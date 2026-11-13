Bewegt: $ 280 pro Monat, um unterzubringen

Das Sozialministerium und UNHCR starten Mietbeihilfen für 2.700 vertriebene libanesische Familien. Die angekündigte Unterstützung beträgt sechs Monate lang $ 280 pro Monat, wobei eine erste Welle von etwa 1.800 Haushalten in Zentren untergebracht ist. Die Auswahl berücksichtigt die Ressourcen, Schwachstellen und den Zustand des Hauses. Die ausgewählte Unterkunft muss überprüft werden, bevor eine Vereinbarung unterzeichnet wird und die Zahlungen beginnen. Die Finanzierung bleibt unter dem von der Abteilung beschriebenen Bedarf.

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Am Freitag, den 13. November, kündigten das Sozialministerium und das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge die Einführung von Mietbeihilfen für 2.700 vertriebene libanesische Familien an. Jeder ausgewählte Haushalt muss sechs Monate lang $ 280 pro Monat erhalten. Die Regelung richtet sich an Familien, die noch nicht nach Hause zurückkehren können, und zielt darauf ab, ihnen zu ermöglichen, Unterkunftszentren oder vorübergehende Unterkünfte für ein menschenwürdiges Zuhause zu verlassen.

Eine erste Welle von rund 1.800 Familien

Der Start sollte mit etwa 1.800 Familien beginnen, die derzeit in Unterkünften leben. Diese erste Gruppe repräsentiert daher nicht alle 2.700 Haushalte, die durch verfügbare Mittel abgedeckt sind. Die Abteilung stellt diese Zahl als Anfangskapazität dar, nicht als Schätzung des Gesamtbedarfs.

Die vorherigen Auswertungen umfassten 2.195 Familien oder 8.406 Personen in 131 Zentren. Von diesen wurden 1.802 Familien als förderfähig und an Hilfe interessiert angesehen. Diese Zahlen beschreiben den Fortschritt der Auswahl: Sie stellen keine Bilanz von Familien dar, die bereits in einer Wohnung leben oder eine erste Zahlung erhalten haben.

Ministerin Hanine el-Sayed stellt dieses Programm in den Übergang von Notunterkünften zu stabileren Lösungen. Sie wies darauf hin, dass es für Haushalte unterschiedliche Möglichkeiten gebe: Einige könnten Reparationen für die Rückkehr in Betracht ziehen, während andere noch eine vorübergehende Unterbringung oder Mietzulage benötigten.

Wie Haushalte ausgewählt werden

Ein gemeinsames Bewertungsraster sollte verwendet werden, um Anwendungen zu priorisieren. Es berücksichtigt die soziale, wirtschaftliche und Wohnsituation jeder Familie, einschließlich ihrer Größe, ihres Einkommens und ihrer Schulden. Der Zustand der ursprünglichen Wohnung und die tatsächliche Möglichkeit, dorthin zurückzukehren, werden ebenfalls in die Untersuchung einbezogen.

Zu den berücksichtigten Faktoren zählen das Vorhandensein von älteren Menschen, Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten. Die Situation von schwangeren und stillenden Frauen wird ebenfalls berücksichtigt. Das Programm basiert also auf einer Bedarfsabschätzung und nicht auf einer einheitlichen Bezahlung aller vertriebenen Familien.

Nach Bestätigung der Förderfähigkeit kontaktiert der Durchführungspartner den Haushalt. Er wählt die Unterkunft, die er mieten möchte. Eine Inspektion muss dann überprüfen, ob das Gehäuse die Bedingungen für eine angemessene Unterbringung erfüllt. Die Vereinbarung zwischen Familie, Eigentümer und Partner geht dem Beginn der monatlichen Überweisungen voraus.

Familien außerhalb der Zentren sind ebenfalls betroffen

Das Ministerium berichtete, dass es parallel zur Ausweitung des Programms für Binnenvertriebene arbeite, die außerhalb von Unterkünften leben. Die Identifizierung dieser Familien muss auf eigenen Daten und der von den Gemeinden bereitgestellten Anleitung basieren.

Hanine al-Sayed erinnert daran, dass immer noch etwa 3.000 Familien in den Zentren leben, wobei viele Haushalte anderswo wohnen und nicht in der Lage sind, langfristige Miete zu zahlen oder in ihre Häuser zurückzukehren. Die anfängliche Finanzierung deckt nicht alle diese Nachfrage. Die Regierung beabsichtigt daher, zusätzliche Mittel von Gebern und internationalen Partnern zu suchen.

Vorübergehende Hilfe, kein Ersatz für den Wiederaufbau

Der Minister besteht auf der Übergangsfunktion der Zulage. Es ersetzt nicht die Rückkehr oder den Wiederaufbau, sondern muss eine Lösung für Haushalte bieten, deren Rückkehr nach wie vor unmöglich ist. Die angekündigte Laufzeit beträgt sechs Monate; Eine generelle Verlängerung wird in diesem Launch nicht angekündigt.

Für Carolina Lindholm Billing, UNHCR-Vertreter im Libanon, übersteigt das Ziel die Mietzahlung. Die Regelung muss auch das Risiko der Ausweisung verringern und die Begünstigten an Sozialschutzleistungen und Einkommensmöglichkeiten binden. Der Weggang eines Sammelzentrums sollte es Familien ermöglichen, mehr Privatsphäre und Stabilität zu erlangen, bis eine sichere Rückkehr oder eine dauerhaftere Wohnlösung erreicht ist.

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