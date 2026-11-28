Die B.C.-Aufsichtsbehörde verhängt kanadische Sanktionen in Höhe von 4,9 Millionen US-Dollar gegen Core Capital Partners und vier Personen. Er kam im Januar zu dem Schluss, dass zwei Börsen künstlich aufgeblasen wurden. Es muss noch entscheiden, ob es Gewinne aus diesen Manipulationsoperationen zurückgeben soll.

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Die B.C.-Aufsichtsbehörde verhängt kanadische Sanktionen in Höhe von 4,9 Millionen US-Dollar gegen Core Capital Partners und vier Personen. Er kam im Januar zu dem Schluss, dass zwei Börsen künstlich aufgeblasen wurden. Es muss noch entscheiden, ob es Gewinne aus diesen Manipulationsoperationen zurückgeben soll.

Die B.C. Securities Commission kündigte am Freitag, den 27. November, Verwaltungssanktionen gegen Core Capital Partners und vier verwandte Personen an. Der Auftrag vom 25. November legt die Gesamtstrafe auf 4,9 Millionen C$ fest und erlegt Marktzugangsbeschränkungen auf. Es folgt den Ergebnissen des Januars 2026 zu den Operationen zwischen 2017 und 2019.

Zwei künstlich überhöhte Preise

Der Fall betrifft die Wertpapiere von Block One und d-Integrated/CNRP, zwei börsennotierten Unternehmen in British Columbia. Das Urteil des Boards stellte fest, dass Transaktionen zu einem trügerischen Anschein von Aktivität oder einem künstlichen Preis beigetragen hatten. Sie verwies auf die Verschleierung der tatsächlichen Kontrolle von Unternehmen, die Verbreitung irreführender Pressemitteilungen und die Verwendung ebenso irreführender Werbekampagnen.

Der Prozess, genanntpumpe und deponie, besteht darin, den Preis eines Wertpapiers künstlich aufzublähen und dann Aktien zu diesem Preis zu verkaufen. Käufer können dann für einen Kurs bezahlen, der in erster Linie die Wirkung der Kampagne widerspiegelt, anstatt die Aussichten des Unternehmens. Die Kommission hat in den von ihr gewählten Tatsachen die Rolle jedes Einzelnen unterschieden.

Zwei dauerhafte Verbote, drei getrennte Dauern

Core Capital Partners muss eine Million kanadische Dollar beitragen. Insbesondere verbietet die Kommission ihr, in Wertpapier- und Derivatemärkte einzugreifen oder Wertpapiere zu fördern. Es erließ auch dauerhafte Beschränkungen gegen Kamaldeep Thindal, den geschäftsführenden Gesellschafter und alleinigen Direktor des Unternehmens, und eine Strafe von 1,7 Millionen C $.

Amandeep Thindal, Chief Financial Officer von Core Capital, ist für eine Million kanadische Dollar verantwortlich. Die Kommission hat ihre Verbote auf 25 Jahre festgelegt. Yazan Al Homsi, ehemaliger Vizepräsident für Investitionen, wird mit 850.000 C$ sanktioniert und unterliegt 20-jährigen Beschränkungen. Aarun Kumar, auch bekannt als Aaron Rai Kumar, muss 350.000 C$ zahlen und unterliegt fünfjährigen Beschränkungen.

Für diese drei Personen gilt die Frist ab dem Datum der Bestellung oder der vollständigen Zahlung der Strafe, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt. Die Beschränkungen betreffen unter anderem die Ausübung von Exekutivfunktionen, die Beratung und die Förderung von Wertpapieren. Der Auftrag behält begrenzte Ausnahmen für bestimmte persönliche Investitionen, die über einen registrierten Broker und in den in der Entscheidung vorgesehenen aufgezeichneten Konten getätigt werden.

Restitution der noch zu beschließenden Einnahmen

Die 4,9 Millionen Dollar in kanadischen Dollar sind Verwaltungsstrafen, die an die Kommission zu zahlen sind. Sie stellen keine Rückerstattung für Investoren oder die Höhe der Gewinne dar, die sanktionierte Personen zurückzahlen müssten. Die Kommission behielt sich ihre Entscheidung über die Erstattung vor und kündigte an, die ausführlichen Gründe für ihre Sanktionen zu veröffentlichen. Es gab kein Datum für diese Phase.

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