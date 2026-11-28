Télé-Québec kündigt eine letzte Saison für « Awesome! » « Zwei Männer in Gold und Rosalie » und « Epic » vom Januar 2027. Andere Titel, darunter Passe-Partout, bleiben in der Luft. Der öffentlich-rechtliche Sender will seine digitalen Formate für das junge Publikum entwickeln, ohne dabei seinen Fernsehsender zu verlassen.

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Télé-Québec kündigt eine letzte Saison für « Awesome! » « Zwei Männer in Gold und Rosalie » und « Epic » vom Januar 2027. Andere Titel, darunter Passe-Partout, bleiben in der Luft. Der öffentlich-rechtliche Sender will seine digitalen Formate für das junge Publikum entwickeln, ohne dabei seinen Fernsehsender zu verlassen.

Télé-Québec kündigte am Freitag, den 27. November an, dass drei Programme diesen Winter für eine letzte Saison zurückkehren würden: das wissenschaftliche SpielGroßartig!, das interview-meetingZwei Männer in Gold und Rosalieund wettbewerbEpischDie Emissionen verschwinden nicht sofort aus dem Netz. Die veröffentlichte Programmierung beinhaltet die Rückkehr der letzten beiden am Freitag, den 8. Januar um 20 Uhr und um 21 Uhr, Quebecer Zeit.

Die Titel, die das Raster verlassen und die, die bleiben

Der Sender kündigt auch das Ende derWelt bei Mass,Wahnsinnszeiten,Geben Sie Geschmack,Öffentliches Klavier,Jenseits von SexundKebecIn der Pressemitteilung ist kein Datum für die endgültige Veröffentlichung für jeden dieser sechs Titel angegeben. Es unterscheidet sie von den drei Programmen, deren letzte Saisons ab Januar angekündigt werden.

Bei Verlängerungen,Schön und Bumnehmen Sie diesen Winter mit Normand Brathwaite wieder auf und müssen in der nächsten Saison für eine 25. Saison zurückkehren.Neugieriger Beginn,Im Dienst 24/7undIngenieurwesenwerden im Herbst 2027 erwartet. Télé-Québec bestätigt auchMcSween,Eine tolle Zeit,Einmal,Kamikazes!,In den MedienundDie Hallefür 2027-2028.

Für junge Menschen,Pass-Teil,Top CornichonundLustig einfallsreichweiter. Die geplante Rücknahme desGroßartig!daher bedeutet das nicht, dass der kanal wissenschaftliche shows für kinder aufgibt. Sie kündigt weiterhin neue Episoden vonLustig einfallsreichin seinem wintertor.

Die Kette will mehr für die anderen Bildschirme produzieren

Am Vorabend der Ankündigung seiner Programme hatte Télé-Québec eine Strategie vorgestellt, die sich auf Inhalte konzentrierte, die hauptsächlich für digitale Zwecke konzipiert wurden. Das Management unterscheidet Kinder im Alter von 0-8, 9-14 und 15-17 Jahren. Es plant, horizontale und vertikale Serien, Videos unterschiedlicher Dauer, Podcasts und Direct zu kombinieren. Diese Formate umfassen Musik, Sport, Wissenschaft und öffentliche Angelegenheiten.

Fernsehen bleibt in dem angekündigten Angebot. Die beiden Kommuniqués liefern kein quantitatives Bild der Einsparungen, der erwarteten Anwesenheit oder der Mittel, die der digitalen Produktion zugewiesen werden. Sie geben auch nicht an, welche neuen Programme an die Stelle von Titeln treten werden, die aufhören.

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