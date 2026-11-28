Die Ukraine schickte ihren Partnern einen Vorschlag für einen Waffenstillstand im Schwarzen Meer, um ihre Agrarexporte zu sichern. Minister Andri Sybiha sagt, er warte auf eine Moskauer Antwort und sagt, Russland wolle das Öl einbeziehen. Der Text wurde nicht veröffentlicht und keine Einigung angekündigt.

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Die Ukraine schickte ihren Partnern einen Vorschlag für einen Waffenstillstand im Schwarzen Meer, um ihre Agrarexporte zu sichern. Minister Andri Sybiha sagt, er warte auf eine Moskauer Antwort und sagt, Russland wolle das Öl einbeziehen. Der Text wurde nicht veröffentlicht und keine Einigung angekündigt.

Die Ukraine will einen Waffenstillstand am Schwarzen Meer, um die Exporte aus ihren Häfen zu schützen. Sein Außenminister Andri Sybiha teilte Kiew am Freitag, den 27. November, mit, dass seine Regierung ihre Vorschläge an ausländische Partner weitergeleitet habe. Dies kündigte er auf der internationalen Konferenz zur Ernährungssicherheit « Lebensmittel aus der Ukraine » an. Er hat kein Datum für die russische Antwort festgelegt.

Kiew stellt den Vorschlag als Mittel zur Wiederherstellung der Schifffahrtsfreiheit und zur Ermöglichung des Exports landwirtschaftlicher Erzeugnisse vor. Sybiha dankte der Türkei, Ägypten und Indien für ihre Rolle bei den Bemühungen um Deeskalation und Mediation. Er hat nicht detailliert beschrieben, was jedes dieser Länder tun würde, wenn der Vorschlag zu einer Einigung führen würde.

Öl im Herzen der Uneinigkeit

Der Umfang des Waffenstillstands ist der erste Reibungspunkt. Laut Sybiha fordert Moskau, Öl in die Diskussionen einzubeziehen. Der ukrainische Minister ist der Ansicht, dass eine solche Maßnahme unter einen breiteren Energiefrieden fallen könnte, sofern sie alle betroffenen Energieinfrastrukturen und -aktivitäten abdeckt. Für das Schwarze Meer befürwortet sie ein Abkommen, das sich auf landwirtschaftliche Erzeugnisse konzentriert.

Dieser russische Antrag wird vom ukrainischen Minister gemeldet, nicht durch einen gemeinsamen Text. Kiew veröffentlichte den Vorschlag nicht im Detail, und der Kreml gab seine Annahme nicht bekannt. Daher ist nicht festgelegt, welche Schiffe und Ladungen erfasst würden, welche Häfen in die Regelung einbezogen würden oder wer die Verstöße feststellen würde. Die Werbung ändert die Navigationsbedingungen nicht allein.

Was der Präzedenzfall 2022 Maßnahmen

Die Türkei und die Vereinten Nationen hatten bereits 2022 eine Passage für Handelsschiffe ausgehandelt. Die am 22. Juli in Istanbul unterzeichnete Schwarzmeergraininitiative erlaubte den Export aus drei ukrainischen Häfen. Ein Koordinationszentrum in Istanbul verfolgte die Bewegungen und organisierte die Inspektionen. Die Vereinten Nationen verzeichneten 32,8 Millionen Tonnen Getreide und andere Nahrungsmittel, die unter diesem Regime exportiert wurden, bevor es am 17. Juli 2023 endete, als Russland sich weigerte, es zu verlängern.

Dieser Präzedenzfall gibt eine Größenordnung, aber nicht die Verwendung des aktuellen Vorschlags. Die betreffenden Kontrollmechanismen, Sicherheitsverpflichtungen und Häfen sollten in jedem neuen Abkommen festgelegt werden. Eine Unterbrechung der Angriffe würde eines der Hauptrisiken für Schiffe reduzieren. Es würde nicht sofort die Hafenkapazität oder Carrier-Rotationen wiederherstellen.

Chancen für Produzenten und ein Thema für Importeure

Auf demselben Gipfel verteidigte Präsident Wolodymyr Selenskyj die Aufrechterhaltung der Land- und Flussverbindungen mit der Europäischen Union. Diese Strecken, die von der Ukraine, der Europäischen Union und Moldawien im Jahr 2022 eingerichtet wurden, nutzen Eisenbahn, Straße und Binnenwasserstraßen. Sie bieten Exporteuren zusätzliche Möglichkeiten, wenn der Versand unterbrochen wird. Ein Waffenstillstand im Schwarzen Meer würde ein anderes Problem angehen: die Sicherheit der Fracht aus ukrainischen Häfen.

Der ukrainische Ratsvorsitz hat auch die Überprüfung des Nahrungsmittelhilfeprogramms der Ukraine vorgestellt. Sie kündigt über 343.000 Tonnen Lebensmittel an, die in vier Jahren für 20 Länder gekauft wurden, wobei Einkäufe und Lieferungen vom Welternährungsprogramm organisiert werden. Diese Zahl misst die Beschaffung eines humanitären Programms. Sie stellt nicht alle ukrainischen Agrarexporte dar, noch stellt sie eine Verpflichtung zu den Mengen dar, die im Rahmen eines möglichen Waffenstillstands passieren würden.

Für Importeure aus Nordafrika, dem Nahen Osten und anderen Regionen, in die Kiew Getreide oder Sonnenblumenöl verkauft, ist das unmittelbare Problem die Regelmäßigkeit der Lieferungen. Kein Wiederherstellungsdatum, kein zusätzliches Volumen und keine geschützte Reiseroute ergeben sich aus der Ankündigung vom Freitag. Der nächste Schritt ist eine Moskauer Antwort auf den Vorschlag von Kiew.

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