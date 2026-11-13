In Ain al-Beida, in der Region Tannourine, gelang es einem grauen Wolf, der in einem landwirtschaftlichen Becken gefangen war, herauszukommen, indem er mit Plastikbeschichtung half, so die Geschichte vom 13. November. Die Bewohner hatten es entdeckt. Sicherheitskräfte, Stadtpolizei und Umweltaktivisten besuchten das Gebiet während der Nacht. Die Dauer seiner Inhaftierung und sein tierärztlicher Zustand sind nicht angegeben. Die Anwesenheit des Wolfes ist bereits in der Gegend dokumentiert, ohne eine aktuelle Zählung zuzulassen.

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Ein grauer Wolf, der in einem landwirtschaftlichen Becken in Ain al-Beida in der Region Tannourine feststeckte, schaffte es, herauszukommen. Die Episode wurde am Freitag, den 13. November 2026 von einer libanesischen Nachrichtenagentur berichtet. Das Tier wurde von Anwohnern entdeckt.

Nach diesem Bericht benutzte er die Kunststoffbeschichtung am Rand des Beckens, um nach oben zu klettern. Er packte es mit seinen Zähnen, und dann wurde ihm gedient, um den Ausgang zu gewinnen. Die mit den Informationen verbreiteten Fotografien zeigen das Tier in Kontakt mit dem Wasser und der Plane, die den landwirtschaftlichen Betrieb bedeckt.

Ein grauer Wolf in Tannourine entdeckt

Sicherheitskräfte, Stadtpolizei und Umweltaktivisten besuchten das Gebiet während der Nacht. Ihre Anwesenheit sollte sicherstellen, dass das Tier das Becken verlassen konnte. Das verfügbare Konto beschreibt daher eine Leistung, die der Wolf selbst erzielt, nicht eine Extraktion, die von einem Rettungsteam durchgeführt wird.

Die genaue Zeit seines Sturzes und die Länge der im Laderaum verbrachten Zeit sind nicht angegeben. Eine tierärztliche Untersuchung wird nicht erwähnt. Der Ausgang des Beckens wird gemeldet, führt aber allein nicht zu dem Schluss, dass keine Verletzung vorliegt.

Eine bereits dokumentierte Präsenz in der Region

Wolf ist kein fremdes Tier in den Tannourine Mountains. In einem im Februar 2013 veröffentlichten Fact Sheet erwähnte die Society for the Protection of Nature im Libanon bereits ihre Präsenz unter Säugetieren im Zedernreservat. Das Dokument beschrieb einen Wald, der Zeder, Bürste, felsige Schlucht und Bäche mischte.

Dieses alte Wahrzeichen bringt einen lokalen Kontext, keine aktuelle Zählung. Es ist nicht möglich, die Zahlen im Jahr 2026 zu schätzen oder festzustellen, dass das Tier von Ain al-Beida aus dem Reservat stammt. Der Vorfall ereignete sich in einem landwirtschaftlichen Becken; Es wurde kein Standort innerhalb des Schutzgebiets angekündigt.

Die Umstände des Eintritts von Wolf in den Betrieb sind unbekannt. Der verfügbare Bericht gibt auch nicht an, wohin er gegangen ist, nachdem er veröffentlicht wurde.

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