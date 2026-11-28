WWE kündigte den Tod von Jermaine Haley, auf den Ringen als Bronson Reed bekannt, bei 38. Der australische Wrestler gewann 2021 den nordamerikanischen NXT-Titel und 2024 die Royal Battle zu Ehren von André le Géant nach einem Besuch in Japan.

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WWE kündigte den Tod von Jermaine Haley, auf den Ringen als Bronson Reed bekannt, bei 38. Der australische Wrestler gewann 2021 den nordamerikanischen NXT-Titel und 2024 die Royal Battle zu Ehren von André le Géant nach einem Besuch in Japan.

Jermaine Haley, der australische Wrestler, der von WWE-Zuschauern als Bronson Reed bekannt ist, starb am Freitag, dem 27. November, im Alter von 38 Jahren. WWE kündigte ihren Tod an und schrieb ihn medizinischen Komplikationen zu, ohne die Art davon anzugeben. Es gab keinen Ort und keine Zeit.

Erster NXT Titel gegen Johnny Gargano

Ursprünglich aus Südaustralien, trat Reed 2019 der WWE bei, nachdem er auf mehreren Strecken gekämpft hatte. Er machte sich NXT bekannt, einer WWE-Niederlassung mit eigenen Shows und Meisterschaften. Am 18. Mai 2021 schlug er Johnny Gargano in einem Käfigspiel, um den nordamerikanischen Titel zu gewinnen. Er blieb bis zum 29. Juni im Gürtel, als er Isaiah « Swerve » Scott besiegte.

In Japan Sieg über Kazuchika Okada

Im Jahr 2022 spielte er unter dem Namen Jonah den G1 Climax des New Japan Pro-Wrestling. In Osaka schlug er Kazuchika Okada im Turnier. Dieser Sieg war keine Titeleroberung: Er veranlasste den japanischen Verband, bei seinem Treffen im Oktober einen neuen Kampf zwischen den beiden Männern anzusetzen.

Die Rückkehr zur WWE und der Sieg vom 5. April 2024

Zurück in die WWE unter dem Namen Bronson Reed, gewann er die Royal Battle am 5. April 2024 in Tribut an André le Géant, während derSmackDownSein letzter Fang, der « Tsunami », war eines der charakteristischen Zeichen seines Charakters. Im Mai 2025 kehrte er während derSaturday Nights Hauptveranstaltung, in einer Allianz, die ihn neben Seth Rollins, Bron Breakker und Paul Heyman platziert.

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