Starke Regenfälle überfluteten Piura und mehrere Orte im Norden Perus. Wohnungen, Schulen und Straßen wurden beschädigt. Der Bürgerbeauftragte verurteilt die Verzögerung bei der Inbetriebnahme der Pumpen. Weiter nördlich überschritt der Fluss des Tumbes River die rote Alarmschwelle. Die Wetterdienste prognostizieren neue Regenfälle bis Sonntag, den 29. November, in einer Küstenepisode von El Niño, die als außergewöhnlich angekündigt wurde.

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Starke Regenfälle haben Häuser, Schulen und Straßen in der Region Piura im Norden Perus überflutet. Am 27. November stellte der Bürgerbeauftragte die Verzögerung bei der Inbetriebnahme der Pumpen fest. Weiter nördlich hat der Tumbes River seine rote Alarmschwelle überschritten, während weitere Niederschläge bis Sonntag erwartet werden.

In Piura begannen die Überschwemmungen am Donnerstag, dem 26. November, gegen 17.40 Uhr Ortszeit, laut dem National Emergency Operations Centre (COEN). Erste Befunde deuten auf Schäden an Wohnungen, Schulen und einer Polizeistation hin. Das peruanische Innenministerium meldete Verkehrsunterbrechungen auf den Strecken Sánchez Cerro, Loreto, Don Bosque und Cinco Esquinas. Er identifizierte kein Opfer in seiner ersten Umfrage. Die kommunale Schadensbeurteilung war am Freitagmorgen noch im Gange.

Die Stadt Piura ist nicht die einzige, die betroffen ist. COEN meldete Schäden in drei Sektoren von Sullana, Los Olivos, 9 Octubre und Villa Primavera. In Salitral, in der gleichen Provinz, beeinflussten die Gewässer Wohnungen und Straßen in Cabo Verde, Miraflores, Puerto Rico und Praderas. Diese Ergebnisse betreffen mehrere verschiedene Orte: Sie stellen keine konsolidierte Bilanz für die gesamte Abteilung dar.

Überschwemmungen in Peru: Warum Pumpen verzögert

Bei einem Treffen der regionalen Zivilschutzplattform am 27. November bat der lokale Vertreter des Bürgerbeauftragten die Bürgermeister und die Regionalregierung, die Lieferung von Pumpen in die noch immer überfluteten Viertel zu koordinieren. Nach Angaben des National Civil Defence Institute haben die verfügbaren Flugzeuge in mehreren Sektoren nicht rechtzeitig begonnen, Wasser zu evakuieren. Der Bürgerbeauftragte forderte, dass die Verfügbarkeit von Kraftstoff, der Zustand der Rohrleitung und die Anwesenheit von geschultem Personal an jedem Standort überprüft werden. Es forderte auch die Armee und die Luftwaffe auf, ihre eigenen Pumpen vorzubereiten, wo die kommunalen Ressourcen nicht ausreichen.

Die am Freitag festgelegte Priorität sind die Straßen, in denen Wasser Wohnungen bedroht oder Krankenwagen und Notfallzugänge blockiert. Diese Überschwemmungen bedeuten nicht unbedingt das Überlaufen eines Flusses: In Piura und Salitral dokumentiert der Zivilschutz eine Ansammlung von Regenfällen, die der Boden und die Entwässerungssysteme nicht mehr aufnehmen konnten.

In Tumbes überschreitet der Fluss die rote Schwelle

Am Freitagmittag überstieg der Fluss des Tumbes-Flusses am Bahnhof El Tigre im Bezirk San Jacinto laut dem regionalen Notfallzentrum 1.800 Kubikmeter pro Sekunde. Dies war über der roten Schwelle. Der Ombudsman überwachte Schutzmaßnahmen in den exponierten Bereichen, einschließlich Pumpen und Sandsäcken. Sie bat die Gemeinde, den Zugang zur Uferpromenade zu beschränken, wo ihre Teams feststellten, dass die Besucher noch unterwegs waren. Diese Bitte ist es nicht wert, die Schließung zu stoppen.

Meteorologisches Bulletin Nr. 486, gültig bis Sonntag, 29. November, liefert zwischen 5 und 100 Millimeter Regen pro Tag, abhängig von den Gebieten der Nordküste. Es stellt das höchste Risiko in Tumbes und Teilen der Piura Küstenebene. Dies sind Prognosen eines erweiterten Gebiets, nicht bereits gemessene Kumulierungen in jeder Stadt.

Die peruanische wissenschaftliche Kommission, die El Niño folgt, schätzt, dass die Küstenepisode, die im März 2026 begann, eine außergewöhnliche Intensität bis Februar 2027 beibehalten könnte. Dies entspricht einer abnormalen Erwärmung der Meeresoberfläche in der Nähe von Peru und Ecuador. Das Panel prognostiziert höhere als normale Ströme in mehreren Strömen an der Nordküste. In Tumbes müssen lokale Teams die Volkszählung der Betroffenen noch abschließen und isolierten Dörfern für die Bereitstellung von Hilfe Vorrang einräumen.

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