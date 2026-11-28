Bei einem offiziellen Besuch in Caracas diskutierte Tedros Adhanom Ghebreyesus mit dem amtierenden Präsidenten Delcy Rodríguez eine Gesundheitskooperation, die sich nach den Erdbeben im Juni nicht mehr auf die Linderung beschränkt. Zu den angekündigten Prioritäten gehören die Gemeinschaftspflege, Laboratorien, Gesundheitsvorschriften und die lokale Arzneimittel- und Impfstoffproduktion. Am Ende der Sitzungen vom 27. November wurden keine genauen Beträge oder Zeitpläne veröffentlicht.

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Tedros Adhanom Ghebreyesus traf sich am Freitag, den 27. November in Caracas mit dem venezolanischen Präsidenten Delcy Rodríguez. Nach diesem ersten offiziellen Besuch eines Generaldirektors der Weltgesundheitsorganisation in Venezuela kündigten die WHO und ihr Regionalbüro ihre Absicht an, ihre Zusammenarbeit über die nach den Erdbeben vom 24. Juni eingesetzte Soforthilfe hinaus auszubauen.

Im Miraflores Palace konzentrierten sich die Diskussionen auf die Rehabilitation von Gesundheitsdiensten und längerfristige Unterstützung. Die Panamerikanische Gesundheitsorganisation (PAHO), die die WHO in der Region vertritt, beabsichtigt, diese Unterstützung in ihren Plan 2026-2031 aufzunehmen. Der Bericht zeigt nicht die Ressourcen an, die Venezuela zugewiesen würden. Es wird kein Zeitplan für die Arbeit oder eine Liste der zu sanierenden Betriebe festgelegt.

In Petare, die Priorität für die Pflege der Gemeinschaft

Vor seinem Treffen mit Delcy Rodríguez besuchte Tedros zusammen mit dem venezolanischen Gesundheitsminister Carlos Alvarado das integrierte Diagnosezentrum San Miguel Arcángel in Petare. Diese Zentren kombinieren mehrere Dienstleistungen in einer Institution. Der Generaldirektor stellte ihre Stärkung als ein Mittel vor, um Patientenreisen zu begrenzen und die Erstbehandlung zugänglicher zu machen.

Der Besuch wurde in den von den beiden Erdbeben vom 24. Juni betroffenen Gebieten der Größen 7,2 und 7,5 nach OPS abgeschlossen. In ihrem Bericht vom 3. September berichtete die Organisation, dass 14 der 26 im August befragten Einrichtungen über funktionale Betriebsblöcke verfügten und 14 Zugang zu Trinkwasser hatten. Nur sieben hatten eine angemessene Abfallbewirtschaftung. Diese Zahlen beschreiben die im August untersuchten Einrichtungen, nicht das gesamte venezolanische Gesundheitssystem oder seinen Zustand Ende November.

Medikamente und Impfstoffe: Was die WHO vorschlägt

Am Rafael Rangel National Hygiene Institute kündigte Tedros eine Zusammenarbeit in drei Bereichen an: Forschung, Arzneimittel- und Impfstoffproduktion und Gesundheitsförderung. Carlos Alvarado nannte auch die Stärkung des Labornetzwerks und die technische Unterstützung für die Zertifizierung der Regulierungsbehörde. Beide Parteien haben keinen Impfstoff oder ein Medikament identifiziert, das vorrangig hergestellt würde.

Tedros forderte auch die Aufhebung der Sanktionen gegen Venezuela, die er als Hindernis für den Fortschritt des Landes, insbesondere im Gesundheitsbereich, bezeichnete. Dies ist eine Position des Generaldirektors, die sich von den mit Caracas erörterten technischen Verpflichtungen unterscheidet. Im PAHO-Bericht wird keine Entscheidung über Sanktionen erwähnt.

Nach den Erdbeben hatte PAHO Teams eingesetzt, die Krankenhauskapazität bewertet und die Lieferung von Geräten und Medikamenten unterstützt. Der Besuch im November erweitert den Umfang dieser Zusammenarbeit um Laboratorien und lokale Produktion. In der Pressemitteilung wird nicht angegeben, wann das erste Projekt beginnt oder wie es finanziert wird.

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