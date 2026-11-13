Iran: IAEA fordert Rückkehr von Inspektionen

Die IAEO fordert eine schrittweise Wiederaufnahme der Nuklearinspektionen im Iran. In einem vertraulichen Bericht vom 13. November wird auf die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Standort Ispahan hingewiesen. Frühere öffentliche Daten beleuchteten die fehlenden Kontrollen, ohne eine Umleitung von Materialien oder die Messung der aktuellen Bestände an angereichertem Uran im Land festzustellen.

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Die Internationale Atomenergiebehörde bittet den Iran um fortschrittliche technische Maßnahmen, damit seine Inspektoren in Atomanlagen zurückkehren können, zu denen sie keinen Zugang mehr haben. Dieser Ansatz ist in einem vertraulichen Bericht an die Mitgliedstaaten enthalten, von dem mehrere internationale Agenturen am Freitag, dem 13. November 2026 berichteten. Der November-Volltext war bei der Vorbereitung dieses Artikels nicht öffentlich zugänglich. Die ihm zugeschriebenen Elemente müssen daher von den Ergebnissen des vorherigen öffentlichen Berichts, der im September veröffentlicht wurde, unterschieden werden.

Eine schrittweise Wiederaufnahme, keine angekündigte Vereinbarung

Laut den berichteten Passagen schlägt Rafael Grossi, Generaldirektor der IAEO, einen technischen Schritt nach vorne vor, um die Kontrollen wiederherzustellen und ein umfassenderes Abkommen zu fördern. Der Bericht bezieht sich auf den jüngsten Austausch mit Teheran. Die verfügbaren Auszüge enthalten keinen Zeitplan für die Rückkehr der von den iranischen Behörden akzeptierten Inspektoren.

Die Situation entspricht nicht einer einheitlichen Einstellung jeglicher Inspektion: Ein Besuch im Werk Bouchr war im September möglich. Die Agentur fordert jedoch den Zugang zu anderen wichtigen Einrichtungen. Sie erkennt die beispiellosen Schwierigkeiten an, die durch militärische Angriffe auf Atomanlagen geschaffen wurden, und hält es für dringend erforderlich, die Überprüfung wieder aufzunehmen.

Ispahan bleibt außerhalb des Rahmens der Inspektoren

Der neue Bericht bringt auch zunehmende Besorgnis über die Anreicherungsanlage IFEP in Ispahan zum Ausdruck. Nach den gemeldeten Informationen ist der IAEO immer noch nicht bekannt, wo sich der genaue Standort, der Status der Sicherungsmaßnahmen und das mögliche Vorhandensein von Kernmaterial befindet. Erklärt am 12. Juni 2025, sollte es am nächsten Tag inspiziert werden. Die Anschläge verhinderten diesen Besuch. Pläne und Zugang zur Kontrolle fehlen.

Es ist daher keine Einrichtung, die entdeckt werden würde. Der öffentliche Bericht vom September wies bereits auf den fehlenden Zugang zu IFEP hin. Ohne einen verifizierten Standort kann nicht gesagt werden, dass er mit einem genauen Standort in den Tunneln von Ispahan verwechselt wird.

Ein historischer Bestand, kein aktueller Bestand

Der öffentliche Bericht vom September liefert eine datierte Benchmark: Die IAEA schätzte die Menge des angereicherten Urans, die vom Iran bis zu 60% gehalten wird, auf 440,9 Kilogramm am 13. Juni 2025. Diese Zahl misst nicht die heute vorhandenen Bestände. Das Dokument erklärte, dass mangelnde Informationen und Zugang die Bestimmung der aktuellen Größe, Zusammensetzung und Standorte verhinderten.

Die nuklearen Sicherungsmaßnahmen beruhen auf mehreren ergänzenden Transaktionen: Erhalt von Materialbuchhaltung, Überprüfung der Merkmale der Anlage und Zugang zu Standorten zur Überprüfung der Erklärungen. Eine politische Ankündigung ersetzt keinen dieser Schritte.

Die Unfähigkeit, die Nichtumleitung von Materialien zu überprüfen, stellt einen Mangel an internationaler Kontrolle dar, keinen Hinweis auf Umleitung. Der Iran behauptet, friedliche Ziele zu verfolgen. Der aktuelle Antrag der IAEO bezieht sich speziell auf Informationen und Inspektionen zur Überprüfung ihrer Erklärungen.

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