Yoplait Erinnerung: die Menge an Joghurt zu überprüfen

Yoplait erinnert sich an einige Mengen Joghurt, die in Frankreich bis zum 12. November verkauft wurden. Meinungen fordern keinen Konsum mehr. Zur Kennzeichnung der betreffenden Erzeugnisse werden Strichcodes, Buchstabe M und Fristen verwendet. Der Hersteller bezieht sich auf Hefen, die ihre Qualität verändern, ohne dass in den beiden aktuellen offiziellen Aufzeichnungen ein Gesundheitsrisiko festgestellt wurde.

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Yoplait erinnert in Frankreich einige Mengen Joghurt Yoplait Korb vermarktet bis zum 12. November 2026. Mitteilungen, die am selben Tag herausgegeben werden, verlangen, dass sie nicht mehr verbraucht und vernichtet werden. Der Hersteller berichtet von einer Verschlechterung des Geschmacks und der Verpackung von Hefen, die seiner Ansicht nach kein Gesundheitsrisiko darstellt.

Der Rückruf betrifft nicht die gesamte Marke. Um festzustellen, ob ein Paket anvisiert ist, vergleichen Sie den Barcode, die Charge und die Verbrauchsfrist. Ein Foto der Verpackung oder des Namens des Parfums reicht nicht aus.

Erinnerung Yoplait: Welche Chargen überprüfen?

Datei 2026-11-0084 umfasst mehrere Referenzen Yoplait Korb: gelbe Früchte, rote Früchte, bunte Früchte, Aprikosen-Nektarine und Erdbeer-Himbeeren. Es erwähnt 125 Gramm Töpfe, die von vier, acht, zwölf oder sechzehn verkauft werden. Die angegebenen Strichcode- und Lospaare sind:

3329770086159: Lose 03/12 M und 07/12 M;

3329770086241 und 3329770086180: Los 03/12 M;

3329770086166 und 3329770086197: Los 04/12 M;

3329770086234 und 3329770086104: Los 07/12 M;

3329770086098: Los 08/12 M.

Die entsprechenden Fristen sind der 3., 4., 7. oder 8. Dezember 2026. Der Buchstabe M ist eines der zu prüfenden Identifikationselemente. Der Rekord listet Verkäufe zwischen dem 30. Oktober und dem 12. November in ganz Frankreich.

Die genannten Zeichen sind Monoprix, Franprix, Auchan, Carrefour, Francap, Intermarché, E.Leclerc und Système U. Diese Liste beschreibt die Verteilung der relevanten Referenzen, nicht einen Rückruf aller Joghurt in diesen Geschäften verkauft.

0 % Referenz ist auch bekannt gegeben

Eine zweite Rezension, auf die 2026-11-0085 verwiesen wird, handelt von Yoplait’s Basket 0% gelbe Früchte « offre découverte », in einer Packung von acht 125-Gramm-Töpfen. Sie umfasst den Strichcode 3329770086357, das Los 08/12 M und eine Verbrauchsfrist vom 8. Dezember 2026.

Diese Referenz wurde vom 6. bis 12. November 2026 in Carrefour und Intermarché, auch in ganz Frankreich, vermarktet. In der Stellungnahme wird das Genusstauglichkeitskennzeichen FR-38-544-004-EC angegeben. Dies ist ein freiwilliger Rückruf, ohne präfekturelle Festnahme.

Keine identifizierten Produkte mehr konsumieren

Beide Blätter beschreiben einen würzigen Geschmack und ein geschwollenes oder schlecht versiegeltes Operculum. Sie schreiben diese Defekte einer Hefe-komponierten Verschlechterungsflora zu. Die Angabe, dass kein Gesundheitsrisiko besteht, ändert nichts an der Aussage: Die Erzeugnisse der betreffenden Sendungen dürfen nicht mehr konsumiert werden.

Die angekündigte Entschädigung erfolgt in Form eines Rabattgutscheins für die betreffenden Lose. Beide aktuellen Mitteilungen zeigen 0800 00 61 99. Sie stellen diese Entschädigung nicht als automatische Barrückerstattung dar.

Verbraucher sollten sich auf die spezifischen Verweise in den Mitteilungen vom 12. November beziehen und nicht auf eine allgemeine Markenwarnung. Für das 0% « Entdeckungsangebot » -Paket ermöglichen der Code 3329770086357 und der Buchstabe M, das zurückgerufene Los von anderen Produkten mit einer genauen Präsentation zu unterscheiden.

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