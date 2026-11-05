US-Hilfe für Israel: Das Waffengesetz

Die US-Hilfe für Israel finanziert Aufträge mit Laufzeiten von mehr als 2028. Zwischen F-15, F-35 und Apache würde das Stoppen von Subventionen keine Verträge oder Abhängigkeiten beseitigen. Analyse der Beträge, Zeitpläne und Optionen für die Verteilung der Rechnung zwischen Washington und dem israelischen Haushalt in den folgenden Jahren.

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Die US-Hilfe für Israel könnte ihre Form ändern, lange bevor die bereits bestellten Waffen geliefert wurden. Dies ist das Haupthindernis für einen schnellen Zusammenbruch der angekündigten Finanzierung von Donald Trump. Die militärische Beschaffung folgt viel längeren industriellen, vertraglichen und budgetären Zeitplänen als eine Erklärung des Präsidenten. Die Reduzierung der Subventionen bleibt eine politische Option. Sie erfordert jedoch eine Entscheidung darüber, wer die Fristen festlegt, welche Programme beibehalten werden und zu welchen Kosten andere verlangsamt werden könnten.

Am 3. November kündigte der US-Präsident seine Absicht an, die jährliche Hilfe ab 2027 zu beenden. Er wollte jedoch weiterhin Waffen an Israel verkaufen. Die Modalitäten dieses Übergangs müssen geklärt werden. Neben dieser Anzeige, die bereits von Libnanews verarbeitet wurde, zeigt die Bestelldatei eine Beziehung, die schwieriger zu lösen ist als nur eine jährliche Zahlung.

Laut einer am 5. November veröffentlichten Umfrage des Wall Street Journal müssten nach 2028 noch etwa 10 Milliarden Dollar finanziert werden. Die Zeitung zitiert einen Brief des Außenministeriums an den Vertreter Joaquin Castro, in dem die israelischen Befehle vom 1. April beschrieben werden. Diese Fristen könnten US-Hilfe, israelische Ressourcen oder beides mobilisieren. Sie stellen daher keine automatische neue US-Schuld dar.

Was wirklich von der US-Hilfe für Israel abgedeckt wird

Der aktuelle Rahmen geht auf das im September 2016 unterzeichnete Memorandum of Understanding zurück. Es deckt die US-Geschäftsjahre 2019 mit 2028 ab und stellt 38 Milliarden US-Dollar bereit. Zuschüsse aus dem Foreign Military Financing Programm, oder FMF, belaufen sich auf 33 Milliarden. Die restlichen 5 Milliarden Dollar beziehen sich auf die Raketenabwehr. Der jährliche Referenzzinssatz beträgt 3,3 Milliarden US-Dollar für die militärische Beschaffung und 500 Millionen US-Dollar für Raketenprogramme. Insgesamt 3,8 Milliarden.

Die 38 Milliarden repräsentieren das gesamte Jahrzehnt. Sie sind noch keine intakte Reserve, aus der Israel heute schöpfen könnte. Das Protokoll ist auch eine politische Verpflichtung, kein Vertrag, der automatisch jede Zahlung garantiert. Die Beträge unterliegen weiterhin den von den Parlamentariern bewilligten Mitteln. Der Congressional Research Service, der CRS, erinnert daran in einer Notiz vom 4. Juni 2026.

Die US-Übungen enden am 30. September. Eine für das Kalenderjahr 2027 angekündigte Rücknahme wird daher in den Steuerjahren 2027 und 2028 des Protokolls nicht genau überlagert. Um eine Kürzung zu messen, müssen der Zeitpunkt, zu dem sie wirksam wird, die betreffenden Mittel und die Behandlung der bereits zugewiesenen Mittel bekannt sein. Die Entscheidung über neue Zuschüsse und die Abwicklung früherer Mittelbindungen sind zwei getrennte Transaktionen.

Diese Architektur fügt außergewöhnliche Finanzierung hinzu. Mit dem Zusatzgesetz vom 24. April 2024 wurden unter anderem 3,5 Milliarden US-Dollar an FMF erschlossen. Es stellt auch 5,2 Milliarden für Raketen- und Laserabwehr zur Verfügung, darunter 1,2 Milliarden für Iron Beam. Andere Zeilen des Textes beziehen sich auf US-Aktien oder Operationen. Das Hinzufügen des gesamten Pakets, indem es als direkt an Israel gezahltes Geld dargestellt wird, würde daher die Analyse verzerren.

Heute bestellen mit Einnahmen morgen erwartet

Der Ursprung der Lücke liegt in der mehrjährigen Finanzierung der Beschaffung. Dank des Mechanismus namenscashflow-finanzierungIsrael kann Zahlungen für eine Übernahme über mehrere Jahre planen. Es antizipiert zukünftige FMF-Zuteilungen, anstatt den vollen Betrag sofort zu zahlen. Diese Flexibilität ermöglicht es, Produktionskapazitäten zu reservieren und Programme zu engagieren, deren Umsetzung lange dauern wird.

Die SRC beschreibt auch für bestimmte Käufe von F-35 ein Zahlungsaufschubsystem, an dem ein von der Citibank geführtes Bankenkonsortium beteiligt ist. Der Hersteller erhält seine Zahlung, während die Fristen nach einem vereinbarten Zeitplan verteilt werden. Diese Organisation bringt das Tempo der Finanzierung näher an das der erwarteten Ressourcen. Es wird das Gesetz nicht aufgehoben, wenn zukünftige Subventionen reduziert werden.

Es gibt sogar eine spezifische Vereinbarung für Verkäufe, die das aktuelle Protokoll oder seinen 33 Milliarden FMF-Umschlag überschreiten. DiesBesondere Abrechnungsvereinbarungermöglicht die Mobilisierung der israelischen nationalen Reserven, insbesondere zur Deckung der finanziellen Verantwortung im Zusammenhang mit einer möglichen Kündigung. Daher sieht das System bereits vor, dass bestimmte Verpflichtungen eher auf Israel als auf neuen amerikanischen Spenden basieren.

Die Unterscheidung ist entscheidend. Ein Befehl beweist nicht, dass Washington versprochen hat, jeden Fälligkeitstermin zu bezahlen. Es beweist auch nicht, dass der Kongress bereits für die entsprechenden Mittel gestimmt hat. Es zeigt jedoch, dass eine Vorwegnahme der Finanzierung in die militärische Planung aufgenommen wurde. Um diese Erwartung zu ändern, bedarf es eines neuen Finanzplans mit möglichen Konsequenzen für andere Verteidigungsausgaben.

Die F-15 zeigt die Additionsfalle

Das F-15IA-Programm versteht, warum Waffenverkaufszahlen mit Vorsicht behandelt werden sollten. Im August 2024 informierten die Vereinigten Staaten den Kongress über einen möglichen Verkauf, der auf 18,82 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde. Der Umfang umfasste bis zu 50 neue Flugzeuge, die Modernisierung bestehender 25 F-15I, Ausrüstung und Support. Eine solche Benachrichtigung öffnet den Weg für eine Transaktion. Es zertifiziert keinen festen Auftrag der angekündigten Gesamtheit.

Im November 2024 kündigte das israelische Verteidigungsministerium eine Vereinbarung von 5,2 Milliarden Dollar für 25 F-15 an. Es enthält eine Option für weitere 25. Die Lieferungen waren ab 2031 geplant, mit vier bis sechs Flugzeugen pro Jahr. Der Zeitplan war also bereits einige Jahre nach dem Auslaufen des aktuellen Hilfsprotokolls.

Eine weitere Etappe erschien am 29. Dezember 2025. Boeing erhielt einen amerikanischen Vertrag mit einer Obergrenze von 8,5777 Milliarden US-Dollar. Es umfasst 25 F-15IA und eine Option von 25 zusätzlichen Geräten. Der Auftrag umfasst insbesondere Design, Integration, Test, Produktion und Lieferung, mit einem geplanten Abschluss Ende 2035. Zum Zeitpunkt der Zuteilung wurden 840 Millionen US-Dollar an FMS-Fonds gebunden. Diese Zahl bedeutet nicht unbedingt einen bereits ausgezahlten Betrag.

Diese drei Beträge sollten nicht addiert werden: Sie beziehen sich auf verschiedene Phasen und Grenzen desselben Programms. Öffentliche Dokumente erlauben es nicht, die beiden letzten Zahlen vollständig in Einklang zu bringen. Andererseits schaffen sie eine solide Realität: Ein Teil der Abrüstungsbeziehungen ist bis Mitte des nächsten Jahrzehnts organisiert.

Unterzeichnete Verträge, Optionen und Lieferungen

Die anderen Programme bestätigen diese Ausbreitung. Im Juni 2024 unterzeichnete Israel ein Angebots- und Annahmeschreiben für weitere 25 F-35 mit Wartung und Unterstützung. Der Betrag beträgt etwa 3 Milliarden Dollar, finanziert durch US-Hilfe. Die Lieferungen dieser Tranche sollen 2028 beginnen, mit der angekündigten Rate von drei bis fünf Flugzeugen pro Jahr.

Der Fall der Apache-Hubschrauber zeigt, warum eine Genehmigung nicht mit dem endgültig unterzeichneten Kauf verwechselt werden sollte. Die US-Benachrichtigung vom 30. Januar 2026 beinhaltete einen möglichen Verkauf von 30 AH-64E und ihre Unterstützung für 3,8 Milliarden US-Dollar. Am 14. Oktober kündigte das israelische Ministerium eine Vereinbarung für 12 Flugzeuge an, die in den frühen 2030er Jahren erwartet werden. Seine Aussage gibt keinen Preis: Die Bereitstellung der 3,8 Milliarden für die einzigen zwölf Hubschrauber wäre nicht gerechtfertigt.

Programm Dokumentierter Schritt Zeitplan oder abzuziehender Betrag F-15IA Israelisches Abkommen im November 2024 für 25 Flugzeuge angekündigt, mit Option 5,2 milliarden us-dollar; erste auslieferungen im jahr 2031 angekündigt F-35 Vereinbarung unterzeichnet im Juni 2024 für 25 zusätzliche Flugzeuge Rund 3 Milliarden US-Dollar; Lieferungen ab 2028 AH-64E Apache Vereinbarung im Oktober 2026 für 12 Hubschrauber angekündigt Unveröffentlichter Betrag; Lieferungen in den frühen 2030er Jahren KC-46 Sechs Lieferungen im Vertrag nach Boeing im Mai 2026 Erste Lieferung angekündigt am 27. Mai 2026

Diese Elemente beschreiben verschiedene Programme und Schritte. Sie stellen keine Berechnung des zu finanzierenden Restbetrags dar.

Am 3. Mai 2026 genehmigte Israel auch den Erwerb einer vierten F-35-Staffel und einer zweiten F-15IA-Staffel. Das Kommuniqué forderte weiterhin den Abschluss der Vereinbarungen. Dieses einheitliche grüne Licht auf Ministerebene reicht daher nicht aus, um eine feste neue Ordnung zu schaffen. Ebenso können die Beschlüsse vom Mai und Oktober nicht automatisch in eine am 1. April angenommene Verpflichtungserklärung aufgenommen werden.

Stoppen von Subventionen bedeutet nicht Stoppen von Lieferungen

US-Militärverkäufe folgen mehreren Schritten: Benachrichtigung an den Kongress, Kaufvertrag, Industrieverträge, Fundraising, Produktion und Lieferung. Diese Schritte können sich überschneiden und ihre Beträge entwickeln sich. Eine Rechnung kann der Ankunft der Ausrüstung vorausgehen; Eine Lieferung kann auch nach dem Ende des Geschäftsjahres erfolgen, das seinen Kauf finanziert hat.

Die US-amerikanische Agentur für Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich, die DSCA, legt die Regeln in ihrem Finanzhandbuch fest. FMF-Fonds, die an den FMS-Treuhandfonds übertragen werden, können für zukünftige Zahlungen, die ihrem Zweck entsprechen, weiterhin verfügbar sein. Eine Entnahme der neuen Mittel würde daher nicht automatisch die bestehenden Konten entfernen und die entsprechenden Bestellungen nicht allein annullieren.

Umgekehrt garantiert die Aufrechterhaltung des Verkaufs nicht ihre Finanzierung durch Washington. Israel könnte weiterhin dasselbe Flugzeug mit mehr inländischen Ressourcen kaufen. Für jedes Programm sind die bereits abgedeckten Zahlungen von den Zahlungen auf der Grundlage künftiger Mittel zu unterscheiden. Es sollte auch festgelegt werden, welche Verpflichtungen eine Vertragsänderung überleben würden.

Industrielle Abhängigkeit bleibt bestehen

Finanzielle Abhängigkeit fasst die Beziehung nicht zusammen. Das SIPRI-Forschungsinstitut schätzt den amerikanischen Anteil auf 68% des Volumens der israelischen Importe großer Waffen in den Jahren 2021-2025. Der deutsche Anteil liegt bei 31%. Dieser Indikator misst große Waffentransfers, nicht den Anteil der USA am gesamten israelischen Militärhaushalt oder an der gesamten im Einsatz befindlichen Ausrüstung.

Eine weitgehend amerikanische Flotte erfordert Teile, Upgrades, Wartungsdienste und Kontinuität der Lieferungen. Einen amerikanischen Zuschuss durch israelische Mittel zu ersetzen, ist eine Haushaltsentscheidung. Der Ersatz eines anderen Flugzeugs durch ein bereits integriertes Flugzeug ist eine längere militärische Transformation. Der SRK stellt fest, dass Israel auch nach einer Reduzierung der Hilfe von den US-Lieferketten abhängig bleiben könnte.

Auch die Zahlung aus inländischen Ressourcen hebt nicht alle US-Regeln für den Export und die Verwendung von Ausrüstung auf. Der genaue Umfang der Beschränkungen variiert je nach rechtlichen Vereinbarungen und Finanzierung. Es wäre daher irreführend, die Selbstfinanzierung als völlige Kauf- und Beschäftigungsfreiheit darzustellen.

Drei Ausfahrten mit unterschiedlichen Kosten

Eine erste Option wäre die Organisation eines Auslaufs, bei dem bestehende Programme von neuen unterschieden werden. Beide Länder könnten einen Übergangsplan aushandeln, der Zeit für die Aufnahme von Fristen bietet. Dies würde den unmittelbaren Schock verringern, aber die von Washington angestrebten Einsparungen verzögern. Vor allem würde es eine genaue Definition der Verpflichtungen erfordern, die künftige Mittel weiterhin unterstützen würden.

Ein zweiter Weg wäre, Subventionen durch israelische Ressourcen zu ersetzen. Die Regierung könnte Einnahmen erhöhen, Ausgaben umverteilen oder Finanzierung suchen. Die Kosten würden nicht verschwinden: Sie würden sich auf den nationalen Haushalt und gegebenenfalls auf zusätzliche Zinsen verschieben. Ohne einen vollständigen Zeitplan der Verträge ist es unmöglich, den jährlichen Aufwand oder die Kompromisse zwischen militärischer Beschaffung, zivilen Ausgaben und Schulden ernsthaft einzuschätzen.

Die dritte Option würde übertragen, reduzierte Mengen oder beendet werden. Es könnte einige zukünftige Zahlungen erleichtern, würde es jedoch Vertragskosten und Kapazitätsverzögerungen aussetzen. Die FMS-Regeln sehen eine finanzielle Haftung bei Kündigung vor. Da die einzelnen Bestimmungen der betreffenden Vereinbarungen nicht alle öffentlich sind, kann kein Gesamtbetrag der Ausgleichszahlungen mit Sicherheit vorgezogen werden.

Koproduktion zahlt nicht alle Rechnungen

Eine verstärkte industrielle Zusammenarbeit ist ein weiterer Weg für die US-Debatte. Es würde einige der Spenden durch gemeinsame Programme, Forschung und Cross-Einkauf ersetzen. Bestimmungen, die im Defence Authorization Bill für 2027 (NDAA) diskutiert werden, zielen darauf ab, diese Zusammenarbeit zu entwickeln. Sie sollten nicht als bereits angenommene Regelung oder als Finanzierung für frühere Aufträge dargestellt werden.

Gemeinsame Projekte gibt es bereits. Der SRK stellt fest, dass der Kongress für 2026 202 Millionen Dollar für die Verteidigungszusammenarbeit außerhalb des aktuellen Protokolls gestimmt hat. Dies zeigt, dass eine Arbeitsbeziehung mehrere Haushaltskanäle nutzen kann. Dies macht diese Kredite nicht austauschbar mit den Milliarden von Subventionen, um Ausrüstung zu erwerben.

Die Verlagerung von Finanzmitteln in die Forschung oder Koproduktion würde ihren Bestimmungsort, ihre Kontrolle und ihre Begünstigten verändern. Es sollte geklärt werden, welche Projekte Geld erhalten, welche technologischen Rechte geteilt werden und ob die Kredite amerikanischen, israelischen oder gemeinsamen Bedürfnissen dienen. Ein neuer Industrierahmen würde die alten Fristen nur dann bezahlen, wenn die Texte und die Vereinbarungen dies ausdrücklich zulassen.

Der nächste Schritt werden die vom Kongress tatsächlich bewilligten Mittel und die Bedingungen für ein mögliches neues bilaterales Abkommen sein. Die Zahlungspläne für laufende Verträge werden ebenso entscheidend sein. Bestellungen machen einen schnellen Ausstieg teuer und komplex. Sie machen die Fortsetzung der Subventionen rechtlich nicht unvermeidlich. Zwischen den beiden soll noch eine Rechnung verteilt werden, von der ein Teil weit über 2028 hinausgeht.

Fotoarchiv: Betankung einer israelischen F-35 während ihres Transfers nach Israel, 6. Dezember 2016. 1. Lt. Erik D. Anthony / US Air Force, via DVIDS. Gemeinfrei. Editorial Layout Libnanews unterstützt von IA von diesem echten Foto.Originalfotografie und RechteDas Auftreten visueller Informationen des US-Kriegsministeriums (DoW) impliziert oder stellt keinen DoW-Schlaf dar.

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