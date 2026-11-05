Cristiano Ronaldo kündigt seinen internationalen Ruhestand am 5. November 2026 im Alter von 41 Jahren an. Der Portugiese hat 234 Auswahlen und 146 Tore nach 23 Jahren mit seinem Land. Seine Abreise kam nach der Krise mit Jorge Jesus und eröffnete eine neue Bühne für die Auswahl, die dem Völkerbund verpflichtet war.

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Cristiano Ronaldo kündigt seinen internationalen Ruhestand an. Der 41-jährige portugiesische Stürmer formalisierte seine Entscheidung am Donnerstag, den 5. November 2026 in einem Video, das auf seinem Instagram-Account veröffentlicht wurde. Es endet ein Kurs begann im August 2003, nach 23 Jahren unter dem nationalen Trikot. Zum Zeitpunkt dieser Ankündigung hatte er 234 Auswahlen und 146 Tore, zwei Rekorde im internationalen Fußball der Männer. Seine Abreise eröffnet Portugal einige Wochen nach seinem Konflikt mit dem Züchter Jorge Jesus eine neue Etappe.

Die Nachricht ist zuerst an die Portugiesen gerichtet, einschließlich derjenigen, die im Ausland leben. Ronaldo präsentiert seinen Abgang als eine schwierige persönliche Entscheidung. Er geht zurück auf die Verbindung, die mit den Unterstützern, seinen Partnern und den Teams, die ihn begleitet haben, aufgebaut wurde. Die Publikation hat eine einfache Formel: « Portugal wird immer in mir sein ».

Diese Ankündigung betrifft die nationale Auswahl. Es ist keine sofortige Abreisemeldung von Al-Nassr, seinem Club in Saudi-Arabien. Die beiden Termine müssen unterschiedlich bleiben: Der portugiesische Kapitän verlässt den internationalen Fußball, während die Fortsetzung seiner Klubkarriere ein weiterer Kalender ist.

Ronaldo kündigt Ruhestand nach 23 Jahren Auswahl an

In seinem Video verwendet der Spieler das Trikot Nummer 7, um die Übertragung an nachfolgende Generationen zu evozieren. Er dankte Trainern, Managern, medizinischem Personal, Auswahlpersonal und seiner Familie. Er erkennt auch die Niederlagen und die Zeiten, in denen er die Erwartungen der Öffentlichkeit nicht erfüllte.

Der Ton der Botschaft steht im Gegensatz zu dem seines Kommuniqués vom Oktober, das seinen Meinungsverschiedenheiten mit Jorge Jesus gewidmet ist. Diesmal kehrt Ronaldo zu seiner gemeinsamen Reise zurück. Er besteht auf den Menschen, die er traf und was die Nationalhymne vor den Treffen darstellte.

Seine Ankündigung kommt vor Portugals nächsten beiden Treffen im Völkerbund. Die Auswahl soll Dänemark am 14. November in Braga erhalten und dann am 17. November in Cardiff nach Wales reisen. Keines dieser Spiele kann allein auf der Grundlage des Kalenders als Abschiedstreffen des Spielers dargestellt werden.

Eine Entscheidung, der die Krise im September vorausging

Die Frage nach ihrer internationalen Zukunft hatte am 30. September eine andere Dimension angenommen. Ronaldo hatte die portugiesische Rallye in Kopenhagen am Vorabend eines Spiels gegen Dänemark verlassen. Drei Tage zuvor war er beim Sieg gegen Norwegen in Oslo trotz seines Aufwärmens auf der Bank geblieben.

Am 6. Oktober lieferte der Spieler seine Version der Gespräche mit Jorge Jesus. Er beschwerte sich beim Züchter, dass er seine Verpflichtungen bei seiner Verwendung nicht eingehalten habe. Er entschuldigte sich auch bei den Anhängern und räumte ein, dass er die Kundgebung nicht hätte verlassen sollen.

Zu diesem Zeitpunkt schloss Ronaldo noch einen sofortigen Ruhestand aus. Er sagte, er stehe zur Auswahl, vorbehaltlich seiner körperlichen Verfassung und nach einer möglichen Sanktion. Er erklärte auch, dass er einen Start nach der Welt 2026 in Betracht gezogen habe. Der Präsident der Föderation, Pedro Proença, lud ihn dann ein, weiterzumachen.

Die Ankündigung vom 5. November stellt daher eine Änderung dieser Position dar. Sie beendete die Unsicherheit über ihre Bereitschaft, mit der Nationalmannschaft fortzufahren. Es erlaubt jedoch nicht, die Entscheidung auf eine einzige Ursache zurückzuführen oder den letzten privaten Austausch zwischen dem Spieler und portugiesischen Beamten wiederherzustellen.

234 auswahlen und 146 tore zum zeitpunkt der abreise

Ronaldos Einschätzung zeigt das Maß dieses Übergangs. Mit 234 Auftritten hält er den Weltrekord der Männer. Er hatte die frühere Marke des kuwaitischen Bader Al-Mutawa am 23. März 2023 gegen Liechtenstein übertroffen. Er hatte diesen Rekord mit zwei Toren begleitet.

Seine insgesamt 146 Erfolge sind auch die Referenz im internationalen Männerfußball. Ronaldo hatte die Führung in dieser Klassifizierung allein am 1. September 2021 übernommen. Sein Doppel gegen die Republik Irland erlaubte ihm, den Iraner Ali Daei zu übertreffen.

Seine Langlebigkeit übersteigt diese beiden Zahlen. Nach seinem ziellosen Debüt im Jahr 2003 erzielte er von 2004 bis 2026 jedes Jahr für Portugal. Diese Reihe umfasst 23 aufeinander folgende Kalenderjahre. Es veranschaulicht die langfristige Position des Stürmers in der Auswahl, jenseits der Veränderungen von Trainer und Partnern.

Drei Titel mit Portugal

Der internationale Kurs umfasst drei große Trophäen mit der Auswahl: die Euro 2016, dann die Leagues of Nations 2019 und 2025. Diese Erfolge begleiteten Portugals Übergang von einer Mannschaft, die regelmäßig in den letzten Runden läuft, zu einer Auswahl, die in der Lage ist, Finale zu gewinnen.

Der erste Likör bleibt der vom 10. Juli 2016 im Stade de France. Verletzt hatte Ronaldo das Finale gegen die Franzosen in der 25. Minute verlassen. Die Partner hatten das Treffen jedoch dank Eders Verlängerungsziel gewonnen. Der Kapitän hob dann die erste große Trophäe in der Geschichte der Nationalmannschaft.

Der letzte Sieg im Völkerbund, im Juni 2025 in München, hatte ihn erneut in den Mittelpunkt des Ergebnisses gestellt. Ronaldo erzielte gegen Spanien in einem Finale bei 2-2 nach Verlängerung beendet. Portugal hatte die Schießerei auf Tor gewonnen, fünf Siege auf drei. Im Alter von 40 Jahren blieb der Angreifer in einem internationalen Finale entscheidend.

Er spielte dann die Welt 2026. Seine zwei Tore gegen Usbekistan machten ihn zum ersten Spieler, der in sechs Weltcup-Ausgaben erzielte. Letzteres hatte Portugal jedoch nicht den fehlenden WM-Titel eingebracht.

Die Auswahl muss die Fortsetzung organisieren

Ronaldos Abgang betrifft auch das Funktionieren des Teams und seine Führung. Während der Oktoberkrise verteidigte Bruno Fernandes seinen Platz in der Geschichte des portugiesischen Fußballs. Am 3. Oktober lehnte die Gemeinschaft die Idee der Spaltungen in der Gruppe ab und forderte Respekt für die verschiedenen Parteien. Diese Kommentare gingen der Ankündigung des Ruhestands voraus.

Jorge Jesus hat nun eine öffentliche Entscheidung, sich auf die weitere Arbeit vorzubereiten. Die Auswahl adressiert diesen Übergang, indem sie ihren Titel im Völkerbund verteidigt. Die Treffen von Braga und Cardiff werden seine offensiven Entscheidungen und die Aufteilung der Verantwortlichkeiten nach dem Abgang seines historischen Kapitäns beobachten.

Cover Credit: Foto der portugiesisch-iranischen Archive, 25. Juni 2018, Mahdi Zare / Fars News Agency, Fars Media Corporation.Quelle:untercC BY 4.0 LizenzIA-unterstütztes Editorial Framing and Dressing: Libnanews.

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