geldstabilität als Bollwerk. Nach dem Zusammenbruch erklärt er die Krise durch die gleichen öffentlichen Defizite und die Misswirtschaft des Staates, während er die Rechte der Banken auf Mindestreserven verteidigt und eine Verteilung ablehnt, die den Bankensektor zum Hauptaufnehmer der Verluste machen würde. Der Mechanismus ist zusammengebrochen, aber die Hierarchie der Ursachen bleibt weitgehend gleich.

Diese Kontinuität nährt die Kritik an seiner Ernennung. Sie basiert nicht nur auf ihrer früheren Position bei der Byblos Bank. Es umfasst ein seit Jahren entwickeltes Netz: Der Staat ist das strukturelle Problem, der Bankensektor hat als Finanzierungs- und Stabilitätsmechanismus gedient, und der Ausstieg aus der Krise muss einen wesentlichen Beitrag zum Staat und zum Vermögen der Zentralbank leisten. Dieses Netz ist jetzt sehr nah an dem, was der Bankenverband gegen die Regierung und den Währungsfonds verteidigt.

Seine Verbindung mit dem ABL-Forschungsapparat fügt eine institutionelle Dimension hinzu

Ghobrils Berufsbiographie erwähnt seine Teilnahme am Forschungs- und Studienkomitee der Libanesischen Bankenvereinigung. Dies bedeutet nicht, dass er alle Positionen der Organisation entworfen oder genehmigt hat. Dies zeigt jedoch, dass seine Beziehung zum Sektor seine Beschäftigung bei der Byblos Bank übersteigt. Er beteiligte sich an dem Ökosystem, in dem Banken ihre wirtschaftlichen Analysen erstellen und ihre Argumente zur öffentlichen Politik strukturieren.

Seine Ankunft bei der Bank of Lebanon rückt diese Expertise ins Zentrum der Institution, die an der Lösung der Krise beteiligt sein muss. Er wird nicht mehr nur die Zentralbankpolitik eines kommerziellen Establishments kommentieren. Die Abteilung unter ihrer Leitung muss periodische Analysen und Berichte erstellen. Die Zahlen selbst sind umstritten: die Größe des Lochs, die tatsächliche Liquidität der Banken, die Fähigkeit des Staates, einen Beitrag zu leisten, der Wert der Vermögenswerte der Libanesischen Bank und die Ressourcen, die für die Rückgabe der Einlagen erforderlich sind.

Jede Bank of Lebanon Hypothese wird Milliarden von Dollar verteilen

Karim Suaid verteidigt die Unabhängigkeit der Bank des Libanon und weigert sich, zur automatischen Finanzierung der Staatsdefizite zurückzukehren. Diese Doktrin markiert einen Bruch mit bestimmten Praktiken der Vergangenheit. Bei der Verteilung der Verluste muss die Zentralbank jedoch Fragen schlichten, an denen ABL direkte Interessen hat: Staatlicher Beitrag, Reservestatus, Überleben der Bank und Verwendung der Vermögenswerte der Bank of Lebanon.

Eine technische Hypothese kann Milliarden von jedem Akteur zu einem anderen bewegen. Die Berücksichtigung von Mindestreserven als unantastbar reduziert die sofort verfügbaren Ressourcen. Die Anerkennung einer größeren Staatsverschuldung erhöht die öffentliche Belastung. Die Mobilisierung von Gewinnen aus Gold oder anderen Vermögenswerten reduziert den Anteil der Lücke, die den Banken verbleibt. Die strikte Anwendung der Verlusthierarchie erhöht stattdessen den Beitrag von Aktionären und Bankkapital. Die Wirtschaftsforschung der Libanesischen Bank steht daher nicht außerhalb des Konflikts.

Die ersten Berichte werden durch diese Vergangenheit gelesen

Die Bank of Lebanon präsentiert die Schaffung des Postens des Chefvolkswirts als Stärkung der Forschung und Analyse. Die Abteilung muss Jahres- und Quartalsberichte erstellen. Diese Veröffentlichungen werden zeigen, wie die Institution die staatliche Verantwortung, die Liquidität der Banken, den Wert ihrer Vermögenswerte und die Rückzahlungsfähigkeit berechnet.

Die Expertise von Ghobril wurde im Bankensektor aufgebaut und wird von einer identifizierbaren Doktrin begleitet. Wenn zukünftige Analysen auch die Verantwortung der Banken für die Konzentration von Risikopositionen, die angestrebten Renditen, die Risikosteuerung und den Beitrag der Aktionäre dokumentieren, werden sie dieses Netz erweitern. Wenn sie sich hauptsächlich auf Staatsdefizite, Bankschulden und die Vermögenswerte der Bank des Libanon konzentrieren, werden sie eine bereits von der ABL verteidigte Lesung erweitern.

Eine Nominierung im Herzen des Konflikts zur Geschichte des Zusammenbruchs

Sieben Jahre nach 2019 hat sich der Libanon immer noch nicht auf eine gemeinsame Version der Krise geeinigt. Für ABL tragen der Staat und die Bank des Libanon die zentrale Verantwortung und müssen ihre Anleihen und Vermögenswerte mobilisieren, um die Einlagen zurückzugeben. Für den Währungsfonds und die Befürworter einer strengeren Restrukturierung müssen Aktionäre und Bankkapital zunächst Verluste in einer klaren Hierarchie auffangen. Zwischen diesen beiden Ansätzen liegt das Schicksal von zig Milliarden Dollar.

Nasib Ghobrils Ernennung kommt genau an diesem Bruchpunkt. Vor 2019 verurteilte er öffentliche Ungleichgewichte und behielt gleichzeitig das Vertrauen in die Fähigkeit des Banken- und Währungssystems, die Stabilität aufrechtzuerhalten. Nach 2019 verteidigte er mehrere Thesen, die in den Argumenten des Bankenverbandes eine zentrale Rolle spielten: finanzielle Verantwortung des Staates, Schutz der Mindestreserven, mögliche Mobilisierung der Vermögenswerte der Libanesischen Bank und Weigerung, die Banken den Großteil der Verluste tragen zu lassen. Dieses Netz wird nicht mehr nur von einer Geschäftsbank oder einem Bankforschungskomitee getragen. Sein Autor wird einen Teil der Wirtschaftsforschung der Bank of Lebanon in dem Moment leiten, in dem die Institution mitentscheiden muss, wie die Verluste letztendlich verteilt werden.