5 novembre 2026
Leserkonto
Deutsch
RSS
Das Bürgermedium des Libanon
Alle Ressorts

Nachrichten

Dahr al-Baidar Untersuchung: zwei Haftbefehle

Libnanews
· 2 Min. Lesezeit · 5 vues

Die Anhörung am 5. November im Fall Dahr al-Baydar führte zu zwei Haftbefehlen gegen bereits inhaftierte Ali al-Kourdi und Haytham Amhaz. Richter Ghada Bou Alwan interviewte sie in Anwesenheit ihres Anwalts. Die Anhörungen anderer beschuldigter Personen werden nach der Einreichung von Verfahrensausnahmen bis zum 17. November verschoben. Die Militärstaatsanwaltschaft muss ihre Stellungnahme abgeben, bevor der Richter entscheidet. Dieser Schritt ist keine Überzeugung und greift den Verantwortlichkeiten nicht vor.

Couverture Justice : Dahr el-Baïdar, deux mandats d’arrêt. Prochaine audience le 17 novembre. Photo d’archives du siège du tribunal militaire à Beyrouth.
Dahr el-Baïdar : deux mandats d’arrêt. Prochaine audience : 17 novembre. Photo d’archives du tribunal militaire à Beyrouth. © Photo d’archives : Libnanews. Habillage éditorial assisté par IA.
Zum Speichern anmelden
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةEspagnolItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

In der Dahr al-Baydar Untersuchung, der erste militärische Untersuchungsrichter ausgestellt zwei Haftbefehle am Donnerstag, 5. November 2026. Ghada Bou Alwan traf diese Entscheidung nach Interviews mit Ali al-Kourdi und Haytham Amhaz. Beide Männer wurden bereits im Falle der Verbringung von Sprengstoffen in diesem Gebiet festgenommen.

Die Verhöre fanden in Anwesenheit ihres Anwalts Maan Assaad statt. Die libanesische offizielle Agentur und mehrere Medien berichteten über diese Phase der Untersuchung. Die Haftbefehle wurden in Anwesenheit der betroffenen Personen ausgestellt. Sie sind keine Überzeugung.

Dahr al-Baidar Untersuchung: die 17. November Follow-up

Der Richter hat die Vernehmung anderer Angeklagter, die nicht in Haft sind, bis zum 17. November verschoben. Ihr Anwalt machte verfahrensrechtliche Ausnahmen. Die Militärstaatsanwaltschaft muss sie prüfen und ihre Meinung äußern.

Der Richter muss dann über diese Ausnahmen entscheiden. Die vorliegenden Informationen greifen ihrer Entscheidung über die von der Verteidigung erhobenen Einwände nicht vor.

Diese Anhörung wurde nach Abschluss der Voruntersuchungen erwartet, die von der Geheimdienstabteilung der Internen Sicherheitskräfte durchgeführt wurden. Die der Staatsanwaltschaft übermittelte Akte enthielt Überwachungsbilder und Telefondaten. Ihre Existenz reicht nicht aus, um individuelle Verantwortlichkeiten festzulegen.

Die am 5. November angekündigte gerichtliche Ernennung erfolgte daher für die beiden inhaftierten Männer. Der neue Punkt ist die Erteilung von Mandaten gegen sie. Die anderen Anhörungen stehen noch aus.

Die verfolgten Personen werden weiterhin als unschuldig angesehen. Der offizielle Bericht der Agentur veröffentlicht nicht die vollständigen Aussagen der beiden Männer oder die detaillierten Gründe für die Warrants. Die nächste Anhörung ist für den 17. November geplant.

Quellen und Referenzen

Abbildung: Hauptquartier des Militärgerichts in Beirut, Foto der Libnanews-Archive, Datum der Schießerei und Fotograf nicht angegeben. Editorial Dressing unterstützt von IA von diesem echten Foto. Das Bild stellt nicht die Anhörung vom 5. November 2026 dar.Quelle Foto.

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IA

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Alle Artikel dieses Autors →

Kommentare

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *