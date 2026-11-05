Dahr al-Baidar Untersuchung: zwei Haftbefehle

Die Anhörung am 5. November im Fall Dahr al-Baydar führte zu zwei Haftbefehlen gegen bereits inhaftierte Ali al-Kourdi und Haytham Amhaz. Richter Ghada Bou Alwan interviewte sie in Anwesenheit ihres Anwalts. Die Anhörungen anderer beschuldigter Personen werden nach der Einreichung von Verfahrensausnahmen bis zum 17. November verschoben. Die Militärstaatsanwaltschaft muss ihre Stellungnahme abgeben, bevor der Richter entscheidet. Dieser Schritt ist keine Überzeugung und greift den Verantwortlichkeiten nicht vor.

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In der Dahr al-Baydar Untersuchung, der erste militärische Untersuchungsrichter ausgestellt zwei Haftbefehle am Donnerstag, 5. November 2026. Ghada Bou Alwan traf diese Entscheidung nach Interviews mit Ali al-Kourdi und Haytham Amhaz. Beide Männer wurden bereits im Falle der Verbringung von Sprengstoffen in diesem Gebiet festgenommen.

Die Verhöre fanden in Anwesenheit ihres Anwalts Maan Assaad statt. Die libanesische offizielle Agentur und mehrere Medien berichteten über diese Phase der Untersuchung. Die Haftbefehle wurden in Anwesenheit der betroffenen Personen ausgestellt. Sie sind keine Überzeugung.

Dahr al-Baidar Untersuchung: die 17. November Follow-up

Der Richter hat die Vernehmung anderer Angeklagter, die nicht in Haft sind, bis zum 17. November verschoben. Ihr Anwalt machte verfahrensrechtliche Ausnahmen. Die Militärstaatsanwaltschaft muss sie prüfen und ihre Meinung äußern.

Der Richter muss dann über diese Ausnahmen entscheiden. Die vorliegenden Informationen greifen ihrer Entscheidung über die von der Verteidigung erhobenen Einwände nicht vor.

Diese Anhörung wurde nach Abschluss der Voruntersuchungen erwartet, die von der Geheimdienstabteilung der Internen Sicherheitskräfte durchgeführt wurden. Die der Staatsanwaltschaft übermittelte Akte enthielt Überwachungsbilder und Telefondaten. Ihre Existenz reicht nicht aus, um individuelle Verantwortlichkeiten festzulegen.

Die am 5. November angekündigte gerichtliche Ernennung erfolgte daher für die beiden inhaftierten Männer. Der neue Punkt ist die Erteilung von Mandaten gegen sie. Die anderen Anhörungen stehen noch aus.

Die verfolgten Personen werden weiterhin als unschuldig angesehen. Der offizielle Bericht der Agentur veröffentlicht nicht die vollständigen Aussagen der beiden Männer oder die detaillierten Gründe für die Warrants. Die nächste Anhörung ist für den 17. November geplant.

Quellen und Referenzen

Abbildung: Hauptquartier des Militärgerichts in Beirut, Foto der Libnanews-Archive, Datum der Schießerei und Fotograf nicht angegeben. Editorial Dressing unterstützt von IA von diesem echten Foto. Das Bild stellt nicht die Anhörung vom 5. November 2026 dar.Quelle Foto.

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