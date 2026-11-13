Getrennte Vorfälle werden in Yater und Zawtar al-Sharqiyah im Südlibanon gemeldet. Syrien kündigt einen dritten Fall von Poliovirus an und Libanon verstärkt seine Prävention. Aman 2.0 zielt auf 150.000 Familien im Jahr 2027 nach der $ 200 Millionen Darlehen Abstimmung. In Gaza beschreibt Ärzte ohne Grenzen die betroffenen Krankenhausdienste in Nasser. In Frankreich wird viel Joghurt zurückgerufen. Die heutige Nachmittagsausgabe unterscheidet die Ankündigungen, die zugewiesenen Bilanzen und die noch erforderlichen Schritte.

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Im Südlibanon wurden an diesem Freitag, dem 13. November, Feuer und die Freisetzung einer Schallgranate gemeldet. Libanon verstärkt seine Prävention gegen Polio nach der Ankündigung eines dritten Falles in Syrien. Der Sozialschutz bereitet die Erweiterung vor, während das Nasser-Krankenhaus in Gaza unter den Folgen eines neuen Streiks leidet. In Frankreich erfordert ein Rückruf von Joghurt eine genaue Überprüfung der Chargen.

Nachmittagsposition vom 13. November 2026, basierend auf Informationen, die um 15.49 Uhr Beiruter Zeit verfügbar sind.

Südlibanon: Getrennte Vorfälle in Yater und Zawtar

Eine libanesische öffentliche Quelle berichtete, dass Yater laut seinem Korrespondenten eine Schallgranate mit einer Drohne abfeuerte, ohne Verletzungen. Der Versand wurde am Freitag um 1342 Uhr ausgestellt, gibt jedoch nicht den genauen Zeitpunkt des Vorfalls an.

Eine zweite Sendung, die um 1427 Stunden ausgestellt wurde, berichtete von mehreren Granaten, die von einem Merkava-Panzer in der Nähe von Zawtar al-Sharqiyah abgefeuert wurden. Sie erwähnte auch Maschinengewehr fegen Schüsse seit dem Morgen. Es gibt keine menschlichen oder materiellen Aufzeichnungen, die diese Informationen begleiten. Die Abwesenheit von Verletzungen in Yater sollte daher nicht auf Zawtar ausgedehnt werden.

Diese beiden Berichte betreffen unterschiedliche Orte und Mittel. Neben den Vorfällen im Süden erlauben sie keine Gesamteinschätzung des Tages.

Polio: Dritter Fall in Syrien, Wachsamkeit im Libanon

Das syrische Gesundheitsministerium kündigte am 12. November eine dritte Poliovirus-Infektion in Mayadin, Deir ez-Zor, an. Diese neue Zählung aktualisiert die von zwei zuvor gemeldeten Fällen. Die Behörden fordern die Familien auf, routinemäßige Impfungen durchzuführen und sich an zusätzlichen Kampagnen entsprechend den betroffenen Gebieten und Altersgruppen zu beteiligen.

Im Libanon kündigte das Gesundheitsministerium am Freitag eine Notfallsitzung unter dem Vorsitz von Rakan Nassereddine an. Laut Pressemitteilung sieht die Antwort eine Koordinierung mit der Allgemeinen Sicherheit an offiziellen Grenzübergängen vor. Ziel ist es, die Impfung von Kindern zu überprüfen und es leichter zu machen, fehlende Dosen aufzuholen, nicht die Schließung von Grenzen anzukündigen.

Das Ministerium erklärt, dass der Libanon das dreiundzwanzigste Jahr in Folge poliofrei bleibt. Er forderte, die Notizbücher zu überprüfen und Impfungen nicht zu verschieben. Die Dosierungen werden im primären Versorgungsnetz und bei den Programmpartnern kostenlos angeboten. Epidemiologische Überwachung muss diese Prävention begleiten.

Aman 2.0: Ziel von 150.000 Familien, keine sofortige Eröffnung

Die Parlamentsabstimmung vom 12. November über das 200-Millionen-Dollar-Darlehen der Weltbank eröffnet eine neue Etappe für den Sozialschutz. Das Sozialministerium plant, Aman 2.0 im Jahr 2027 nach administrativen Vorbereitungen und Durchführungsbestimmungen zu starten.

Die Abdeckung würde von etwa 106.000 auf 150.000 Familien steigen. Das Ministerium plant, die Kriterien zu aktualisieren und regelmäßig Situationen zu überprüfen, um die von Krieg und Wirtschaftskrise verarmten Haushalte besser zu erreichen. Das Ziel verbindet monetäre Hilfe, wirtschaftliche Integration und den Zugang zu sozialen Dienstleistungen.

Dieser Zeitplan ist keine sofortige Zahlungsankündigung an neue Empfänger. Die Verfahren für die Registrierung, Auswahl und Zahlung sollten die Umsetzung präzisieren. Der vorgeschlagene nationale Beitrag von 70 Millionen US-Dollar für den Haushalt 2027 ist eine separate Haushaltsentscheidung des Darlehens.

Gaza: Nasser Hospital Services stark betroffen

Ärzte ohne Grenzen verurteilten am 12. November den israelischen Angriff auf das Nasser-Krankenhaus in Khan Yunes, der in der Nacht zuvor stattgefunden hatte. Die Organisation meldete sechs Todesfälle, darunter ein Kind und ein Chirurg, und 52 Verletzungen. Diese Bilanz bleibt MSF zugeordnet.

Nach Angaben der Organisation wurden Notfälle, Radiologie, Labor und Operationssäle stillgelegt. Auch Krankenhäuser wurden beschädigt. Der Komplex ist das wichtigste Überweisungskrankenhaus im südlichen Gaza und versorgt nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen etwa 1,3 Millionen Menschen.

Die Organisation berichtet, bereits zwei verletzte Ärzte und einen anderen Patienten in einem separaten Gebäude behandelt zu haben. Diese Pflege bedeutet nicht, dass alle betroffenen Dienste ihre Tätigkeit wieder aufgenommen haben. Die Veröffentlichung dokumentiert ihren Status am 12. November, ohne eine allgemeine Genesung am Freitagnachmittag zu bestätigen.

Frankreich: Identifizieren Sie erinnerten Joghurt vor dem Verzehr

Eine am 12. November veröffentlichte Mitteilung betrifft bestimmte Lose von Yoplait Basket, die bis zu diesem Datum in ganz Frankreich verkauft wurden. Sie fordert die Einstellung des Verbrauchs und die Vernichtung der betreffenden Erzeugnisse. Der Hersteller beschreibt einen stechenden Geschmack und aufgeblasene oder versiegelte Verpackungen aufgrund von Hefen, die die Qualität beeinträchtigen, ohne dass in diesem Hinweis ein Gesundheitsrisiko festgestellt wird.

Die Kontrolle erstreckt sich auf den Strichcode, die Partie mit dem Buchstaben M und die Verbrauchsfrist, insbesondere auf den 3, 4, 7 oder 8 Dezember 2026 für die Fundstellen des Vordrucks 2026-11-0084. Der Rückruf umfasst nicht alle Produkte der Marke.

Die angekündigte Entschädigung ist ein Rabattgutschein auf die betreffenden Lose, keine automatische Barrückerstattung. Die angegebene Kontaktnummer lautet 0800 00 61 99.

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