Libanon bereitet seine Anträge auf COP31 d’Antalya vor. Tamara El-Zein möchte, dass die mit Kriegen und Wiederaufbau verbundenen Umweltemissionen und -schäden anerkannt werden. Sie unterstützt Zuschüsse, an fragile Länder angepasste Verfahren und Kriterien, die nationale Kapazitäten berücksichtigen. Der Minister fordert auch eine umfassende Umweltprüfung der digitalen Technologie. Diese Vorschläge werden die libanesischen Verhandlungsführer leiten, ohne dass es sich dabei um Beschlüsse handelt, die bereits von der internationalen Konferenz angenommen wurden.

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Der Libanon will die Klimakosten von Kriegen in die COP31-Entscheidungen einbeziehen. In einem am 4. November veröffentlichten Bericht stellt Tamara El-Zein diese Priorität der nationalen Verhandlungsdelegation vor. Der Umweltminister fordert, dass die zerstörten Länder die mit ihrem Wiederaufbau verbundenen Emissionen nicht allein tragen. Sie fordert auch Spenden statt neue Schulden. Diese Positionen werden in Antalya, Türkei, verteidigt, wo die Konferenz vom 9. bis 20. November 2026 stattfindet.

Die Klimakosten von Kriegen jenseits von Kämpfen

Die libanesische Nachfrage deckt den gesamten Kriegszyklus ab. Tamara El-Zein möchte die Herstellung, Entwicklung und den Transport von Waffen integrieren. Ihre Verwendung, Zerstörung und Umweltschäden fallen ebenfalls in den vorgeschlagenen Anwendungsbereich. Schließlich bat sie, den Wiederaufbaubedarf zu berücksichtigen. Der Ansatz geht daher über die einzigen Emissionen hinaus, die bei militärischen Operationen entstehen.

Der Minister plädiert für die Berücksichtigung der Ursachen dieser zusätzlichen Ausgaben und Fragen. Seiner Ansicht nach kann der Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur nicht behandelt werden, ohne die Umstände zu untersuchen, die diese Arbeit auferlegt haben. Die betroffenen Länder müssen ihre Dienstleistungen wiederherstellen und gleichzeitig ihre Klimaverpflichtungen einhalten. Beirut will, dass internationale Regeln diese Einschränkung der Hilfs- und Finanzierungsmechanismen anerkennen.

Die Position beinhaltet auch einen Antrag auf Verantwortung. Tamara El-Zein will Unterstützungs- und Entschädigungsmechanismen, die die für den Schaden verantwortlichen Akteure berücksichtigen. Sie forderte ausdrückliche Bestimmungen in den Beschlüssen und Empfehlungen der Konferenz. Dies ist ein Verhandlungsziel. Kein internationales Abkommen zu diesem Vorschlag wurde im Protokoll der Sitzung angekündigt.

Spenden, um eine neue Schuldenlast zu vermeiden

Die Art der Finanzierung ist die zweite zentrale Komponente des Prozesses. Der Minister fordert eine Aufstockung der Mittel für die Entwicklungsländer. Es verteidigt eine Priorität für Zuschüsse gegen Kredite. Für Staaten, die durch Krieg und Finanzkrisen geschwächt sind, sollte der Zugang zu Geldern keine neuen Schulden verursachen.

Dieser Antrag betrifft auch die Zugangsbedingungen. Tamara El-Zein will einfachere und schnellere Verfahren. Er fordert dringende und flexible Mechanismen für fragile Länder. Die auferlegten Bedingungen müssen seiner Ansicht nach die Wiederauffüllungskapazitäten und den Entwicklungsbedarf berücksichtigen. Ziel ist es, konkrete Projekte über die Ankündigung einer Strategie hinaus zu ermöglichen.

Das Treffen wurde jedoch von keiner neuen Finanzierung für den Libanon begleitet. Sie enthält auch keine Liste der jetzt finanzierten Projekte. Der Minister gibt den Verhandlungsführern vor der Konferenz Anleitung. Finanzierung, Beträge und Bedingungen hängen von getrennten Entscheidungen ab, die in diesem Stadium nicht festgelegt werden.

Messung der Verpflichtungen nach nationaler Kapazität

Die Delegation sollte sich auch für Änderungen der Indikatoren zur Überwachung der Klimaverpflichtungen einsetzen. Tamara El-Zein forderte, die Bewertung nicht auf absolute Maßnahmen zu beschränken. Er schlägt vor, relative Indikatoren zu kombinieren. Sie sollten die wirtschaftlichen Ressourcen, den Entwicklungsstand und die besonderen Umstände jedes Landes berücksichtigen.

Dieser Standpunkt bezieht sich auf Beiträge, die auf nationaler Ebene festgelegt werden. Diese Verpflichtungen bilden einen der Rahmenbedingungen für die staatliche Beteiligung an den Klimaschutzbemühungen. Der Minister bestreitet die Anwendung einheitlicher Kriterien auf Länder, deren Mittel sehr unterschiedlich sind. Seine Intervention fordert eine Verbindung zwischen Verpflichtungen und verfügbaren Verantwortlichkeiten und Fähigkeiten.

In den veröffentlichten Elementen wird keine neue Berechnungsformel beschrieben. Die libanesische Position kann daher nicht als bereits operativer Indikator dargestellt werden. Es handelt sich auch nicht um eine allgemeine Ausnahme von den Bemühungen. Der Antrag zielt auf eine gerechtere Bewertung und geeignete Mittel zur Erfüllung der Verpflichtungen ab.

Das Digitale unterliegt einer vollständigen Überprüfung

Tamara El-Zein will auch einen Vorschlag zu den Umweltauswirkungen von Technologien machen. Insbesondere werden künstliche Intelligenz und digitale Werkzeuge genannt. Ihr Interesse sollte ihrer Ansicht nach nicht zu ihrer systematischen Einstufung als umweltfreundliche Lösungen führen. Sie fordert eine Bewertung ihrer gesamten Lebensspanne.

Dieser Ansatz umfasst die Nutzung natürlicher Ressourcen, den Energieverbrauch, Emissionen und andere Umweltbelastungen. Der Minister schlägt vor, diese Kosten mit den Möglichkeiten der Instrumente zu vergleichen. Sie fordert kein generelles Verbot künstlicher Intelligenz in den veröffentlichten Stellungnahmen. Seine Intervention konzentrierte sich auf die Kriterien für die Bewertung ihrer Verwendung.

Es gibt keine Schätzung des Fußabdrucks der libanesischen digitalen Technologie, die diesen Vorschlag begleitet. Es wird keine Unternehmensklassifizierung oder Bilanz spezifischer Ausrüstungen vorgelegt. Das Thema bleibt eine Verhandlungsrichtung, verbunden mit der breiteren Forderung nach umfassenden Bewertungen. Sie ersetzt nicht die Hauptfrage der Finanzierung und der Folgen von Kriegen.

Bedarfsgerechter Zugang zu Mitteln

Schließlich besteht der Minister auf der Unabhängigkeit der Klimafinanzierung. Er fordert den Ausschluss politischer Erwägungen, Vorurteile und Diskriminierung bei der Überprüfung von Projekten. Ihrer Ansicht nach sollten transparente Kriterien auf nationalen Bedürfnissen und Prioritäten basieren. Dasselbe gilt für den Zugang zu technischer Unterstützung.

Diese Position verbindet daher zwei Fragen: das Volumen der verfügbaren Ressourcen und ihre Verteilung. Eine Aufstockung der Mittel reicht nicht aus, wenn die Länder keinen Zugang dazu haben. Der Minister will auch, dass die Verfahren die Zwänge fragiler Verwaltungen begleiten. In der Aufzeichnung wird jedoch kein einzelner Leasinggeber als gegen diese Grundsätze verstoßend identifiziert.

Eine Delegation zur Verteidigung dieser Positionen in Antalya

An dem Treffen nahmen die libanesische technische Gruppe und junge Delegierte teil, die in internationalen Verhandlungen ausgebildet wurden. Es zielte darauf ab, Prioritäten zu setzen und ihre Arbeit zu lenken. Tamara El-Zein bittet sie, ihre Positionen mit befreundeten Ländern abzustimmen. Sie will gemeinsame Vorschläge, unter Wahrung der eigenen Interessen des Libanon.

Die Delegation kam in einem frühen Kalender. Die Konferenz der Vereinten Nationen beginnt am 9. November in Antalya und muss bis zum 20. November fortgesetzt werden. Die libanesischen Ankündigungen gehen daher den Diskussionen voraus. Sie präjudizieren nicht den endgültigen Platz der Forderungen Beiruts in den ausgehandelten Texten.

Der nächste konkrete Punkt wird ihre Übersetzung in die Arbeit der Konferenz sein. Der Minister bat darum, über die Darstellung nationaler Schwierigkeiten hinauszugehen. Sie fordert Regeln, die die Verantwortung, den Wiederaufbaubedarf und das Recht auf Entwicklung berücksichtigen. Finanzierungsvereinbarungen, Kriterien und Kriegsbestimmungen müssen noch verhandelt werden.

Quellen

Al Sharq, 5. November 2026, Ausgabe, S. 11.

Libanon-Debatte, NNA-Bericht, 4. November 2026;Icon News, Transkript, 4. November 2026.

UNFCCC: Offizielle COP 31 Termine und Ort.

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